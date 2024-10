CDN-NDG : Un budget 2025 axé sur les services à la population

MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce ont adopté le budget de fonctionnement de l'arrondissement pour l'année 202 ainsi que le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 202-2034 au cours d'une séance extraordinaire tenue hier soir. Le budget, adopté à l'unanimité, s'élève à 80 191 300 $.

« Aujourd'hui, nous présentons un budget qui représente l'aboutissement de trois ans de travail acharné de notre administration. Un budget qui redonne aux gens de CDN-NDG en se concentrant sur les services aux citoyens et aux citoyennes ainsi que l'amélioration de la qualité de vie. En 2025, nous livrerons plusieurs projets majeurs attendus par la population depuis longtemps. Je pense, entre autres, à la réfection du parc Jean-Brillant, au planchodrome du parc Benny ou encore à la délivrance des premiers permis de construction à Namur-Hippodrome. Je suis fière de dire que nous sommes l'administration qui a été capable de débloquer ces projets et de livrer la marchandise pour les gens de CDN-NDG. » déclare la mairesse de l'arrondissement, Gracia Kasoki Katahwa.

Afin de poursuivre les actions visant à offrir des milieux de vie plus équitables et plus inclusifs, l'Arrondissement mettra en œuvres diverses actions du Plan de développement d'une communauté nourricière contribuant ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire. Plusieurs parcs de quartiers nécessitants des améliorations notables profiteront d'investissements massifs, dont les parcs Trenholme et Mackenzie-King. Ce dernier bénéficiera d'ailleurs d'une réfection complète de ses aménagements et installations. À cela s'ajoutent le réaménagement complet du parc Jean-Brillant et l'ouverture du nouveau planchodrome au parc Benny. Enfin, pour une troisième année consécutive, le soutien aux organismes communautaires est bonifié par une indexation financière de 3 %.

Au cœur des priorités de l'administration actuelle se trouve l'intensification des mesures pour que la population puisse grandir et vivre dans des milieux de vie sains et durables. Pour ce faire, divers travaux de réaménagement de la portion Namur du Quartier Namur-Hippodrome débuteront, contribuant ainsi à l'accès à un logement dans un quartier sain, durable, équitable et inclusif. À nouveau cette année, l'objectif de plantation d'arbres du Plan maître de plantation est de 1000 arbres, en plus de poursuivre systématiquement la plantation de saillies et l'agrandissement des fosses d'arbres contribuant à la déminéralisation des secteurs où l'on retrouve des îlots de chaleur. Pour assurer la sécurité de notre population qui nous tient à cœur, nous poursuivons la multiplication des stratégies d'apaisement de la circulation par l'ajout de saillies virtuelles, de saillies et de dos d'âne.

Dans le but de favoriser la vitalité économique des quartiers, des animations quatre saisons sont proposées à la population. On compte parmi celles-ci une programmation spéciale au pavillon du parc NDG, la pérennisation du festival Imagine Monkland et la piétonnisation éphémère de la rue Lacombe.

Budget de fonctionnement 2025

Les membres du conseil d'arrondissement présentent un budget équilibré de 80 191 300 $, ce qui constitue une hausse de 1,5 %, soit 1 215 300 $ de plus qu'en 2024.

Malgré les défis budgétaires et la poursuite du contexte inflationniste qui affecte notamment les contrats de services professionnels et techniques, l'Arrondissement limitera la hausse annuelle de la tarification des services locaux à 3 %. Par ailleurs, le coût des dépenses sera restreint au niveau du taux d'inflation des 12 derniers mois.

L'Arrondissement poursuivra ses efforts en habitation, pour la propreté, pour favoriser des milieux de vie sains et durables ainsi que pour une plus grande vitalité économique. Pour y arriver, la stabilisation accrue de la main-d'œuvre est encouragée par la création de postes permanents dans les activités de la culture et dans la réfection du réseau routier permettant ainsi des services de qualité à la population. À ces postes s'ajoute la création de postes dédiés au développement du Quartier Namur-Hippodrome, aux interventions sociales dans le milieu communautaire et à l'inspection du domaine public (propreté).

Des actions et des projets planifiés pour les dix prochaines années

Le Programme décennal d'immobilisations 2025-2034 permet de prévoir les investissements à long terme. Tous les ans, un montant de 6 830 000 $ permet la réalisation de plusieurs projets. Au cours des dix prochaines années, les sommes prévues seront consacrées à la protection des immeubles (24,2 M$), à la réfection routière et aux aménagements dans les rues locales (29,3 M$) et au réaménagement des parcs (14,8 M$).

Les travaux réalisés dans nos divers bâtiments incluent, entre autres, l'entretien des systèmes de ventilation, la mise aux normes du réseau électrique et la modernisation de plusieurs établissements. L'Arrondissement continue ses efforts pour construire de nouvelles installations, remplacer ou réaménager les équipements sportifs dans les parcs.

Toutes les nouvelles mesures d'apaisement de la circulation qui seront mises en œuvre amélioreront la sécurité routière pour notre population, tout en poursuivant la modernisation et l'entretien de nos rues et trottoirs.

Consultez le montreal.ca/cdn-ndg pour connaître tous les détails de la présentation du Budget de fonctionnement 2025 et du Programme décennal d'immobilisations 2025-2034 de CDN-NDG.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Sophie Paquet, Chargée de communication, [email protected]