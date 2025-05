Le 16e rapport annuel suit les tendances médiatiques mondiales en matière d'IA, de médias sociaux, de présentation des pratiques exemplaires et d'évolution du rôle des relations publiques

CHICAGO, 7 mai 2025 /CNW/ - Cision, chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, a publié aujourd'hui son 16e rapport annuel sur l'état des médias, une étude qui définit les normes de l'industrie et concernait plus de 3 000 journalistes dans 19 marchés mondiaux. Les résultats de cette année révèlent les contraintes et les possibilités qui façonnent le journalisme moderne, de l'évolution du comportement de l'auditoire et de la perturbation de l'IA à la demande continue de pertinence, d'exactitude et de véritable connexion humaine dans les activités de relations publiques.

Le rapport 2025 de Cision sur l’état des médias met en évidence un point de bascule autour de la confiance, de la technologie et des partenariats entre relations publiques et journalistes

Depuis plus d'une décennie et demie, le Rapport sur l'état des médias de Cision offre un aperçu inégalé de la dynamique en évolution entre les journalistes et les professionnels en relations publiques qui travaillent en partenariat avec eux. Le rapport 2025 procède à une analyse plus en profondeur, comme jamais auparavant, révélant les différences régionales en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et en Asie-Pacifique, et présentant les thèmes mondiaux qui comptent le plus dans les médias d'aujourd'hui.

« Les résultats de cette année renforcent l'importance pour les équipes de relations publiques de se concentrer sur la précision, l'empathie et l'adaptabilité », a déclaré Jim Daxner, chef des produits et chef de la stratégie chez Cision. « Le paysage médiatique évolue rapidement : l'IA transforme la façon dont le contenu est créé, le comportement de l'auditoire est plus fragmenté que jamais et les journalistes doivent composer avec d'énormes pressions. Notre rapport donne aux professionnels en relations publiques la feuille de route à suivre pour être des collaborateurs de confiance et précieux dans cet environnement. »

Principales conclusions du rapport de 2025 :

La pertinence, un axe essentiel : 86 % des journalistes affirment qu'ils refuseront immédiatement une présentation qui ne correspond pas à leur domaine de spécialité ou à leur auditoire, ce qui souligne la nécessité pour les équipes de relations publiques de faire leurs recherches et d'adapter chaque communication.

86 % des journalistes affirment qu'ils refuseront immédiatement une présentation qui ne correspond pas à leur domaine de spécialité ou à leur auditoire, ce qui souligne la nécessité pour les équipes de relations publiques de faire leurs recherches et d'adapter chaque communication. Les communiqués de presse règnent toujours : Malgré l'évolution du paysage médiatique, 72 % des journalistes mentionnent toujours les communiqués de presse comme la ressource la plus utile que les équipes de relations publiques peuvent proposer. Lorsque ces communiqués sont associés au multimédia, l'impact augmente considérablement.

Malgré l'évolution du paysage médiatique, 72 % des journalistes mentionnent toujours les communiqués de presse comme la ressource la plus utile que les équipes de relations publiques peuvent proposer. Lorsque ces communiqués sont associés au multimédia, l'impact augmente considérablement. Adoption de l'IA et prudence quant au contenu généré : Dans le monde, plus de la moitié des journalistes utilisent désormais des outils d'IA générative comme ChatGPT. Toutefois, 72 % d'entre eux s'inquiètent des erreurs factuelles dans le contenu de relations publiques généré par l'IA. La transparence, l'exactitude et la supervision humaine demeurent essentielles.

Dans le monde, plus de la moitié des journalistes utilisent désormais des outils d'IA générative comme ChatGPT. Toutefois, 72 % d'entre eux s'inquiètent des erreurs factuelles dans le contenu de relations publiques généré par l'IA. La transparence, l'exactitude et la supervision humaine demeurent essentielles. Relations - Premier contact : La majorité des journalistes (85 %) affirment que la meilleure façon d'établir une relation est simple : une présentation par courriel, même sans histoire à proposer. Les relations continent de jouer un rôle essentiel dans le domaine des relations avec les médias.

La majorité des journalistes (85 %) affirment que la meilleure façon d'établir une relation est simple : une présentation par courriel, même sans histoire à proposer. Les relations continent de jouer un rôle essentiel dans le domaine des relations avec les médias. Utilisation fragmentée des médias sociaux : LinkedIn demeure la plateforme la plus utilisée à l'échelle mondiale, tandis que des plateformes régionales comme WeChat (Chine), WhatsApp (EMOA) et BlueSky (Amérique du Nord) montrent la nature changeante de l'engagement médiatique.

Une perspective mondiale qui favorise des relations publiques plus intelligentes

L'enquête de cette année couvre les perspectives de 19 pays, reflétant une industrie mondiale en transition. De l'adoption de l'IA par la région Asie-Pacifique à l'accent continu mis par l'Amérique du Nord sur la confiance et la crédibilité des médias, le rapport 2025 aide les professionnels en relations publiques à adapter leurs stratégies aux réalités régionales tout en s'alignant sur les pratiques exemplaires universelles.

Le rapport comprend également des conseils tactiques sur la présentation, les préférences multimédias, l'utilisation de l'IA dans la création de contenu et la façon d'établir des relations à long terme avec les médias dans un monde numérique fracturé.

Consultez le Rapport 2025 sur l'état des médias ici.

Cision organisera également un webinaire en direct mettant en vedette des experts des médias et des journalistes pour explorer les données plus en profondeur. Les détails de l'inscription seront annoncés sous peu.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % font partie du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

