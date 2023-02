Biens d'intérêt patrimonial dans le Bas-Saint-Laurent - La cathédrale de Saint-Germain sera protégée

QUÉBEC, le 8 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la signature d'un avis d'intention de classement pour la cathédrale de Saint-Germain, située à Rimouski. Par ce geste, il souhaite que l'immeuble soit protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel pour préserver son importante valeur patrimoniale.

La cathédrale de Saint-Germain présente un intérêt pour ses valeurs historique, sociale, architecturale, artistique et paysagère. L'aménagement de cet imposant bâtiment, parachevé en 1867 avec la création du diocèse de Rimouski, s'inscrit dans une série d'initiatives ambitieuses ayant contribué à faire de Rimouski un pôle institutionnel incontournable pour tout l'est du Québec. L'élévation au rang d'archidiocèse, en 1946, souligne le rôle prépondérant de Rimouski dans la région et accentue l'importance symbolique de la cathédrale de Saint-Germain qui, en outre, est l'un des plus anciens bâtiments servant de cathédrale et subsistant au Québec.

Le ministre a également signé des avis d'intention de classement pour l'ancien tabernacle de la cathédrale de Saint-Germain, le ciboire et le tableau intitulé Saint Germain d'Auxerre donnant une médaille à sainte Geneviève.

« Au Québec, nous sommes privilégiés d'avoir de nombreux biens patrimoniaux d'exception, comme la cathédrale de Saint-Germain, qui marquent notre paysage culturel. En signant ces avis d'intention de classement, je souhaite que les générations actuelles et à venir puissent continuer d'apprécier ces biens patrimoniaux à leur juste valeur. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Reconnue tant à l'échelle locale que nationale, la cathédrale de Saint-Germain constitue une source de fierté pour les Rimouskoises et les Rimouskois. Le fait que la population se soit mobilisée dès les années 1960 pour sa préservation et sa restauration en dit long sur son importance. Notre gouvernement est à l'écoute du milieu et le ministre pose aujourd'hui un geste fort de protection de la cathédrale. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Principales étapes d'un classement

Le ministre signe un avis de son intention de classer un bien et le transmet aux intervenants concernés. Dès ce moment, le bien doit être traité comme s'il était déjà classé. L'avis d'intention est publié dans un journal local ou régional. Toute personne intéressée a 60 jours après la transmission de l'avis d'intention au propriétaire pour faire des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Par la suite, le ministre demande l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. S'il décide de procéder au classement, le ministre signe un avis de classement. Il peut être signé dans un délai de 90 jours à 1 an après la transmission de l'avis d'intention. L'avis de classement est transmis aux intervenants concernés. L'avis de classement est publié dans la Gazette officielle du Québec et un journal local ou régional. Le bien patrimonial classé est inscrit au Registre du patrimoine culturel.

