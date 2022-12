OTTAWA, ON, le 13 déc. 2022 /CNW/ - Le Canada est un chef de file mondial en matière de réinstallation et d'intégration des réfugiés. Nous avons réinstallé plus de réfugiés que tout autre pays l'an dernier. Le monde est confronté à la pire crise mondiale des réfugiés de l'histoire récente, il faut donc en faire encore plus. C'est pourquoi le Canada fait œuvre de pionnier en établissant des voies d'accès au marché du travail complémentaires, qui s'ajoutent à la réinstallation traditionnelle, pour que les réfugiés et leurs familles puissent trouver une solution sûre et permanente.

Aujourd'hui, à l'occasion d'une rencontre avec les partenaires à Ottawa, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé un nouveau financement pour les organisations partenaires afin de contribuer à l'expansion du Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique (PVAME) du Canada. Au cours des prochaines années, le Canada a l'intention de travailler avec les employeurs et les communautés de partout au pays pour élargir le projet pilote et accueillir 2 000 réfugiés qualifiés afin de combler des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs en forte demande, comme les soins de santé, les métiers spécialisés et les technologies de l'information.

Dans le cadre du PVAME, les organismes partenaires aident les réfugiés qualifiés à l'étranger à entrer en contact avec des employeurs qui doivent combler d'importantes pénuries de main-d'œuvre pour des professions comme aides-infirmières et préposées aux bénéficiaires, chefs et cuisiniers, et ouvriers qualifiés. Une fois que les candidats reçoivent une offre d'emploi, ils peuvent faire une demande d'immigration au Canada au titre des programmes d'immigration économique existants, avec l'aide des mesures du PVAME pour éliminer les obstacles auxquels les réfugiés sont confrontés en raison de leur déplacement.

Pour faciliter la tâche aux candidats qualifiés qui désirent présenter une demande, le Canada met en place un nouveau processus plus souple avec ses partenaires. Les partenaires autorisés, dont Talent Beyond Boundaries, TalentLift et Jumpstart Refugee Talent, seront en mesure de recommander et de soutenir directement les candidats. Pour les aider dans ce nouveau rôle, les partenaires recevront une formation obligatoire et seront soumis à des examens d'assurance de la qualité.

De plus, le Canada verse 6,2 millions de dollars pour appuyer 6 projets d'organisations partenaires du PVAME. Ces projets renforceront la capacité de ces organisations dans des domaines clés, notamment l'identification de candidats qualifiés à l'étranger et le soutien aux candidats et aux employeurs tout au long des processus d'entrevue, d'embauche et d'immigration. Les fonds soutiendront également le travail d'une organisation partenaire qui aide les nouveaux arrivants au titre du PVAME à bénéficier de microprêts abordables.

À titre de premier président de l'Alliance mondiale pour la mobilité des travailleurs réfugiés, le Canada contribue à créer un élan en vue d'élargir les voies d'accès au marché du travail complémentaires, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde.

« La réinstallation offre aux réfugiés la possibilité de vivre en sécurité et de reconstruire leur vie, mais leur expérience professionnelle ne devrait pas être négligée durant ce processus. Grâce à ce programme novateur, notre gouvernement met en lumière les réalisations professionnelles des réfugiés qualifiés en leur permettant de poursuivre leur carrière au Canada, tout en donnant aux employeurs accès à un bassin de talents étrangers. Plusieurs employeurs, tels que le Glen Haven Manor, appuient ce programme depuis sa création, et j'espère que d'autres à travers le pays suivront leur exemple. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les réfugiés possèdent des compétences et des talents essentiels pour le marché du travail canadien, qu'il s'agisse de préposés aux soins personnels, d'ouvriers qualifiés ou d'ingénieurs en logiciels. En tant que partenaire de recommandation autorisé dans le cadre du PVAME, Talent Beyond Boundaries continuera de travailler fort avec ses partenaires gouvernementaux et ses autres partenaires pour faciliter les demandes des réfugiés qualifiés et accélérer l'embauche pour les employeurs canadiens, augmentant ainsi le nombre de réfugiés qui s'établissent au Canada. »

