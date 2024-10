CHICAGO, 21 octobre 2024 /CNW/ - Brandwatch, le leader des renseignements sur les médias sociaux,, a annoncé aujourd'hui plusieurs changements stratégiques à son équipe de direction pour stimuler la croissance et l'innovation de façon soutenue.

Channing Ferrer a été promu au poste de président mondial de Brandwatch. Dans le cadre de ce rôle élargi, M. Ferrer dirigera la stratégie commerciale et les initiatives de croissance à l'échelle mondiale. Il possède une vaste expérience dans la création et l'expansion de stratégies de mise en marché réussies pour différentes entreprises de logiciel-service. Avant de se joindre à Brandwatch, il a occupé plusieurs postes de direction chez Semrush (SEMR), HubSpot (HUBS) et Acquia (Acq. Vista Equity). « Je suis honoré d'assumer ces nouvelles fonctions chez Brandwatch, a déclaré M. Ferrer. Grâce à notre offre de produits novateurs et à notre équipe talentueuse, nous sommes bien placés pour poursuivre notre trajectoire de croissance et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

En plus de la promotion de Ferrer, Brandwatch a renforcé son équipe de direction avec les nouvelles nominations suivantes :

Matt Tippets a été nommé directeur des produits et de la technologie. Matt Tippets, qui a occupé auparavant des postes de direction chez Drift, Total Expert et Salesforce (CRM), possède une vaste expérience de l'innovation de produits et de mise à l'échelle de solutions logicielles infonuagiques.





Henry Spitzer se joint à l'équipe à titre de vice-président principal des ventes en Amérique. M. Spitzer possède des capacités confirmées en matière d'expansion des équipes et des revenus à l'échelle mondiale, ayant déjà occupé des postes de direction au sein de CarGurus (CARG) et Lusha. Son aptitude à constituer et à diriger des équipes de vente très performantes sera inestimable pour Brandwatch qui continue d'étendre sa portée commerciale.





Beth Brown a été nommée vice-présidente principale, Agence mondiale et Solutions d'affaires. Beth est une professionnelle accomplie et avant-gardiste des domaines des médias numériques et du développement de produits ayant une expertise éprouvée dans la promotion de l'innovation au sein d'entreprises de premier plan comme EssenceMediacom, Media Futures Group et R/GA.





a été nommée . Beth est une professionnelle accomplie et avant-gardiste des domaines des médias numériques et du développement de produits ayant une expertise éprouvée dans la promotion de l'innovation au sein d'entreprises de premier plan comme EssenceMediacom, Media Futures Group et R/GA. Jordan Gorosh a été nommé chef des ventes aux entreprises. M, Gorosh est un leader chevronné possédant de l'expérience au sein d'entreprises comme Sprinklr (CXM), Google (GOOG) et Yelp (YELP). Il mettra à profit ses compétences dans la création et la direction d'équipes de mise en marché très performantes.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces dirigeants exceptionnels chez Brandwatch, a déclaré M. Ferrer. Leur expertise et leur expérience combinées seront essentielles à notre croissance et à notre innovation continues. »

Ces nominations au sein de l'équipe de direction renforcent l'équipe grandissante de cadres chevronnés de Cision. Plus tôt cette année, Matt Brown a été nommé président de PR Newswire et Elgar Welch est devenu président de CisionOne. Leur expertise collective jouera un rôle central dans le succès continu de Cision.

À propos de Brandwatch

Brandwatch, une société Cision. Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % font partie du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

