/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mairesse Soraya Martinez Ferrada annonce l'intention de la Ville de Montréal d'acquérir le terrain de l'ancien cinéma Paradis à des fins de logement abordable/

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
26 nov, 2025, 06:30 ET
MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, la responsable de l'habitation et de l'aménagement au comité exécutif, Caroline Braun, et la mairesse de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Chantal Gagnon, invitent les membres des médias à une annonce concernant le logement abordable.
Date :
Mercredi 26 novembre 2025
Heure :
14 h
Lieu :
Les membres des médias qui souhaitent assister au point de presse doivent obtenir leur accréditation auprès de [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Chiara Wipfli, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]
