MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - BMO Gestion d'actifs inc., à titre de gestionnaire des FNB BMO, et BMO Investissements Inc., à titre de gestionnaire des fonds d'investissement BMO, ont annoncé aujourd'hui le versement des distributions en espèces pour le mois de novembre 2025 aux porteurs de parts de FNB BMO et aux porteurs de séries négociées en bourse de parts des fonds d'investissement BMO (collectivement, la « série FNB ») qui versent des distributions mensuelles, tel que décrit dans le tableau ci-dessous. Les porteurs de parts de FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO inscrits à la fermeture des bureaux le 26 novembre 2025 recevront les distributions en espèces payables le 2 décembre 2025.

La date ex-dividende et d'inscription de tous les FNB BMO et de la série FNB des fonds d'investissement BMO est le 26 novembre 2025.

Voici les montants des distributions en espèces par part :

Distributions mensuelles

NOM DU FONDS SYMBOLE DU

FONDS DISTRIBUTION EN

ESPÈCES PAR PART FINB BMO obligations totales ZAG 0,040 FINB BMO titres adossés à des créances hypothécaires canadiens ZMBS 0,073 FINB BMO obligations à escompte ZDB 0,025 FINB BMO obligations de marchés émergents couvert en dollars canadiens ZEF 0,045 FINB BMO équipondéré banques ZEB 0,145 FINB BMO équipondéré de FPI ZRE 0,090 FINB BMO équipondéré services aux collectivités ZUT 0,070 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement couvertes en dollars canadiens ZHY 0,059 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement ZJK 0,101 FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement (parts en $ US)* ZJK.U 0,090 FINB BMO échelonné actions privilégiées ZPR 0,056 FINB BMO échelonné actions privilégiées (parts en $ US)* ZPR.U 0,089 FINB BMO obligations de sociétés à long terme ZLC 0,060 FINB BMO obligations fédérales à long terme ZFL 0,030 FINB BMO obligations provinciales à long terme ZPL 0,037 FINB BMO obligations de sociétés à moyen terme ZCM 0,055 FINB BMO obligations fédérales à moyen terme ZFM 0,030 FINB BMO obligations provinciales à moyen terme ZMP 0,035 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme couvertes en dollars canadiens ZMU 0,047 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme ZIC 0,069 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (parts en $ US)* ZIC.U 0,050 FINB BMO obligations à rendement réel ZRR 0,050 FINB BMO obligations de sociétés à court terme ZCS 0,045 FINB BMO obligations fédérales à court terme ZFS 0,030 FINB BMO obligations provinciales à court terme ZPS 0,030 FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à court terme couvertes en dollars canadiens ZSU 0,045 FINB BMO obligations totales américaines ZUAG 0,074 FINB BMO obligations totales américaines (parts couvertes) ZUAG.F 0,068 FINB BMO obligations totales américaines (parts en $ US)* ZUAG.U 0,070 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZHP 0,090 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines ZUP 0,110 FINB BMO actions privilégiées de sociétés américaines (parts en $ US)* ZUP.U 0,100 FNB BMO Équilibré (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) ZBAL.T 0,050 FNB BMO canadien de dividendes ZDV 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés ZWC 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes ZWB 0,120 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques canadiennes (parts en $ US)* ZWB.U 0,140 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes Moyenne industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens ZWA 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes du secteur énergie ZWEN 0,220 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de la santé ZWHC 0,160 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de technologie ZWT 0,245 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de banques américaines ZWK 0,145 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de services aux collectivités ZWU 0,070 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes ZWP 0,105 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens ZWE 0,120 FNB BMO rendement élevé à taux variable ZFH 0,065 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés mondiales à dividendes élevés ZWG 0,175 FNB BMO Croissance (parts de catégorie Distribution à pourcentage fixe) ZGRO.T 0,060 FNB BMO internationales de dividendes ZDI 0,080 FNB BMO internationales de dividendes couvert en dollars canadiens ZDH 0,080 FNB BMO revenu mensuel ZMI 0,070 FNB BMO revenu mensuel (parts en $ US)* ZMI.U 0,040 FNB BMO à rendement bonifié ZPAY 0,200 FNB BMO à rendement bonifié (parts couvertes) ZPAY.F 0,175 FNB BMO à rendement bonifié (parts en $ US)* ZPAY.U 0,180 FNB BMO obligations à très court terme ZST 0,097 FNB BMO obligations américaines à très court terme (parts en $ US)* ZUS.U 0,164 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains ZUCM 0,098 FNB BMO de gestion de trésorerie en dollars américains (parts en $ US)* ZUCM.U 0,095 FNB BMO américain de dividendes ZDY 0,070 FNB BMO américain de dividendes (parts en $ US)* ZDY.U 0,050 FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens ZUD 0,045 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines ZWH 0,130 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines (parts en $ US)* ZWH.U 0,125 FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZWS 0,105 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines ZPW 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines (parts en $ US)* ZPW.U 0,125 FNB BMO vente d'options de vente de sociétés américaines couvert en dollars canadiens ZPH 0,120 BMO Fonds mondial de revenu amélioré (série FNB) ZWQT 0,085 BMO Fonds d'occasions de dividendes mondiaux (série FNB active) BGDV 0,034 BMO Fonds FPI mondiaux (série FNB active) BGRT 0,055 BMO Fonds du marché monétaire (série FNB) ZMMK 0,110 BMO Fonds d'infrastructures mondiales (série FNB active) BGIF 0,050 FNB BMO TAP AAA ZAAA 0,135 FNB BMO TAP AAA (parts couvertes) ZAAA.F 0,134 FNB BMO TAP AAA (parts en US $)* ZAAA.U 0,134 FNB BMO équilibré canadien et américain de base Plus ZBCB 0,060 FNB BMO de croissance des dividendes américains ZBDU 0,070 FNB BMO de croissance des dividendes américains (parts couvertes) ZBDU.F 0,070 FNB BMO écart sur options d'achat couvertes de lingots d'or ZWGD 0,145 FNB BMO TAP BBB ZBBZ 0,160 FNB BMO TAP BBB (parts couvertes) ZBBZ.F 0,159 FNB BMO TAP BBB (parts en $ US)* ZBBZ.U 0,159

