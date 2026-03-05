MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - Bell dévoile aujourd'hui la technologie 5G+ avancée, son réseau le plus rapide et le plus avancé à ce jour. Cette technologie offre des vitesses inégalées et prépare le terrain pour la 6G. Conçue pour exploiter pleinement les capacités des plus récents téléphones intelligents, la technologie 5G+ avancée place les clients au premier plan en améliorant de façon tangible leur expérience mobile quotidienne.

Alimenté par le plus récent déploiement du spectre de Bell et son nouveau cœur 5G autonome, le réseau offre des capacités améliorées, une latence réduite et des vitesses théoriques de pointe inégalées, qui atteindront 4,3 Gbit/s. Les clients peuvent ainsi magasiner, regarder des vidéos, jouer et discuter en vidéo plus efficacement que jamais.

En combinant les plus récents appareils mobiles compatibles au réseau sans fil primé de Bell, les clients peuvent profiter d'une expérience 5G de qualité supérieure partout où la technologie 5G+ avancée est disponible. Les appareils compatibles offerts en magasin et en ligne seront facilement repérables grâce à l'étiquette « 5G+ avancée ».

La technologie 5G+ avancée est actuellement déployée dans la région du Grand Toronto et de Hamilton et s'étend maintenant à la région de Niagara. Ainsi, plus de collectivités dans les régions les plus dynamiques de l'Ontario bénéficient d'une performance mobile de prochaine génération.

« Tout part d'une connexion. Chez Bell, cela signifie d'offrir le meilleur réseau sans fil 5G aux Canadiens et aux Canadiennes. La technologie 5G+ avancée est offerte sur les plus récents téléphones intelligents et la couverture est maintenant élargie pour desservir à la fois la région du Grand Toronto et de Hamilton, et celle de Niagara. Ce déploiement permet aux clients de profiter de vitesses plus rapides, d'expériences plus riches et de plus d'options pour faire ce qu'ils aiment, aujourd'hui et à l'avenir. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites entreprises, Bell

Compatibilité des appareils : ce réseau de nouvelle génération est compatible avec les appareils les plus récents d'Apple, de Google et de Samsung lorsqu'ils sont mis à jour avec le logiciel le plus récent. Parmi les appareils compatibles, on retrouve :

Apple : iPhone 17e, gamme iPhone 17, gamme iPhone 16

Samsung : Galaxy S25, gamme Galaxy S24, Flip 7 et Fold 7, Flip 6 et Fold 6

Google : gammes 9 et 10 de Pixel

Liste complète des collectivités où la technologie 5G+ avancée est déployée : Toronto, Mississauga, Brampton, Hamilton, Markham, Vaughan, Oakville, Richmond Hill, Burlington, Oshawa, Whitby, St. Catharines, Milton, Ajax, Pickering, Grimsby, Thorold et Niagara Falls.

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

1D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

