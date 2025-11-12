BMO annonce des distributions annuelles réinvesties estimatives à l'égard des fonds négociés en bourse BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO English

BMO Financial Group

12 nov, 2025, 13:30 ET

MONTRÉAL, le 12 nov. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. ont annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties estimatives de 2025 à l'égard des fonds négociés en bourse BMO (FNB BMO) ou de la série FNB des fonds d'investissement BMO (série FNB)1. Ces distributions annuelles réinvesties correspondent généralement aux gains en capital et aux revenus spéciaux réalisés par les FNB BMO et la série FNB, et sont payées aux porteurs de parts, tel que requis, pour s'assurer que les FNB BMO et la série FNB ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ordinaire.

Les porteurs de parts inscrits en date du 31 décembre 2025 recevront les distributions annuelles réinvesties de 2025. Le montant final des distributions annuelles et le montant des distributions en espèces courantes doivent être communiqués le ou vers le 18 décembre 2025. Les montants imposables réels, incluant les caractéristiques fiscales, seront communiqués en 2026.

Il convient de noter qu'il s'agit uniquement de distributions annuelles réinvesties estimatives en date du 30 septembre 20252, qui prennent en compte des renseignements prospectifs susceptibles d'entraîner un changement de ces estimations.

Ces dernières s'appliquent aux distributions annuelles réinvesties uniquement, et ne comprennent pas les estimations relatives aux distributions en espèces courantes.

Voici les détails des montants des distributions annuelles réinvesties estimatives par part :

NOM DU FONDS

Symbole

DISTRIBUTION
RÉINVESTIE
ESTIMATIVE
($)

FNB BMO TAP AAA

ZAAA

0,000

FNB BMO TAP AAA (parts couvertes)

ZAAA.F

0,000

FNB BMO TAP AAA (parts en $ US)*

ZAAA.U

0,000

FINB BMO obligations totales

ZAG

0,000

FNB BMO toutes actions

ZEQT

0,051

FNB BMO ESG Équilibré

ZESG

0,000

FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)

ZBAL.T

0,041

FNB BMO Équilibré

ZBAL

0,067

FNB BMO TAP BBB

ZBBZ

0,001

FNB BMO TAP BBB (parts couvertes)

ZBBZ.F

0,001

FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)*

ZBBZ.U

0,001

FINB BMO obligations de sociétés notées BBB

ZBBB

0,000

FNB BMO de produits de base généraux

ZCOM

0,000

BMO Brookfield Fonds mondial immobilier de technologie (série FNB)

TOWR

0,000

BMO Brookfield Fonds mondial d'infrastructures d'énergie renouvelable (série FNB)

GRNI

0,000

FINB BMO revenu de banques canadiennes

ZBI

0,161

FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus

ZBCB

0,137

FNB BMO canadien de dividendes

ZDV

2,074

FNB BMO d'actions canadiennes Plus

ZBEC

0,069

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés

ZWC

0,000

FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens

ZMBS

0,193

FINB BMO actions du secteur énergie propre

ZCLN

0,000

FNB BMO Conservateur

ZCON

0,069

BMO Fonds d'obligations de base Plus (série FNB)

ZCPB

0,000

FINB BMO obligations de sociétés

ZCB

0,000

FNB BMO obligations à escompte de sociétés

ZCDB

0,413

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes

ZWB

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)*

ZWB.U

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens

ZWA

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes d'énergie

ZWEN

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé

ZWHC

0,000

FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or

ZWGD

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie

ZWT

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines

ZWK

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités

ZWU

0,000

FINB BMO obligations à escompte

ZDB

0,000

FINB BMO Moyenne industrielle Dow Jones couverte en dollars canadiens

ZDJ

0,057

FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens

ZEF

0,000

FINB BMO équipondéré banques

ZEB

0,000

FINB BMO équipondéré métaux de base mondiaux, couvert en dollars canadiens)

ZMT

0,000

FINB BMO équipondéré aurifères mondiales

ZGD

15,398

FINB BMO équipondéré produits industriels

ZIN

0,000

FINB BMO équipondéré pétrole et gaz

ZEO

0,391

FINB BMO équipondéré de FPI

ZRE

0,233

FINB BMO équipondéré banques américaines couvert en dollars canadiens

ZUB

0,000

FINB BMO équipondéré banques américaines

ZBK

0,000

FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé couvert en dollars canadiens

