Le ministre Steven Guilbeault annonce l'octroi d'un appui financier à des festivals de la région de l'Estrie

ORFORD, QC, le 12 août 2021 /CNW/ - Depuis mars 2020, la population du Canada a eu fort peu d'occasions d'assister à des rencontres artistiques et culturelles en raison de fermetures, d'annulations et de reports entraînés par la pandémie de COVID-19. Le monde des arts et de la culture, en particulier, a été durement touché. Le gouvernement du Canada est fier de trouver des solutions aux défis actuels et d'aider les festivals régionaux qui nous font vivre des expériences extraordinaires.

C'est lors de sa visite au festival Orford Musique, en Estrie, que l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé une aide financière de 156 900 dollars à cinq festivals de la région de l'Estrie qui ont déjà eu lieu ou qui se tiendront cet été.

Le gouvernement du Canada accorde cet appui dans le cadre du volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, ainsi que du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter la liste des festivals bénéficiaires dans le tableau des données.

« Nos festivals aident à bâtir des collectivités fortes, dynamiques et prospères. Nos artistes et autres acteurs du milieu culturel ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19. Investir dans les festivals de la belle région de l'Estrie donne aux organismes la possibilité de poursuivre leur mission et de continuer à offrir aux gens d'ici le plaisir d'assister à des spectacles. Merci à vous de faire de l'Estrie une destination de choix! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les gens des Cantons-de-l'Est, qui recommencent à profiter de leurs spectacles et festivals préférés. Je suis heureuse que notre gouvernement reconnaisse l'importance du secteur culturel pour nos communautés en région et investisse autant pour en assurer la vitalité. »

- Lyne Bessette, députée de Brome-Missisquoi

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine permet d'offrir plus d'occasions aux artistes et artisans locaux, aux interprètes du patrimoine ou aux spécialistes de s'engager dans leur communauté dans le cadre de festivals, d'événements et de projets. Il permet aussi aux groupes locaux de célébrer l'histoire et le patrimoine de leur localité.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit de l'aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels ainsi qu'aux organismes qui les appuient.

Tableau des données

Nom de l'organisme Nom du projet Montant approuvé

2021-2022 Programme Orford Musique Festival Orford Musique 65 000 $ FCPA* Association des artistes Georgeville‒Fitch Bay Festival des Arts Georgeville‒Fitch Bay 7 900 $ DCAP** Centre d'art Rozynski Céramystic 34 500 $ DCAP Festival des gourmands de Val-des-Sources Festival des gourmands de Val-des-Sources 19 800 $ DCAP ShazamFest ShazamFest 29 700 $ DCAP

* Fonds du Canada pour la présentation des arts ** Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

