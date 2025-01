Le BMO Stadium est utilisé comme lieu de distribution de fournitures pour les personnes touchées par les incendies

CHICAGO, le 17 janv. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui qu'il s'engageait à verser 3 millions de dollars à des organismes communautaires de la région de Los Angeles pour soutenir les efforts de secours et de rétablissement liés aux incendies de forêt, ainsi que les besoins émergents au moment où la reconstruction commence.

« L'ampleur de cette tragédie est bouleversante et nos pensées vont aux milliers de personnes touchées par ces incendies de forêt dévastateurs et aux premiers intervenants qui se mettent en danger pour apporter de l'aide, a déclaré Darrel Hackett, chef de la direction de BMO aux États-Unis. Ce geste reflète notre profond engagement envers les collectivités du sud de la Californie que nous servons, alors qu'elles entament le difficile processus de reconstruction. Le chemin vers la guérison sera long et nous sommes là pour travailler aux côtés des collectivités qui ont été touchées et leur offrir notre aide. »

En début de semaine, BMO a accueilli à Los Angeles des leaders locaux des secteurs de l'ingénierie et de la construction pour une conférence au cours de laquelle il a été question de soutien à la reconstruction et de collaboration entre les secteurs d'activité.

L'engagement d'aujourd'hui s'ajoute au don récent de 100 000 $ de BMO à deux organismes locaux, le United Way LA (UWLA) Wildfire Response Fund (en anglais) et la Direct Relief Wildfire Response (en anglais), ainsi que son soutien annuel permanent à la American Red Cross Emergency Relief Fund (en anglais).

Événement de distribution au BMO Stadium

Aujourd'hui, 17 janvier 2025, avec le soutien financier de BMO, le stade BMO de Los Angeles sert de lieu de distribution de fournitures et de vêtements pour les personnes touchées par les incendies. La Croix-Rouge américaine dirige le processus avec les équipes sportives professionnelles de Los Angeles, notamment le LAFC et le Angel City FC.

Les bénévoles distribueront des trousses d'hygiène personnelle, de la nourriture, de l'eau et d'autres produits de première nécessité entre 10 h et 14 h. Pour plus d'informations, cliquez ici (en anglais).

Si vous habitez ou possédez une entreprise en activité dans les zones touchées, rendez-vous sur bmo.com (en anglais) pour obtenir des informations sur la manière dont nous soutenons nos clients.

En 2023, notre impact social s'est traduit par plus de 84 millions de dollars versés à des centaines d'organisations caritatives et à but non lucratif en Amérique du Nord, afin de favoriser le progrès en permettant aux individus de s'épanouir et aux collectivités de prospérer. Nos collègues ont consacré près de 62 000 heures au bénévolat dans la collectivité et ont fait des dons d'une valeur de plus de 31 millions de dollars dans le cadre de notre programme annuel de dons des employés.

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord.