ZUH

0,000

FINB BMO équipondéré du secteur américain de la santé

ZHU

0,000

FINB BMO équipondéré services aux collectivités

ZUT

0,106

FINB BMO ESG obligations de sociétés

ESGB

0,000

FINB BMO ESG obligations de sociétés américaines couvertes en dollars canadiens

ESGF

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes

ZWP

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens

ZWE

0,000

FNB BMO rendement élevé à taux variable

ZFH

0,000

FNB BMO agriculture mondiale

ZEAT

0,000

FINB BMO communications mondiales

COMM

0,913

FINB BMO biens de consommation discrétionnaires mondiaux couvert en dollars canadiens

DISC

1,088

FINB BMO biens de consommation essentiels mondiaux couvert en dollars canadiens

STPL

0,042

BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active)

BGDV

1,315

BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB)

ZWQT

0,000

BMO Fonds mondial d'actions (série FNB active)

BGEQ

0,427

BMO Fonds soins de la santé mondiaux, (série FNB active)

BGHC

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés

ZWG

1,185

BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active)

BGIF

0,000

FINB BMO infrastructures mondiales

ZGI

0,247

BMO Fonds innovations mondiales (série FNB active)

BGIN

0,000

BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active)

BGRT

0,000

BMO Fonds d'obligations mondiales stratégiques (série FNB)

ZGSB

0,000

FNB BMO lingots d'or

ZGLD

0,000

FNB BMO lingots d'or (parts en $ US)*

ZGLD.U

0,000

FNB BMO lingots d'or couvert en dollars canadiens

ZGLH

0,000

FINB BMO obligations de gouvernements

ZGB

0,000

FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe)

ZGRO.T

0,018

FNB BMO Croissance

ZGRO

0,085

FINB BMO obligations de sociétés de haute qualité

ZQB

0,000

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens

ZHY

0,000

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement

ZJK

0,000

FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)*

ZJK.U

0,000

FNB BMO d'actions américaines axées sur le capital humain

ZHC

0,026

FNB BMO internationales de dividendes

ZDI

2,207

FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens

ZDH

0,000

FINB BMO Japon

ZJPN

0,037

FINB BMO Japon (parts couvertes)

ZJPN.F

0,000

FINB BMO petites aurifères

ZJG

0,000

FINB BMO échelonné actions privilégiées

ZPR

0,000

FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)*

ZPR.U

0,000

FINB BMO obligations de sociétés à long terme

ZLC

0,000

FINB BMO obligations fédérales à long terme

ZFL

0,000

FINB BMO obligations provinciales à long terme

ZPL

0,000

FNB BMO d'actions canadiennes à positions acheteur et vendeur

ZLSC

0,000

FNB BMO d'actions américaines à positions acheteur et vendeur

ZLSU

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme

ZTL

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts couvertes)

ZTL.F

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à long terme (parts en $ US)*

ZTL.U

0,000

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité

ZLB

0,852

FNB BMO d'actions de marchés émergeants à faible volatilité

ZLE

0,000

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité

ZLI

0,000

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLD

0,000

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité

ZLU

0,740

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (parts en $ US)*

ZLU.U

0,420

FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité couvertes en dollars canadiens

ZLH

0,000

FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme

ZCM

0,000

FINB BMO obligations fédérales à moyen terme

ZFM

0,000

FINB BMO obligations provinciales à moyen terme

ZMP

0,000

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens

ZMU

0,000

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme

ZIC

0,000

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)*

ZIC.U

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme

ZTM

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à moyen terme (parts en $ US)*

ZTM.U

0,000

BMO Fonds du marché monétaire (série FNB)

ZMMK

0,000

FNB BMO revenu mensuel

ZMI

0,325

FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)*

ZMI.U

0,000

FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris

ZGRN

0,000

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité

ZGQ

0,000

FINB BMO MSCI Canada ESG Leaders

ESGA

0,429

FINB BMO MSCI Canada valeur

ZVC

0,000

FINB BMO MSCI China ESG Leaders

ZCH

0,000

FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens

ZDM

0,000

FINB BMO MSCI EAFE de haute qualité

ZIQ

0,119

FINB BMO MSCI EAFE

ZEA

0,000

FINB BMO MSCI EAFE ESG Leaders

ESGE

0,000

FINB BMO MSCI marchés émergents

ZEM

0,000

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens

ZEQ

0,000

FINB BMO MSCI Global ESG Leaders

ESGG

0,000

FINB BMO MSCI India ESG Leaders

ZID

2,142

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité

ZUQ

0,000

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts couvertes)

ZUQ.F

0,000

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (parts en $ US)*

ZUQ.U

0,000

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders

ESGY

0,000

FINB BMO MSCI USA ESG Leaders (parts couvertes)

