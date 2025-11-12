BMO annonce des distributions annuelles réinvesties estimatives à l'égard des fonds négociés en bourse BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO English
Nouvelles fournies parBMO Financial Group
12 nov, 2025, 13:30 ET
MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. ont annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties estimatives de 2025 à l'égard des fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) ou de la série FNB des fonds d'investissement BMO (série FNB)1. Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital et aux revenus spéciaux réalisés par les FNB BMO et la série FNB, et sont payées aux porteurs de parts, tel que requis, pour s'assurer que les FNB BMO et la série FNB ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ordinaire.
Les porteurs de parts inscrits en date du 31 décembre 2025 recevront les distributions annuelles réinvesties de 2025. Le montant final des distributions annuelles et le montant des distributions en espèces courantes doivent être communiqués le ou vers le 18 décembre 2025. Les montants imposables réels, incluant les caractéristiques fiscales, seront communiqués en 2026.
Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de distributions annuelles réinvesties estimatives en date du 30 septembre 20252, qui prennent en compte des renseignements prospectifs susceptibles d'entraîner un changement de ces estimations.
Ces dernières s'appliquent aux distributions annuelles réinvesties uniquement, et ne comprennent pas les estimations relatives aux distributions en espèces courantes.
Voici les détails des montants des distributions annuelles réinvesties estimatives par part :
|
NOM DU FONDS
|
Symbole
|
DISTRIBUTION
|
FNB BMO TAP AAA
|
ZAAA
|
0,000
|
FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)
|
ZAAA.F
|
0,000
|
FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*
|
ZAAA.U
|
0,000
|
FINB BMO obligations totales
|
ZAG
|
0,000
|
FNB BMO toutes actions
|
ZEQT
|
0,051
|
FNB BMO ESG Équilibré
|
ZESG
|
0,000
|
FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)
|
ZBAL.T
|
0,041
|
FNB BMO Équilibré
|
ZBAL
|
0,067
|
FNB BMO TAP BBB
|
ZBBZ
|
0,001
|
FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)
|
ZBBZ.F
|
0,001
|
FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*
|
ZBBZ.U
|
0,001
|
FINB BMO obligations de sociétés notées BBB
|
ZBBB
|
0,000
|
FNB BMO de produits de base généraux
|
ZCOM
|
0,000
|
BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)
|
TOWR
|
0,000
|
BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)
|
GRNI
|
0,000
|
FINB BMO revenu de banques canadiennes
|
ZBI
|
0,161
|
FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus
|
ZBCB
|
0,137
|
FNB BMO canadien de dividendes
|
ZDV
|
2,074
|
FNB BMO d'actions canadiennes Plus
|
ZBEC
|
0,069
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés
|
ZWC
|
0,000
|
FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens
|
ZMBS
|
0,193
|
FINB BMO actions du secteur énergie propre
|
ZCLN
|
0,000
|
FNB BMO Conservateur
|
ZCON
|
0,069
|
BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)
|
ZCPB
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés
|
ZCB
|
0,000
|
FNB BMO obligations à escompte de sociétés
|
ZCDB
|
0,413
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes
|
ZWB
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*
|
ZWB.U
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens
|
ZWA
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie
|
ZWEN
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé
|
ZWHC
|
0,000
|
FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or
|
ZWGD
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie
|
ZWT
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines
|
ZWK
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités
|
ZWU
|
0,000
|
FINB BMO obligations à escompte
|
ZDB
|
0,000
|
FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens
|
ZDJ
|
0,057
|
FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens
|
ZEF
|
0,000
|
FINB BMO équipondéré banques
|
ZEB
|
0,000
|
FINB BMO équipondéré métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens)
|
ZMT
|
0,000
|
FINB BMO équipondéré aurifères mondiales
|
ZGD
|
15,398
|
FINB BMO équipondéré produits industriels
|
ZIN
|
0,000
|
FINB BMO équipondéré pétrole et gaz
|
ZEO
|
0,391
|
FINB BMO équipondéré de FPI
|
ZRE
|
0,233
|
FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens
|
ZUB
|
0,000
|
FINB BMO équipondéré banques américaines
|
ZBK
|
0,000
|
FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé couvert en dollars canadiens
|
ZUH
|
0,000
|
FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé
|
ZHU
|
0,000
|
FINB BMO équipondéré services aux collectivités
|
ZUT
|
0,106
|
FINB BMO ESG obligations de sociétés
|
ESGB
|
0,000
|
FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens
|
ESGF
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes
|
ZWP
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens
|
ZWE
|
0,000
|
FNB BMO rendement élevé à taux variable
|
ZFH
|
0,000
|
FNB BMO agriculture mondiale
|
ZEAT
|
0,000
|
FINB BMO communications mondiales
|
COMM
|
0,913
|
FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens
|
DISC
|
1,088
|
FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens
|
STPL
|
0,042
|
BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)
|
BGDV
|
1,315
|
BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)
|
ZWQT
|
0,000
|
BMO Fonds mondial d'actions (série FNB active)
|
BGEQ
|
0,427
|
BMO Fonds soins de la santé mondiaux, (série FNB active)
|
BGHC
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés
|
ZWG
|
1,185
|
BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)
|
BGIF
|
0,000
|
FINB BMO infrastructures mondiales
|
ZGI
|
0,247
|
BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)
|
BGIN
|
0,000
|
BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)
|
BGRT
|
0,000
|
BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)
|
ZGSB
|
0,000
|
FNB BMO lingots d'or
|
ZGLD
|
0,000
|
FNB BMO lingots d'or (parts en $ US)*
|
ZGLD.U
|
0,000
|
FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens
|
ZGLH
|
0,000
|
FINB BMO obligations de gouvernements
|
ZGB
|
0,000
|
FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)
|
ZGRO.T
|
0,018
|
FNB BMO Croissance
|
ZGRO
|
0,085
|
FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité
|
ZQB
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens
|
ZHY
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement
|
ZJK
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*
|
ZJK.U
|
0,000
|
FNB BMO d'actions américaines axées sur le capital humain
|
ZHC
|
0,026
|
FNB BMO internationales de dividendes
|
ZDI
|
2,207
|
FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens
|
ZDH
|
0,000
|
FINB BMO Japon
|
ZJPN
|
0,037
|
FINB BMO Japon (parts couvertes)
|
ZJPN.F
|
0,000
|
FINB BMO petites aurifères
|
ZJG
|
0,000
|
FINB BMO échelonné actions privilégiées
|
ZPR
|
0,000
|
FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*
|
ZPR.U
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés à long terme
|
ZLC
|
0,000
|
FINB BMO obligations fédérales à long terme
|
ZFL
|
0,000
|
FINB BMO obligations provinciales à long terme
|
ZPL
|
0,000
|
FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur
|
ZLSC
|
0,000
|
FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur
|
ZLSU
|
0,000
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme
|
ZTL
|
0,000
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)
|
ZTL.F
|
0,000
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*
|
ZTL.U
|
0,000
|
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité
|
ZLB
|
0,852
|
FNB BMO d'actions de marchés émergeants à faible volatilité
|
ZLE
|
0,000
|
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité
|
ZLI
|
0,000
|
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens
|
ZLD
|
0,000
|
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité
|
ZLU
|
0,740
|
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*
|
ZLU.U
|
0,420
|
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens
|
ZLH
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme
|
ZCM
|
0,000
|
FINB BMO obligations fédérales à moyen terme
|
ZFM
|
0,000
|
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme
|
ZMP
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens
|
ZMU
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme
|
ZIC
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*
|
ZIC.U
|
0,000
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme
|
ZTM
|
0,000
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*
|
ZTM.U
|
0,000
|
BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)
|
ZMMK
|
0,000
|
FNB BMO revenu mensuel
|
ZMI
|
0,325
|
FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*
|
ZMI.U
|
0,000
|
FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris
|
ZGRN
|
0,000
|
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité
|
ZGQ
|
0,000
|
FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders
|
ESGA
|
0,429
|
FINB BMO MSCI Canada valeur
|
ZVC
|
0,000
|
FINB BMO MSCI China ESG Leaders
|
ZCH
|
0,000
|
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens
|
ZDM
|
0,000
|
FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité
|
ZIQ
|
0,119
|
FINB BMO MSCI EAFE
|
ZEA
|
0,000
|
FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders
|
ESGE
|
0,000
|
FINB BMO MSCI marchés émergents
|
ZEM
|
0,000
|
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens
|
ZEQ
|
0,000
|
FINB BMO MSCI Global ESG Leaders
|
ESGG
|
0,000
|
FINB BMO MSCI India ESG Leaders
|
ZID
|
2,142
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité
|
ZUQ
|
0,000
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)
|
ZUQ.F
|
0,000
|