- Lara Dyer, directrice pour le Canada, Talent Beyond Boundaries

« Les personnes talentueuses déplacées doivent disposer du même accès aux possibilités d'emploi qualifié et de visa de travailleur qualifié que les personnes talentueuses de tout autre milieu. L'objectif ici est d'assurer l'équité et d'aider les gens à réaliser leur potentiel, tout en créant une valeur énorme pour nos équipes et nos communautés. Le Canada prend des mesures importantes pour mettre en place un système d'immigration plus inclusif pour les travailleurs qualifiés. Notre prochain défi est d'élargir cette solution à plus d'équipes d'embauche et de demandeurs d'emploi déplacés qui ont les compétences requises en plus d'une persévérance, d'une capacité d'adaptation et d'une ingéniosité incroyables. À tous les gestionnaires responsables de l'embauche : ce sont des gens que vous voulez avoir dans votre équipe. Embauchez avec nous et rencontrez-les. »

- Dana Wagner, cofondatrice et directrice générale, TalentLift

« L'économie canadienne connaît des pénuries chroniques de talents dans de nombreux secteurs tandis que des millions de réfugiés dans le monde cherchent des solutions durables pour assurer une vie meilleure à leurs familles. En partenariat avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Jumpstart aide les employeurs de partout au Canada à embaucher et à réinstaller des personnes provenant de populations déplacées. Jumpstart est ravi d'être un partenaire du PVAME, car cela contribuera à faire évoluer le programme et à réinstaller davantage de réfugiés au Canada. »

- Bassel Ramli, co-fondateur et directeur des programmes mondiaux, Jumpstart Refugee Talent

Selon le Rapport sur les tendances mondiales 2021 du Haut-Commissariat pour les réfugiés, le Canada a réinstallé plus de réfugiés que tout autre pays au cours de l'année, plus de 20 400 réfugiés ayant trouvé au Canada un foyer sûr et permanent.

Afin d'accroître la portée des efforts de réinstallation du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a lancé le PVAME à titre de projet de recherche en 2018. La phase 1 a permis de montrer que, avec une aide ciblée, des réfugiés qualifiés peuvent répondre aux critères du programme d'immigration économique actuel et représenter un bassin inexploité de talents.

La phase 2, durant laquelle IRCC compte réinstaller jusqu'à 500 réfugiés et leurs familles, est en cours. Les leçons qui en seront tirées aideront IRCC et ses partenaires à élargir le PVAME afin d'accueillir un plus grand nombre de réfugiés qualifiés.

Cette nouvelle phase du PVAME facilite la présentation d'une demande de résidence permanente pour les réfugiés. Les mesures de facilitation comprennent la dispense de certains frais, un processus simplifié de présentation des preuves d'expérience de travail et l'autorisation d'obtenir des prêts afin de couvrir les coûts de voyage, les frais d'établissement, les coûts initiaux après l'arrivée au pays et les frais qui ne peuvent faire l'objet d'une dispense. Dans la plupart des cas, IRCC traite les demandes en moins de 6 mois.

En octobre 2022, le Canada avait accueilli plus de 100 réfugiés qualifiés et les membres de leurs familles dans le cadre du PVAME.

En s'appuyant sur les succès du PVAME, le Canada a contribué à la création de l'Alliance mondiale pour la mobilité des travailleurs réfugiés en 2022. À titre de président de l'alliance pour un mandat de 2 ans, le Canada travaille en étroite collaboration avec un large éventail de partenaires et d'intervenants internationaux, ainsi qu'avec des réfugiés ayant de l'expérience et de l'expertise, afin de jeter les bases de la mise en œuvre de solutions novatrices à l'échelle mondiale.

Les 8 membres fondateurs de l'alliance sont le Canada, l'Australie, le Haut-Commissariat pour les réfugiés, l'Organisation internationale pour les migrations, la Chambre de commerce internationale, Fragomen, Talent Beyond Boundaries et RefugePoint.

