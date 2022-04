« Tenter de déterminer quelles seront vos sources de revenu à la retraite et l'incidence qu'elles auront sur vos liquidités et vos impôts peut sembler une tâche ardue, mais il est essentiel de le faire pour vous aider à planifier afin de gérer tout déficit, explique M. Lowes. Heureusement, c'est là que la technologie peut aider. Par exemple, à l'aide de MonConseiller, notre plateforme de conseils, nos conseillers peuvent vous présenter des prévisions sur un an et sur plusieurs années, afin que vous puissiez visualiser les rentrées et les sorties de fonds durant votre retraite. »

M. Lowes ajoute : « Nous commençons par passer en revue avec vous vos objectifs et les aspects clés de vos finances, notamment votre situation actuelle en matière d'épargne, le mode de vie que prévoyez avoir à la retraite et d'autres points importants à cet égard, afin de déterminer leur incidence probable sur votre retraite au fil du temps. Nous verrons également à quel point vous vous rapprocherez de l'atteinte de votre objectif de revenu de retraite mensuel et vous fournirons des conseils pour vous aider à gérer tout manque à gagner avant qu'il ne se produise. »

Le sondage révèle que plus de la moitié (55 %) des répondants préretraités - même lorsque leur objectif d'épargne-retraite consiste à avoir assez d'argent pour mener le mode de vie qu'ils souhaitent une fois qu'ils ne travailleront plus à temps plein - se disent inquiets à l'idée d'utiliser leur épargne-retraite. Cette inquiétude s'explique probablement ainsi : bien que la moitié (50 %) de ces répondants déclarent avoir un plan financier, 22 % affirment qu'ils ont un plan « en tête », et seulement 20 %, qu'ils ont un plan officiel créé avec un planificateur financier.

« Nous savons qu'après avoir épargné pendant de nombreuses années, il peut être difficile de commencer à utiliser cette épargne, surtout si l'on ne sait pas exactement en quoi consistent ses sources de revenu à la retraite, et si ces sources dureront tout au long de celle-ci, explique M. Lowes. Un plan complet vous aidera à mieux comprendre vos finances, à atteindre vos objectifs et à vous préparer pour l'avenir - et vous fera éprouver un sentiment de bien-être financier, très important à la retraite. Grâce à MonConseiller, vous pouvez suivre vos progrès au fil du temps, et vous assurer que vous maximisez votre revenu de retraite. »

À ce jour, MonConseiller, plateforme de conseils numérique de RBC, a permis à près de trois millions de Canadiens de créer un plan personnalisé et des scénarios interactifs, qui leur permettent de voir les répercussions potentielles de décisions financières à court terme sur les résultats visés à long terme. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de MonConseiller .

Quelques données - Sondage RBC sur les mythes et les réalités de la retraite 2021 Résultats partiels nationaux, régionaux et par sexe : Canadiens préretraités de 50 ans ou plus





CANADIENS PRÉRETRAITÉS DE 50 ANS OU PLUS

RÉPONSE CANADA C-B AB ON QC HOMMES FEMMES

N'ont pas épargné suffisamment 83 % 85 % 88 % 85 % 76 % 82 % 85 %

S'attendent à vivre au

moins 10 ans après avoir

épuisé leur épargne 32 % 33 % 35 % 28 % 38 % 30 % 35 %

Se sentent inquiets à

l'idée d'utiliser leur

épargne à la retraite 55 % 68% 62 % 51 % 53 % 47 % 62 %

Ont un plan financier … 50 % ... 43 % ... 52 % … 56 % … 43 % … 56 % … 45 % …

… créé avec un planificateur financier … 20 % … 16 % … 17 % … 21 % … 19 % … 21 % … 19 %

... en tête … 22 % … 22% … 23 % … 24 % … 20 % … 26 % … 19 %



Nota : Les échantillons de répondants préretraités des régions de la SK/MB et des provinces de l'Atlantique sont trop petits aux fins de la comptabilisation.

À propos du Sondage RBC sur les mythes et les réalités de la retraite 2021

Le présent communiqué énonce les conclusions du plus récent Sondage RBC sur les mythes et les réalités de la retraite, mené bisannuellement par Ipsos. Celui-ci a été réalisé du 21 mai au 1er juin 2021. Aux fins de ce sondage, 2 200 Canadiens de 50 ans ou plus - dont 1 100 préretraités et 1 100 retraités - ont été interrogés par l'intermédiaire de la plateforme en ligne Ipsos Je-Dis, et autrement. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. Les données fournies dans le présent communiqué découlent d'un échantillon de 1 100 préretraités de 50 ans ou plus. La crédibilité des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à ± 2,6 points de pourcentage, 19 fois sur 20, pour l'échantillon complet de Canadiens retraités et préretraités de 50 ans ou plus, et à ± 3,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20, pour l'échantillon de Canadiens préretraités de 50 ans ou plus.

À propos de la planification de la retraite à RBC

La plateforme Web Planification de la retraite à RBC peut vous aider à planifier une retraite de 30 ans ou plus. Elle contient des liens donnant accès à des planificateurs financiers et à des planificateurs en placements et retraite qui peuvent vous aider à déterminer le mode de vie que vous souhaitez à la retraite , vos sources de revenu potentielles à la retraite et les éléments à prendre en considération avant de demander vos prestations du RPC ou du RRQ . Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Planification de la retraite à RBC . De plus, MonConseiller - une plateforme de conseils numérique offerte en exclusivité à RBC - vous permet de créer un plan personnalisé et de le modifier en temps réel. Le soutien à la retraite vous aide à planifier le retrait de vos placements et de votre épargne pour financer votre retraite et ce que vous souhaitez laisser en héritage. MonConseiller vous aide non seulement à comprendre ce que vous devriez épargner et investir en vue de la retraite, mais aussi comment vous pouvez utiliser ces fonds pendant votre retraite.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social .

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Personne-ressource, médias : Jessica Assaf, Première directrice, Communications régionales, Québec, RBC, [email protected], 438 308-1691