ESGY.F

0,000

FINB BMO MSCI américaines valeur

ZVU

0,000

FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens

ZQQ

7,118

FINB BMO actions du Nasdaq 100

ZNQ

0,085

FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en $ US)*

ZNQ.U

0,000

FNB BMO à rendement bonifié

ZPAY

1,227

FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes)

ZPAY.F

1,307

FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)*

ZPAY.U

0,934

FINB BMO obligations à rendement réel

ZRR

0,000

FINB BMO S&P 500 couvert en dollars canadiens

ZUE

1,073

FINB BMO S&P 500

ZSP

0,000

FINB BMO S&P 500 (parts en $ US)*

ZSP.U

0,000

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation

ZMID

0,769

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts couvertes)

ZMID.F

0,000

FINB BMO S&P sociétés américaines à moyenne capitalisation (parts en $ US)*

ZMID.U

0,000

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation

ZSML

0,000

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts couvertes)

ZSML.F

0,000

FINB BMO S&P sociétés américaines à faible capitalisation (parts en $ US)*

ZSML.U

0,000

FINB BMO S&P/TSX 60

ZIU

0,000

FINB BMO S&P/TSX composé plafonné

ZCN

0,000

FINB BMO obligations de sociétés à court terme

ZCS

0,000

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZCS.L

0,113

FINB BMO obligations fédérales à court terme

ZFS

0,000

FINB BMO obligations fédérales à court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZFS.L

0,057

FINB BMO obligations provinciales à court terme

ZPS

0,000

FINB BMO obligations provinciales à court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZPS.L

0,029

FINB BMO obligations à court terme

ZSB

0,000

FNB BMO obligations à escompte à court terme

ZSDB

0,274

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens

ZSU

0,000

FINB BMO TIPS à court terme

ZTIP

0,000

FINB BMO TIPS à court terme (parts couvertes)

ZTIP.F

0,000

FINB BMO TIPS à court terme (parts en $ US)*

ZTIP.U

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme

ZTS

0,000

FINB BMO obligations du Trésor américain à court terme (parts en $ US)*

ZTS.U

0,000

BMO SIA Fonds ciblé d'actions canadiennes (série FNB)

ZFC

0,000

BMO SIA Fonds ciblé d'actions nord-américaines (série FNB)

ZFN

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR

ZXLC

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné services de communication SPDR  (parts couvertes)

ZXLC.F

0,250

FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR

ZXLY

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné consommation discrétionnaire SPDR (parts couvertes)

ZXLY.F

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR

ZXLP

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné biens de consommation essentiels SPDR (parts couvertes)

ZXLP.F

1,009

FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR

ZXLE

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné énergie SPDR (parts couvertes)

ZXLE.F

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR

ZXLF

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR (parts couvertes)

ZXLF.F

0,863

FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR

ZXLV

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné de la santé SPDR (parts couvertes)

ZXLV.F

0,489

FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR

ZXLI

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné produits industriels SPDR (parts couvertes)

ZXLI.F

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR

ZXLB

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné matières premières SPDR (parts couvertes)

ZXLB.F

1,373

FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR

ZXLR

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné immobilier SPDR (parts couvertes)

ZXLR.F

0,564

FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR

ZXLK

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné technologies SPDR (parts couvertes)

ZXLK.F

0,000

FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR

ZXLU

0,005

FINB BMO actions du secteur sélectionné services aux collectivités SPDR (parts couvertes)

ZXLU.F

0,048

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables (série FNB)

ZMSB

0,000

BMO Fonds FNB dividendes gestion tactique (série FNB)

ZZZD

0,000

FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2027

ZXCO

0,004

FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2028

ZXCP

0,003

FNB BMO obligations de sociétés canadiennes Objectif 2029

ZXCQ

0,004

BMO Fonds d'actions américaines toutes capitalisations (série FNB)

ZACE

0,000

FNB BMO obligations à très court terme

ZST

0,438

FNB BMO obligations à très court terme (parts de catégorie Accumulation)

ZST.L

0,486

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)*

ZUS.U

0,000

FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US - réinvestissement des parts)*

ZUS.V

0,720

FINB BMO obligations totales américaines

ZUAG

0,000

FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes)

ZUAG.F

0,000

FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)*

ZUAG.U

0,000

FNB BMO américain de dividendes

ZDY

2,276

FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)*

ZDY.U

2,509

FNB BMO de croissance des dividendes américains

ZBDU

0,197

FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes)

ZBDU.F

0,398

FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens

ZUD

0,000

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - avril couvert en dollars canadiens

ZAPR

0,435

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - janvier couvert en dollars canadiens

ZJAN

0,000

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - juillet couvert en dollars canadiens

ZJUL

0,128

FNB BMO d'actions américaines avec tranche protégée - octobre couvert en dollars canadiens

