CHICAGO, 14 août 2025 /CNW/ - Cision, un chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, a annoncé aujourd'hui que CisionOne a remporté pour une deuxième année consécutive le prix de « meilleure solution de veille médiatique » décerné par MarTech Breakthrough, un organisme de renseignements sur le marché de premier plan qui reconnaît les entreprises les plus novatrices dans les domaines du marketing, des ventes et de la technologie publicitaire.

CisionOne has been named “Best Media Monitoring Solution” at the 2025 MarTech Breakthrough Awards for the second year in a row.

Grâce à l'IA de pointe, au traitement des données en temps réel et à l'automatisation, CisionOne redéfinit la surveillance des médias, donnant aux équipes de communication les renseignements dont elles ont besoin pour agir plus rapidement, réagir de façon plus intelligente et diriger en toute confiance. Bien au-delà du suivi des mentions de base, CisionOne fonctionne comme un assistant intelligent qui révèle les informations essentielles dès qu'elles sont disponibles, transformant un tapage médiatique accablant en renseignements clairs et exploitables.

« Se démarquer parmi des milliers de candidatures n'est pas une mince affaire, et nous sommes fiers de voir CisionOne être de nouveau reconnue par MarTech Breakthrough », a déclaré Jim Daxner, chef des produits chez Cision. « Cette deuxième reconnaissance consécutive témoigne des façons réfléchies dont nous appliquons l'IA, en créant des outils qui aident les professionnels en RP non seulement à suivre le rythme, mais à garder une longueur d'avance. Qu'il s'agisse d'alertes en temps réel, de communications personnalisées avec les journalistes ou d'analyses intelligentes de la perception, CisionOne donne aux professionnels en communication l'avantage dont ils ont besoin dans le paysage médiatique en évolution rapide d'aujourd'hui. »

Voici les capacités primées de CisionOne :

Une surveillance plus intelligente propulsée par l'IA : Nos flux de mentions en temps réel suivent la couverture de la marque, de la concurrence et de l'industrie dès qu'elle est diffusée, combinés à la fonction exclusive React Score de Cision pour repérer les histoires potentiellement nuisibles avant que la situation ne dégénère.

Nos flux de mentions en temps réel suivent la couverture de la marque, de la concurrence et de l'industrie dès qu'elle est diffusée, combinés à la fonction exclusive de Cision pour repérer les histoires potentiellement nuisibles avant que la situation ne dégénère. Des renseignements plus rapides et plus exploitables : Les renseignements instantanés et les résumés de la couverture générés par l'IA permettent de repérer facilement les tendances, de filtrer le bruit et de visualiser l'impact au moyen de tableaux de bord personnalisables, ce qui aide les équipes à travailler plus efficacement que jamais.

Les renseignements instantanés et les résumés de la couverture générés par l'IA permettent de repérer facilement les tendances, de filtrer le bruit et de visualiser l'impact au moyen de tableaux de bord personnalisables, ce qui aide les équipes à travailler plus efficacement que jamais. Des renseignements plus poussés dans tous les canaux : Une couverture omnicanal unifiée réunit les médias acquis et les médias sociaux au même endroit pour obtenir une vue d'ensemble du paysage médiatique.

Une couverture omnicanal unifiée réunit les médias acquis et les médias sociaux au même endroit pour obtenir une vue d'ensemble du paysage médiatique. Efficacité intégrée du flux de travail des RP : CisionOne va au-delà de la surveillance et soutient l'ensemble du flux de travail des RP, en aidant les équipes à créer des recherches plus intelligentes, à rédiger des présentations personnalisées pour les journalistes et à produire des communications ciblées avec plus de précision et de rapidité.

« La solution CisionOne ne se contente pas de suivre le rythme du paysage médiatique moderne, elle donne le ton », a déclaré Steve Johansson, directeur général de MarTech Breakthrough. « Alors que les nouvelles sortent plus rapidement et se répandent plus que jamais, CisionOne se distingue par la rapidité, la clarté et la prévoyance stratégique dont les professionnels en RP ont besoin pour agir de façon décisive. C'est exactement le genre d'innovation révolutionnaire que nous sommes fiers de célébrer. »

Les prix MarTech Breakthrough Awards, qui en sont à leur huitième édition, récompensent les meilleures entreprises, technologies et produits de l'industrie mondiale des technologies de marketing. L'édition 2025 a attiré des milliers de candidatures de plus de 15 pays, ce qui reflète la demande croissante de l'industrie pour des solutions novatrices axées sur l'IA.

Découvrez comment la plateforme primée CisionOne peut propulser votre prochaine idée révolutionnaire. Commencez dès aujourd'hui.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % figurent au palmarès Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

Personne-ressource pour les médias :

Relations publiques de Cision

[email protected]

