CHICAGO, le 5 août 2025 /CNW/ - Brandwatch, la principale plateforme de renseignements numériques sur les consommateurs, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Trajaan, le chef de file mondial en matière de renseignements de recherche. Il s'agit d'une expansion importante des capacités de données de Brandwatch, qui permet aux clients de combiner ce que le monde dit avec ce que le monde recherche dans les canaux, les régions et les plateformes.

Dans le paysage numérique en évolution rapide d'aujourd'hui, il est plus important que jamais de comprendre les intentions des consommateurs. Les clients de Brandwatch peuvent maintenant accéder à l'ensemble de données de renseignements de recherche le plus complet au monde, couvrant les moteurs de recherche traditionnels, les plateformes de commerce électronique, les plateformes sociales et les applications émergentes d'IA générative. Cette nouvelle couche puissante de renseignements permet aux organisations d'améliorer leurs recherches, de renforcer leurs prévisions et de prendre des décisions plus sûres et axées sur les données.

Ce que cela révèle pour les marques :

Renseignements de bout en bout sur les consommateurs : Allez au-delà des conversations et mesurez la demande de recherche pour anticiper les changements du marché, valider les tendances ou découvrir des besoins non satisfaits.

Allez au-delà des conversations et mesurez la demande de recherche pour anticiper les changements du marché, valider les tendances ou découvrir des besoins non satisfaits. Visibilité de l'IA générative : Comprenez comment les plateformes d'IA générative interprètent et recommandent votre marque, votre catégorie ou vos concurrents, ce qui exerce une influence croissante sur la notoriété et les choix des consommateurs.

Comprenez comment les plateformes d'IA générative interprètent et recommandent votre marque, votre catégorie ou vos concurrents, ce qui exerce une influence croissante sur la notoriété et les choix des consommateurs. Des renseignements exploitables à la vitesse et à l'échelle : Que vous validiez la prochaine grande tendance en matière de soins capillaires ou que vous identifiiez les préoccupations émergentes de la marque, les données géolocalisées et en temps réel de Trajaan vous aident à répondre plus rapidement et avec une plus grande précision.

« Ce partenariat reflète notre engagement profond à apporter les meilleures solutions et les meilleurs ensembles de données dans notre écosystème », a déclaré Jim Daxner, chef des produits, Brandwatch et Cision. « Avec Trajaan, nous permettons à nos clients de se rapprocher encore plus du pourquoi du comportement des consommateurs, des questions qu'ils posent aux produits qu'ils envisagent d'acheter. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Brandwatch pour repousser les limites de la recherche sur les consommateurs », a déclaré Matthieu Danielou, chef de la direction de Trajaan. « En combinant l'intention de recherche et l'engagement social, nous donnons aux marques un fil en direct de ce que les gens veulent et de ce dont ils parlent, avant que ces produits ne soient mis en vente. Il s'agit d'aller plus vite, de repérer plus tôt les micro-tendances et de bâtir ce que le marché recherche déjà. »

Disponible aujourd'hui, le partenariat Trajaan marque la première étape d'une feuille de route plus vaste qui intégrera de plus en plus les renseignements de recherche à la plateforme et aux services de Brandwatch, ce qui permettra d'obtenir des renseignements plus approfondis et plus prédictifs pour les équipes de marketing, de stratégie et de communication du monde entier.

À propos de Brandwatch

Brandwatch est la principale suite de gestion des médias sociaux et de renseignements sur les consommateurs permettant aux marques de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus. Bénéficiant de la confiance de la moitié du classement Forbes 100, Brandwatch dote les entreprises les plus innovantes du monde de renseignements et d'outils alimentés par l'IA pour saisir les occasions, renforcer l'engagement et accélérer la croissance.

Notre suite complète comprend les renseignements sur les consommateurs, le marketing d'influence et la gestion des médias sociaux, ce qui permet aux marques et aux agences de mettre en œuvre des stratégies axées sur les données à grande échelle.

Brandwatch fait partie de la famille de marques Cision, aux côtés de CisionOne et de PR Newswire.