ZOCT

0,000

FNB BMO ciblé d'actions américaines

ZBEU

0,143

FNB BMO ciblé d'actions américaines (parts couvertes)

ZBEU.F

0,193

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines

ZWH

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZWH.U

0,000

FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZWS

0,000

FNB BMO d'actions américaines à forte capitalisation axé sur la valeur et la discipline

ZBVU

0,430

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZHP

0,000

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines

ZUP

0,000

FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZUP.U

0,000

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines

ZPW

0,000

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)*

ZPW.U

0,000

FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens

ZPH

0,000

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains

ZUCM

0,000

FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)*

ZUCM.U

0,000

BMO Fonds leadership féminin (série FNB)

WOMN

0,000

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZAAA.U, ZBBZ.U, ZWB.U, ZGLD.U, ZJK.U, ZPR.U, ZTL.U, ZLU.U, ZIC.U, ZTM.U, ZMI.U, ZUQ.U, ZNQ.U, ZPAY.U, ZSP.U, ZMID.U, ZSML.U, ZTIP.U, ZTS.U, ZUS.U, ZUAG.U, ZDY.U, ZWH.U, ZUP.U, ZUS.V, ZPW.U et ZUCM.U.


1  Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., qui est un gestionnaire de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.


2 Renseignements prospectifs : Cet avis contient des déclarations prospectives à l'égard des distributions annuelles estimatives des FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO. De par leur nature, ces déclarations prospectives comportent des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement de celles envisagées par ces déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que des distributions réelles diffèrent des distributions estimatives comprennent notamment les montants réels des distributions reçues par les FNB, les opérations de portefeuille et les activités de souscription et de rachat.

Les estimations de distribution n'indiquent pas le rendement qu'un client peut recevoir. Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire. La somme des nombres ne correspond pas nécessairement au total en raison de l'arrondissement. Les estimations des distributions de fin d'année sont fournies par BMO Gestion mondiale d'actifs et ne sont données qu'à titre indicatif. Elles ne reflètent pas les attributions définitives à des fins fiscales. Pour plus d'informations, veuillez consulter un professionnel.

Dow Jones Industrial Average Index CAD Hedged est un produit de Dow Jones Opco, LLC (« Dow Jones Opco »), une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC, et a fait l'objet d'une concession de licence. « Dow JonesMD » et « Industrial Average Index CAD Hedged » sont des marques de service de Dow Jones Trademark Holdings, LLC (« Dow Jones »), et ont fait l'objet d'une concession à Dow Jones Opco et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZWA et ZDJ. Dow Jones Opco, Dow Jones et leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des fonds ZWA et ZDJ, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des fonds ZWA et ZDJ.

S&PMD, S&P/TSX Capped CompositeMD, S&P 500MD sont des marques de commerce de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). « TSX » est une marque de commerce de TSX Inc. Ces marques de commerce ont fait l'objet d'une concession à S&P Dow Jones Indices LLC et sont utilisées sous licence par BMO Gestion d'actifs inc. en lien avec les fonds ZCN, ZUE, ZIU, ZCN, ZSP, ZSP.U, ZMID, ZMID.F, ZMID.U, ZSML, ZSML.F et ZSML.U. S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, TSX ou leurs filiales respectives ne parrainent, n'appuient, ne vendent ni ne font la promotion des FNB BMO, ni ne font de déclaration quant à l'opportunité d'acheter, de vendre ou de détenir des parts des FNB BMO.

NASDAQMD, NASDAQ-100 IndexMD Hedged to CAD et FINB BMO actions du Nasdaq 100 sont des marques déposées de Nasdaq, Inc. (qui représente, avec ses sociétés affiliées, les « sociétés ») et BMO Gestion d'actifs inc. est autorisée à les utiliser. Les sociétés ne se sont pas prononcées sur la légalité et le caractère opportun du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens; ce FNB n'est pas émis, ni cautionné, ni vendu, ni promu par les sociétés. Les sociétés ne donnent aucune garantie et n'assument aucune responsabilité à l'égard du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens et du FINB BMO actions du Nasdaq 100 (parts en dollars US comprises).

Les FNB BMO ou les titres mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou titres ou tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou titres sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB BMO lié.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des fonds d'investissement BMO, visitez le site www.fnbbmo.com.

Les placements dans des FNB BMO et des fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO et les fonds de la série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées

Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales incidences fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Gestion mondiale d'actifs

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités. Certains des produits et services offerts sous le nom BMO Gestion mondiale d'actifs sont conçus spécifiquement pour différentes catégories d'investisseurs au Canada et peuvent ne pas être accessibles à tous les investisseurs.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