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*
|
ZUQ.U
|
0,000
|
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders
|
ESGY
|
0,000
|
FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)
|
ESGY.F
|
0,000
|
FINB BMO MSCI américaines valeur
|
ZVU
|
0,000
|
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens
|
ZQQ
|
7,118
|
FINB BMO actions du Nasdaq 100
|
ZNQ
|
0,085
|
FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en $ US)*
|
ZNQ.U
|
0,000
|
FNB BMO à rendement bonifié
|
ZPAY
|
1,227
|
FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)
|
ZPAY.F
|
1,307
|
FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*
|
ZPAY.U
|
0,934
|
FINB BMO obligations à rendement réel
|
ZRR
|
0,000
|
FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens
|
ZUE
|
1,073
|
FINB BMO S&P 500
|
ZSP
|
0,000
|
FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*
|
ZSP.U
|
0,000
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation
|
ZMID
|
0,769
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)
|
ZMID.F
|
0,000
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*
|
ZMID.U
|
0,000
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation
|
ZSML
|
0,000
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)
|
ZSML.F
|
0,000
|
FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*
|
ZSML.U
|
0,000
|
FINB BMO S&P/TSX 60
|
ZIU
|
0,000
|
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné
|
ZCN
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés à court terme
|
ZCS
|
0,000
|
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (parts de catégorie Accumulation)
|
ZCS.L
|
0,113
|
FINB BMO obligations fédérales à court terme
|
ZFS
|
0,000
|
FINB BMO obligations fédérales à court terme (parts de catégorie Accumulation)
|
ZFS.L
|
0,057
|
FINB BMO obligations provinciales à court terme
|
ZPS
|
0,000
|
FINB BMO obligations provinciales à court terme (parts de catégorie Accumulation)
|
ZPS.L
|
0,029
|
FINB BMO obligations à court terme
|
ZSB
|
0,000
|
FNB BMO obligations à escompte à court terme
|
ZSDB
|
0,274
|
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens
|
ZSU
|
0,000
|
FINB BMO TIPS à court terme
|
ZTIP
|
0,000
|
FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)
|
ZTIP.F
|
0,000
|
FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*
|
ZTIP.U
|
0,000
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme
|
ZTS
|
0,000
|
FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*
|
ZTS.U
|
0,000
|
BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes (série FNB)
|
ZFC
|
0,000
|
BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines (série FNB)
|
ZFN
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR
|
ZXLC
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR (parts couvertes)
|
ZXLC.F
|
0,250
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR
|
ZXLY
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR (parts couvertes)
|
ZXLY.F
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR
|
ZXLP
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR (parts couvertes)
|
ZXLP.F
|
1,009
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR
|
ZXLE
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR (parts couvertes)
|
ZXLE.F
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR
|
ZXLF
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR (parts couvertes)
|
ZXLF.F
|
0,863
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR
|
ZXLV
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR (parts couvertes)
|
ZXLV.F
|
0,489
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR
|
ZXLI
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR (parts couvertes)
|
ZXLI.F
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR
|
ZXLB
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR (parts couvertes)
|
ZXLB.F
|
1,373
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR
|
ZXLR
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR (parts couvertes)
|
ZXLR.F
|
0,564
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR
|
ZXLK
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR (parts couvertes)
|
ZXLK.F
|
0,000
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR
|
ZXLU
|
0,005
|
FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR (parts couvertes)
|
ZXLU.F
|
0,048
|
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)
|
ZMSB
|
0,000
|
BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)
|
ZZZD
|
0,000
|
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027
|
ZXCO
|
0,004
|
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028
|
ZXCP
|
0,003
|
FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029
|
ZXCQ
|
0,004
|
BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations (série FNB)
|
ZACE
|
0,000
|
FNB BMO obligations à très court terme
|
ZST
|
0,438
|
FNB BMO obligations à très court terme (parts de catégorie Accumulation)
|
ZST.L
|
0,486
|
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*
