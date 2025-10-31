MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., le gestionnaire des FNB BMO, a annoncé aujourd'hui le versement d'une distribution spéciale réinvestie pour les porteurs de parts du FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR (TSX : ZXLF) (le « FNB »).

La distribution réinvestie du FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR représente généralement les gains en capital nets réalisés et le revenu net. La distribution réinvestie n'est pas payée en espèces mais est réinvestie en parts supplémentaires libellées en dollars canadiens du FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR à un prix correspondant à la valeur liquidative par part du FNB.

Les parts supplémentaires seront immédiatement consolidées avec les parts précédemment en circulation, de sorte que le nombre de parts en circulation après la distribution spéciale sera égal au nombre de parts en circulation avant la distribution spéciale. Une distribution réinvestie augmentera le prix de base rajusté du porteur de parts pour le FINB BMO actions du secteur sélectionné services financiers SPDR. Les porteurs de parts non-résidents peuvent voir le nombre de parts supplémentaires réduit en raison de la retenue à la source.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 6 novembre 2025 recevront la distribution réinvestie le 10 novembre 2025. Le montant imposable réel de la distribution spéciale réinvestie, y compris sa caractéristique fiscale, sera communiqué aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (CDS) au début de 2026.

Le montant de la distribution spéciale réinvestie par part du FNB est le suivant :

Nom du fonds Symbole boursier Distribution spéciale

réinvestie par part ($) FINB BMO actions du secteur sélectionné services

financiers SPDR ZXLF 0,207

Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, consultez www.bmo.com/fnb.

L'indice est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses filiales (« SPDJI ») et est utilisé sous licence par le gestionnaire. S&PMD, S&P 500MD, Select SectorMD, SPDRMD, US 500 et The 500 sont des marques de commerce de S&P Global, Inc. ou de ses sociétés affiliées (« S&P »), et Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques de commerce ont été octroyées sous licence pour être utilisées par SPDJI et ont fait l'objet d'une sous-licence octroyée au gestionnaire à certaines fins. Le FNB n'est ni parrainé, ni cautionné, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P et leurs sociétés affiliées; elles ne font aucune déclaration sur l'opportunité d'investir dans ce produit et ne sont aucunement responsables des erreurs, omissions ou interruptions de l'indice.

Les placements dans des FNB BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB BMO pertinent avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour connaître les risques liés à un placement dans les FNB BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié du FNB BMO. Les FNB BMO s'échangent comme des actions, peuvent se négocier à escompte à leur valeur liquidative et leur valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les distributions ne sont pas garanties et peuvent varier. Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par le fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales considérations fiscales figurant dans le prospectus du FNB concerné. Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et un gestionnaire de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

