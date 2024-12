Le nouveau score React s'intègre aux grands modèles de langage pour surveiller, protéger et optimiser la réputation des marques

CHICAGO, 6 décembre 2024 /CNW/ - Brandwatch, la première suite de gestion des médias sociaux et d'intelligence consommateurs au monde, redéfinit la gestion de la réputation des marques avec le lancement de son nouveau score React, alimenté par l'IA. Cette avancée inédite dans le secteur s'appuie sur l'IA automatisée pour donner aux marques des informations en temps réel inégalées, ce qui leur permet de prendre des mesures proactives au moment opportun.

Des renseignements inédits sur la réputation des marques grâce à l'IA

Le score React s'appuie sur des modèles avancés de traitement du langage naturel pour analyser les conversations à travers plus de 100 millions de sources, en identifiant les risques et les opportunités pour la marque. L'intégration de l'IA générative de Brandwatch transforme les données en résumés faciles à comprendre, ce qui permet de savoir instantanément comment et quand agir.

Le score React fournit des évaluations en temps réel basées sur trois catégories clés :

Préjudice : Repère le contenu potentiellement préjudiciable qui pourrait avoir un impact négatif sur l'image de la marque.

Repère le contenu potentiellement préjudiciable qui pourrait avoir un impact négatif sur l'image de la marque. Pollupostage : Détecte les messages non pertinents ou promotionnels qui parasitent les conversations sur la marque.

Détecte les messages non pertinents ou promotionnels qui parasitent les conversations sur la marque. Émotion : Analyse le ton émotionnel des conversations et évalue le ressenti des consommateurs avec une plus grande nuance.

Le score de React fournit des classements clairs dans différentes catégories, ce qui aide les marques à prioriser rapidement les réponses, à surveiller leur réputation et à suivre leurs performances en temps réel.

Des mesures basées sur l'IA et une compréhension plus approfondie du public

Le score React permet aux marques de se pencher sur les tendances spécifiques au public et de détecter les changements de comportement dans les sous-sujets en s'intégrant de manière transparente à de nombreux outils d'analyse manuelle et d'IA. Les alertes en temps réel en cas de pics garantissent des réponses rapides et stratégiques aux crises ou occasions potentielles.

« Il n'a jamais été aussi important pour les marques d'avoir accès à des informations précises et fiables, a déclaré Matt Tippets, responsable des produits et de la technologie chez Brandwatch. Brandwatch a mis au point cette approche hybride qui change la donne, en combinant l'IA générative et propriétaire avec une supervision humaine pour fournir des informations précises et fiables qui aident nos clients à naviguer en toute confiance dans les complexités du paysage numérique. »

Le lancement de ce produit fait suite à la collaboration récemment annoncée avec Google Cloud, qui prévoit d'exploiter les puissantes capacités d'IA générative de Vertex AI et des modèles Gemini pour améliorer davantage sa suite de solutions. Brandwatch lancera également l'assistant de requête Iris AI au premier trimestre. Cet outil combinera intelligemment l'IA propriétaire et générative pour simplifier la création de requêtes, permettant aux marques d'affiner les recherches d'écoute sociale avec une précision et une profondeur inégalées.

Pour en savoir plus sur le score React de Brandwatch et sur la façon dont il peut transformer la gestion de la réputation de votre marque, rendez-vous sur Brandwatch.com.

À propos de Brandwatch

Brandwatch est la première suite de gestion des médias sociaux et d'intelligence consommateurs au monde, qui équipe les entreprises les plus innovantes et les plus reconnues, notamment la moitié des entreprises du classement Forbes 100, avec les outils, la structure et les informations dont elles ont besoin pour saisir les occasions qui se présentent et accélérer le développement de leurs marques.

Notre portefeuille d'intelligence consommateurs alimentée par l'IA, de marketing d'influence complet et de plateformes de gestion des médias sociaux primées fournit une suite de solutions de premier ordre pour les marques et les agences les plus entreprenantes afin d'exécuter à grande échelle des stratégies basées sur la connaissance.

Brandwatch fait partie de la famille de marques Cision, aux côtés de CisionOne, PR Newswire et Streem.