*Les montants des distributions en espèces par part ($) sont en dollars américains pour les fonds ZJK.U, ZPR.U, ZIC.U, ZUAG.U, ZUP.U, ZWB.U, ZMI.U, ZPAY.U, ZUS.U, ZUCM.U, ZDY.U, ZWH.U, ZPW.U, ZAAA.U et ZBBZ.U.

Pour plus d'informations sur les FNB BMO et sur la série FNB des Fonds d'investissement BMO, visitez le site www.bmo.com/fnb.

Les placements dans des FNB BMO et la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus du FNB pertinent avant d'investir. Les FNB BMO et la série FNB des fonds d'investissement BMO ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO ou la série FNB des fonds d'investissement BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus simplifié. Les parts des FNB BMO et des titres de la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent être achetées et vendues au cours du marché sur une bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les taux de distribution peuvent changer sans préavis (à la hausse ou à la baisse) selon les conditions du marché. Le versement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement du fonds d'investissement. Si les distributions versées par un fonds d'investissement sont supérieures à son rendement, votre placement initial perdra de la valeur.

Les distributions de revenu net et de gains nets imposables d'un FNB BMO ou d'une série FNB des fonds d'investissement BMO seront incluses dans le revenu du porteur de parts à des fins fiscales au cours de l'année où elles sont versées, que ces montants soient ou non réinvestis dans des parts supplémentaires. Le prix de base rajusté d'un porteur de parts sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d'un porteur de parts est inférieur à zéro, ce porteur de parts devra payer l'impôt sur les gains en capital sur la portion du montant qui est inférieure à zéro. Veuillez consulter le résumé des principales considérations fiscales figurant dans le prospectus du FNB BMO ou de la série FNB des fonds d'investissement BMO concerné(e). Les investisseurs devraient également consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation personnelle.

Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille, et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. La série FNB des fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

