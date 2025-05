CHICAGO, 22 mai 2025 /CNW/ - Cision, chef de file mondial de l'intelligence consommateur et média, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle suite puissante de fonctionnalités basées sur l'IA dans CisionOne, sa plateforme mondiale primée destinée aux professionnels des relations publiques et de la communication.

Alors que 81 % des professionnels des relations publiques déclarent subir une pression croissante pour obtenir plus de résultats avec moins de ressources (Rapport 2025 Cision x PR Week Comms), les fonctionnalités d'IA de CisionOne sont spécialement conçues pour répondre aux exigences des relations publiques modernes. Ces améliorations introduisent un assistant IA et une suite de fonctionnalités intelligentes conçues pour automatiser les tâches routinières, générer des informations en temps réel et aider les professionnels de la communication à se concentrer sur l'essentiel : la narration, la stratégie et l'engagement des parties prenantes.

« Nous avons adopté une approche réfléchie pour appliquer l'IA de manière à répondre directement aux besoins réels des équipes de relations publiques et de communication, en ajoutant des outils puissants qui permettent de gagner du temps et de créer des flux de travail plus intelligents, a déclaré Dylan Vidal, directeur des produits et de la stratégie mondiale chez CisionOne. Ces nouvelles capacités d'IA vont bien au-delà de l'automatisation. Nous avons intégré une IA intuitive et adaptative directement dans CisionOne afin d'améliorer considérablement le quotidien des équipes de communication. »

Une IA transparente conçue pour les professionnels de la communication

Contrairement aux outils complexes qui nécessitent un apprentissage fastidieux ou des intégrations supplémentaires, CisionOne offre une IA naturelle, accessible et intégrée. Pas besoin d'être un expert en données ni de maîtriser la recherche booléenne pour tirer parti de ses puissantes fonctionnalités.

Voici les nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA :

Assistant conversationnel guidé : l'interface de type clavardage aide les utilisateurs à parcourir, résumer et analyser la couverture médiatique facilement.

l'interface de type clavardage aide les utilisateurs à parcourir, résumer et analyser la couverture médiatique facilement. Recherche plus intelligente avec suggestions de mots-clés : effectuez rapidement des recherches médiatiques puissantes en exploitant l'IA en temps réel.

effectuez rapidement des recherches médiatiques puissantes en exploitant l'IA en temps réel. Résumés IA : générez instantanément des résumés concis et pertinents de la couverture médiatique pour une diffusion rapide à l'échelle de l'entreprise.

générez instantanément des résumés concis et pertinents de la couverture médiatique pour une diffusion rapide à l'échelle de l'entreprise. Score React de CisionOne : repérez en temps réel les mentions potentiellement préjudiciables et comprenez leur incidence.

repérez en temps réel les mentions potentiellement préjudiciables et comprenez leur incidence. Rédaction et timing personnalisés : rédigez des argumentaires convaincants en quelques secondes, grâce à des conseils basés sur des données pour déterminer le moment optimal de diffusion.

Conçues à partir d'une combinaison d'IA propriétaire et de partenariats technologiques, ces innovations renforcent la position de CisionOne en tant que plateforme la plus complète, la plus intelligente et la plus intuitive pour les professionnels des médias acquis aujourd'hui. Elles s'appuient également sur l'élan de la stratégie d'innovation et d'expansion de Cision, comme nous le soulignons dans notre récente annonce de collaboration avec Google Cloud.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne, Brandwatch, et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % figurent au palmarès Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

