MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. ont annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties estimatives de 2025 à l'égard des fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) ou de la série FNB des fonds d'investissement BMO (série FNB)1. Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital et aux revenus spéciaux réalisés par les FNB BMO et la série FNB, et sont payées aux porteurs de parts, tel que requis, pour s'assurer que les FNB BMO et la série FNB ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ordinaire.

Les porteurs de parts inscrits en date du 31 décembre 2025 recevront les distributions annuelles réinvesties de 2025. Le montant final des distributions annuelles et le montant des distributions en espèces courantes doivent être communiqués le ou vers le 18 décembre 2025. Les montants imposables réels, incluant les caractéristiques fiscales, seront communiqués en 2026.

Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de distributions annuelles réinvesties estimatives en date du 30 septembre 20252, qui prennent en compte des renseignements prospectifs susceptibles d'entraîner un changement de ces estimations.

Ces dernières s'appliquent aux distributions annuelles réinvesties uniquement, et ne comprennent pas les estimations relatives aux distributions en espèces courantes.

Voici les détails des montants des distributions annuelles réinvesties estimatives par part :

NOM DU FONDS Symbole DISTRIBUTION

RÉINVESTIE

ESTIMATIVE

($) FNB BMO TAP AAA ZAAA 0,000 FNB BMO TAP AAA (parts couvertes) ZAAA.F 0,000 FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)* ZAAA.U 0,000 FINB BMO obligations totales ZAG 0,000 FNB BMO toutes actions ZEQT 0,051 FNB BMO ESG Équilibré ZESG 0,000 FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) ZBAL.T 0,041 FNB BMO Équilibré ZBAL 0,067 FNB BMO TAP BBB ZBBZ 0,001 FNB BMO TAP BBB (parts couvertes) ZBBZ.F 0,001 FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)* ZBBZ.U 0,001 FINB BMO obligations de sociétés notées BBB ZBBB 0,000 FNB BMO de produits de base généraux ZCOM 0,000 BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB) TOWR 0,000 BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB) GRNI 0,000 FINB BMO revenu de banques canadiennes ZBI 0,161 FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus ZBCB 0,137 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 2,074 FNB BMO d'actions canadiennes Plus ZBEC 0,069 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,000 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,193 FINB BMO actions du secteur énergie propre ZCLN 0,000 FNB BMO Conservateur ZCON 0,069 BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB) ZCPB 0,000 FINB BMO obligations de sociétés ZCB 0,000 FNB BMO obligations à escompte de sociétés ZCDB 0,413 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie ZWEN 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,000 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or ZWGD 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,000 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,000 FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens ZDJ 0,057 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,000 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,000 FINB BMO équipondéré métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens) ZMT 0,000 FINB BMO équipondéré aurifères mondiales ZGD 15,398 FINB BMO équipondéré produits industriels ZIN 0,000 FINB BMO équipondéré pétrole et gaz ZEO 0,391 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,233 FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens ZUB 0,000 FINB BMO équipondéré banques américaines ZBK 0,000 FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé couvert en dollars canadiens ZUH 0,000 FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé ZHU 0,000 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,106 FINB BMO ESG obligations de sociétés ESGB 0,000 FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens ESGF 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,000 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,000 FNB BMO agriculture mondiale ZEAT 0,000 FINB BMO communications mondiales COMM 0,913 FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens DISC 1,088 FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens STPL 0,042 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) BGDV 1,315 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,000 BMO Fonds mondial d'actions (série FNB active) BGEQ 0,427 BMO Fonds soins de la santé mondiaux, (série FNB active) BGHC 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 1,185 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) BGIF 0,000 FINB BMO infrastructures mondiales ZGI 0,247 BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active) BGIN 0,000 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) BGRT 0,000 BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB) ZGSB 0,000 FNB BMO lingots d'or ZGLD 0,000 FNB BMO lingots d'or (parts en $ US)* ZGLD.U 0,000 FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens ZGLH 0,000 FINB BMO obligations de gouvernements ZGB 0,000 FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) ZGRO.T 0,018 FNB BMO Croissance ZGRO 0,085 FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité ZQB 0,000 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,000 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,000 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,000 FNB BMO d'actions américaines axées sur le capital humain ZHC 0,026 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 2,207 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,000 FINB BMO Japon ZJPN 0,037 FINB BMO Japon (parts couvertes) ZJPN.F 0,000 FINB BMO petites aurifères ZJG 0,000 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,000 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,000 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,000 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,000 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,000 FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur ZLSC 0,000 FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur ZLSU 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme ZTL 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes) ZTL.F 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)* ZTL.U 0,000 FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité ZLB 0,852 FNB BMO d'actions de marchés émergeants à faible volatilité ZLE 0,000 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité ZLI 0,000 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLD 0,000 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité ZLU 0,740 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)* ZLU.U 0,420 FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens ZLH 0,000 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,000 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,000 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,000 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,000 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,000 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme ZTM 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)* ZTM.U 0,000 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,000 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,325 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,000 FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris ZGRN 0,000 FINB BMO MSCI Monde de haute qualité ZGQ 0,000 FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders ESGA 0,429 FINB BMO MSCI Canada valeur ZVC 0,000 FINB BMO MSCI China ESG Leaders ZCH 0,000 FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens ZDM 0,000 FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité ZIQ 0,119 FINB BMO MSCI EAFE ZEA 0,000 FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders ESGE 0,000 FINB BMO MSCI marchés émergents ZEM 0,000 FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens ZEQ 0,000 FINB BMO MSCI Global ESG Leaders ESGG 0,000 FINB BMO MSCI India ESG Leaders ZID 2,142 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité ZUQ 0,000 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes) ZUQ.F 0,000 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)* ZUQ.U 0,000 FINB BMO MSCI USA ESG Leaders ESGY 0,000 FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes) ESGY.F 0,000 FINB BMO MSCI américaines valeur ZVU 0,000 FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens ZQQ 7,118 FINB BMO actions du Nasdaq 100 ZNQ 0,085 FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en $ US)* ZNQ.U 0,000 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 1,227 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 1,307 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,934 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,000 FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens ZUE 1,073 FINB BMO S&P 500 ZSP 0,000 FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)* ZSP.U 0,000 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation ZMID 0,769 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes) ZMID.F 0,000 FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)* ZMID.U 0,000 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation ZSML 0,000 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes) ZSML.F 0,000 FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)* ZSML.U 0,000 FINB BMO S&P/TSX 60 ZIU 0,000 FINB BMO S&P/TSX composé plafonné ZCN 0,000 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,000 FINB BMO obligations de sociétés à court terme (parts de catégorie Accumulation) ZCS.L 0,113 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,000 FINB BMO obligations fédérales à court terme (parts de catégorie Accumulation) ZFS.L 0,057 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,000 FINB BMO obligations provinciales à court terme (parts de catégorie Accumulation) ZPS.L 0,029 FINB BMO obligations à court terme ZSB 0,000 FNB BMO obligations à escompte à court terme ZSDB 0,274 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,000 FINB BMO TIPS à court terme ZTIP 0,000 FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes) ZTIP.F 0,000 FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)* ZTIP.U 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme ZTS 0,000 FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)* ZTS.U 0,000 BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes (série FNB) ZFC 0,000 BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines (série FNB) ZFN 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR ZXLC 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR (parts couvertes) ZXLC.F 0,250 FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR ZXLY 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR (parts couvertes) ZXLY.F 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR ZXLP 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR (parts couvertes) ZXLP.F 1,009 FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR ZXLE 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR (parts couvertes) ZXLE.F 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR ZXLF 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR (parts couvertes) ZXLF.F 0,863 FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR ZXLV 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR (parts couvertes) ZXLV.F 0,489 FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR ZXLI 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR (parts couvertes) ZXLI.F 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR ZXLB 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR (parts couvertes) ZXLB.F 1,373 FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR ZXLR 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR (parts couvertes) ZXLR.F 0,564 FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR ZXLK 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR (parts couvertes) ZXLK.F 0,000 FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR ZXLU 0,005 FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR (parts couvertes) ZXLU.F 0,048 BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB) ZMSB 0,000 BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB) ZZZD 0,000 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027 ZXCO 0,004 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028 ZXCP 0,003 FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029 ZXCQ 0,004 BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations (série FNB) ZACE 0,000 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,438 FNB BMO obligations à très court terme (parts de catégorie Accumulation) ZST.L 0,486 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,000 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US - réinvestissement des parts)* ZUS.V 0,720 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,000 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,000 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,000 FNB BMO américain de dividendes ZDY 2,276 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 2,509 FNB BMO de croissance des dividendes américains ZBDU 0,197 FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes) ZBDU.F 0,398 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,000 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - avril couvert en dollars canadiens ZAPR 0,435 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens ZJAN 0,000 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - juillet couvert en dollars canadiens ZJUL 0,128 FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens ZOCT 0,000 FNB BMO ciblé d'actions américaines ZBEU 0,143 FNB BMO ciblé d'actions américaines (parts couvertes) ZBEU.F 0,193 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,000 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,000 FNB BMO d'actions américaines à forte capitalisation axé sur la valeur et la discipline ZBVU 0,430 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,000 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,000 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,000 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,000 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,000 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,000 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,000 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* ZUCM.U 0,000 BMO Fonds leadership féminin (série FNB) WOMN 0,000

