Faites rayonner vos projets locaux : l'édition 2026 du Mérite municipal est à nos portes!

QUÉBEC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - C'est sur le thème « L'innovation au cœur de l'action municipale » que la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, lance officiellement la période de mise en candidature en vue de l'édition 2026 du Mérite municipal.

En plaçant l'innovation au cœur de sa prochaine édition, le Mérite municipal fera rayonner la grande capacité des municipalités à imaginer et à créer des solutions nouvelles pour relever les défis actuels. L'innovation est un moteur essentiel pour bâtir des communautés propices au développement, axées sur la prospérité et la qualité de vie des citoyens. Les municipalités, groupes, personnes et organismes qui, par leur dynamisme et leur engagement, ont contribué à enrichir leur communauté, sont invités à soumettre leurs réalisations et projets les plus inspirants et innovants. Ils ont jusqu'au 22 février 2026, à 16 h, pour déposer leur dossier.

Les prix du Mérite municipal seront décernés dans cinq catégories :

En mars prochain, les citoyens auront encore une fois la possibilité de voter pour leur finaliste préféré, dans une catégorie distincte nommée « Coup de cœur ».

Les lauréats seront dévoilés lors d'une cérémonie qui aura lieu le 23 avril 2026, à Québec.

Citation :

« L'innovation municipale, c'est un réel moteur de développement économique et social. Ce sont des élus, des employés et des citoyens qui trouvent chaque jour de nouvelles façons d'améliorer la vie de leur monde. Ces initiatives, souvent pleines de gros bon sens, font avancer nos communautés et tout le Québec. J'invite donc les organismes et les municipalités à soumettre leur candidature afin que nous puissions reconnaître et célébrer leur contribution. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

Fait saillant :

Créé en 1990, le Mérite municipal a récompensé jusqu'à aujourd'hui plus de 170 lauréates et lauréats.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage au sujet du Mérite municipal 2026 ou pour remplir le formulaire de mise en candidature, visitez la section Mérite municipal de Québec.ca.

