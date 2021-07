Le gouvernement du Canada aide deux diffuseurs laurentiens à surmonter les répercussions de la pandémie

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Depuis mars 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, la population canadienne a eu peu d'occasions de participer à des rencontres artistiques et culturelles, et un grand nombre de travailleurs du secteur de la culture se sont vus privés de leur emploi, de leur passion et de leur stabilité. Le gouvernement du Canada s'est donc engagé à appuyer ces travailleurs pendant cette période difficile.



Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé que le gouvernement du Canada accordait une aide financière de 99 500 dollars chacun à Odyscène et à Diffusion En Scène Rivière-du-Nord afin de soutenir leur programmation artistique pour l'année 2021-2022. Accordé par l'entremise du Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public, le financement permettra aux deux diffuseurs en arts de la scène des Laurentides de surmonter les répercussions de la pandémie de COVID-19 et de continuer à présenter des spectacles et des activités pluridisciplinaires.

Citations

« Année après année, Odyscène et Diffusion En Scène proposent aux résidents des Laurentides et des environs un éventail de spectacles qui mettent en vedette un grand nombre d'artistes québécois et canadiens. Notre gouvernement est fier d'aider les diffuseurs à offrir une programmation artistique diversifiée et de qualité à un public de tous âges. Merci d'assurer la fidélité entre la création et la communauté! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes ravis de pouvoir compter, année après année, sur la confiance et l'aide financière du gouvernement du Canada. Cette aide permet d'offrir à la population des Basses-Laurentides une programmation artistique diversifiée et de qualité à un public de tous âges, laquelle met en valeur un grand nombre d'artistes québécois et canadiens. Nous nous réjouissons également d'avoir un gouvernement à l'écoute de notre milieu qui a été durement éprouvé au cours de la dernière année. »

- Chantal Lamoureux, directrice générale et artistique, Odyscène

« L'apport du gouvernement du Canada est essentiel au fonctionnement quotidien du Théâtre Gilles-Vigneault. Grâce à des programmes de subvention novateurs, nous pouvons proposer un événement gratuit comme 31 femmes | 31 spectacles, qui aura lieu en août. »

- David Laferrière, directeur général et artistique, Théâtre Gilles-Vigneault

Les faits en bref

Diffusion En Scène Rivière-du-Nord propose annuellement près de 200 représentations qui mettent en vedette des têtes d'affiche et des artistes de la relève de toutes les disciplines des arts de la scène. L'organisme fait du développement de publics une priorité et il laisse également une place de choix aux propositions artistiques audacieuses.

Diffuseur pluridisciplinaire majeur au Québec, Odyscène encourage une culture d'innovation et d'ouverture sur le monde des arts de la scène en veillant à la diversification des spectacles offerts. Odyscène s'emploie à dynamiser la vie culturelle et artistique ainsi qu'à développer et à consolider les habitudes de vie culturelle des citoyens de la MRC Thérèse-De Blainville.

Le Fonds d'appui aux travailleurs du secteur des arts et de la musique devant public vise à soutenir les secteurs des arts et de la culture en embauchant sans tarder des artistes et des travailleurs culturels, dans le cadre des efforts du gouvernement du Canada destinés à aider la population et les entreprises canadiennes à atténuer les répercussions de la pandémie de COVID-19.