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZGLD.U, ZJK.U, ZPR.U, ZTL.U, ZLU.U, ZIC.U, ZTM.U, ZMI.U, ZUQ.U, ZNQ.U, ZPAY.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZUS.V, ZPW.U et ZUCM.U.

1 Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

2 Renseignements prospectifs : Cet avis contient des déclarations prospectives à l'égard des distributions annuelles estimatives des FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO. De par leur nature, ces déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement de celles envisagées par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que des distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçues par les FNB, les opérations de portefeuille et les activités de souscription et de rachat.

Les estimations de distribution n'indiquent pas le rendement qu'un client peut recevoir. Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire. La somme des nombres ne correspond pas nécessairement au total en raison de l'arrondissement. Les estimations des distributions de fin d'année sont fournies par BMO Gestion mondiale d'actifs et ne sont données qu'à titre indicatif. Elles ne reflètent pas les attributions définitives à des fins fiscales. Pour plus d'informations, veuillez consulter un professionnel.

Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZDJ. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA et ZDJ, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des fonds ZWA et ZDJ.

S&PMD, S&P/TSX Capped CompositeMD, S&P 500MD sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une concession à S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZCN, ZUE, ZIU, ZCN, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.F, ZMID.U, ZSML, ZSML.F et ZSML.U. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX ou leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des FNB BMO, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des FNB BMO.

NASDAQMD, NASDAQ-100 IndexMD Hedged to CAD et FINB BMO actions du Nasdaq 100 sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « sociétés ») et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FNB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les sociétés. Les sociétés ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens et du FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en dollars US comprises).

Les FNB BMO ou les titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou titres ou tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou titres sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB BMO lié.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans des FNB BMO et des fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées .

Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