|
ZUS.U
|
0,000
|
FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US - réinvestissement des parts)*
|
ZUS.V
|
0,720
|
FINB BMO obligations totales américaines
|
ZUAG
|
0,000
|
FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)
|
ZUAG.F
|
0,000
|
FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*
|
ZUAG.U
|
0,000
|
FNB BMO américain de dividendes
|
ZDY
|
2,276
|
FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*
|
ZDY.U
|
2,509
|
FNB BMO de croissance des dividendes américains
|
ZBDU
|
0,197
|
FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)
|
ZBDU.F
|
0,398
|
FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens
|
ZUD
|
0,000
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - avril couvert en dollars canadiens
|
ZAPR
|
0,435
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens
|
ZJAN
|
0,000
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - juillet couvert en dollars canadiens
|
ZJUL
|
0,128
|
FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens
|
ZOCT
|
0,000
|
FNB BMO ciblé d'actions américaines
|
ZBEU
|
0,143
|
FNB BMO ciblé d'actions américaines (parts couvertes)
|
ZBEU.F
|
0,193
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines
|
ZWH
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZWH.U
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens
|
ZWS
|
0,000
|
FNB BMO d'actions américaines à forte capitalisation axé sur la valeur et la discipline
|
ZBVU
|
0,430
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens
|
ZHP
|
0,000
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines
|
ZUP
|
0,000
|
FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZUP.U
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines
|
ZPW
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*
|
ZPW.U
|
0,000
|
FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens
|
ZPH
|
0,000
|
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains
|
ZUCM
|
0,000
|
FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*
|
ZUCM.U
|
0,000
|
BMO Fonds leadership féminin (série FNB)
|
WOMN
|
0,000
|
*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZGLD.U, ZJK.U, ZPR.U, ZTL.U, ZLU.U, ZIC.U, ZTM.U, ZMI.U, ZUQ.U, ZNQ.U, ZPAY.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZUS.V, ZPW.U et ZUCM.U.
|
|
1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
|
|
2 Renseignements prospectifs : Cet avis contient des déclarations prospectives à l'égard des distributions annuelles estimatives des FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO. De par leur nature, ces déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement de celles envisagées par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que des distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçues par les FNB, les opérations de portefeuille et les activités de souscription et de rachat.
Les estimations de distribution n'indiquent pas le rendement qu'un client peut recevoir. Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire. La somme des nombres ne correspond pas nécessairement au total en raison de l'arrondissement. Les estimations des distributions de fin d'année sont fournies par BMO Gestion mondiale d'actifs et ne sont données qu'à titre indicatif. Elles ne reflètent pas les attributions définitives à des fins fiscales. Pour plus d'informations, veuillez consulter un professionnel.
Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZDJ. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA et ZDJ, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des fonds ZWA et ZDJ.
S&PMD, S&P/TSX Capped CompositeMD, S&P 500MD sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une concession à S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZCN, ZUE, ZIU, ZCN, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.F, ZMID.U, ZSML, ZSML.F et ZSML.U. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX ou leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des FNB BMO, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des FNB BMO.
NASDAQMD, NASDAQ-100 IndexMD Hedged to CAD et FINB BMO actions du Nasdaq 100 sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « sociétés ») et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FNB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les sociétés. Les sociétés ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens et du FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en dollars US comprises).
Les FNB BMO ou les titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou titres ou tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou titres sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB BMO lié.
Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.
Les placements dans des FNB BMO et des fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées .
Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.
Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
