Un nouveau partenariat élargit le rôle de l'Institut McKenna dans le perfectionnement de talents en cybersécurité prêts à entrer sur le marché du travail au Nouveau-Brunswick, tandis que Bell Cyber étend son impact à l'échelle du pays.

FREDERICTON, NB, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Bell Canada a annoncé aujourd'hui un investissement d'un million de dollars dans l'Institut McKenna de l'Université du Nouveau-Brunswick (UNB) pour développer les talents et faire progresser les capacités du pays dans le domaine de la cybersécurité, grâce à l'IA qui soutient la cyberdéfense et la résilience de prochaine génération.

Cet investissement établit un nouveau partenariat entre Bell Cyber, la plateforme nationale de cybersécurité de Bell, et l'Institut McKenna. Cette collaboration renforce le rôle de l'UNB et de l'institut comme moteurs du perfectionnement des talents en cybersécurité au Nouveau-Brunswick. Elle place aussi Bell comme un partenaire de croissance par ses investissements dans la formation, le développement des compétences et les parcours professionnels qui sont essentiels à l'économie numérique et à la sécurité nationale du Canada.

« L'économie connectée du Canada et les infrastructures qui la soutiennent dépendent d'une cybersécurité solide, laquelle repose avant tout sur les talents. Non seulement nous misons sur l'élan de Bell Cyber, mais nous investissons aussi dans l'éducation, le développement des compétences axées sur l'emploi et l'application stratégique de l'IA. Ces investissements visent à améliorer la défense, la détection et la réponse face aux menaces. Notre nouveau partenariat avec l'Institut McKenna contribuera à renforcer la cyberrésilience du Canada et à soutenir davantage les entreprises et les institutions publiques confrontées à un ensemble de menaces numériques de plus en plus complexes. »

- John Watson, président de groupe, Bell Marchés Affaires

Grâce à cet investissement, l'Institut McKenna mettra en place le McKenna Institute Cyber Talent Program, soutenu par Bell Canada. Ce programme intensif à temps plein de 12 à 16 semaines, et dirigé par des spécialistes de l'industrie, vient bonifier les parcours universitaires. Il offre une expérience concrète qui reflète les besoins en constante évolution du secteur de la cybersécurité. De plus, le programme renforcera les capacités de cybersécurité de l'UNB en approfondissant la collaboration avec les partenaires de l'industrie. En somme, la formation pourra mieux s'ajuster aux menaces émergentes, aux technologies et aux besoins sur le marché du travail.

La cybersécurité est fondamentale pour l'économie, les infrastructures essentielles et les institutions publiques du pays. Alors que les cybermenaces gagnent en ampleur et deviennent plus sophistiquées, l'IA devient de plus en plus indispensable pour renforcer la détection, la réponse aux incidents et la résilience à grande échelle. D'autre part, la demande de talents en cybersécurité prêts à entrer sur le marché du travail continue d'augmenter. Ainsi, l'investissement de Bell permettra à l'Institut McKenna de faire évoluer l'éducation et la formation sur la cybersécurité. Cette initiative permettra aussi de mieux aligner les programmes universitaires avec les besoins de l'industrie et de coordonner l'expertise entre les établissements et les secteurs. Cet engagement vise aussi à développer d'autres programmes qui répondent aux besoins régionaux de l'industrie et contribuent à renforcer les capacités du pays en matière de cybersécurité.

Bell Cyber met à profit son envergure nationale, son expertise opérationnelle approfondie de la cybersécurité et sa connaissance des menaces en constante évolution et des besoins en matière de talents. Parallèlement, l'Institut McKenna assure la coordination de l'écosystème, la mise en œuvre du programme et assume le leadership. Ensemble, les partenaires lanceront un programme sécurisé, évolutif et durable de développement des capacités en matière de cybersécurité et d'IA qui soutient le Nouveau-Brunswick et contribue à l'écosystème de la cybersécurité du pays.

« La cybersécurité est essentielle à la sécurité économique et nationale du Canada, et nous avons besoin des bons talents aux bons endroits et au bon moment. L'Institut McKenna contribue à la réalisation de cet objectif. L'investissement de Bell augmente notre capacité à former des talents prêts à entrer sur le marché du travail pour relever les défis auxquels le Canada est confronté aujourd'hui et nous prépare à ceux de demain. »

- Frank McKenna, fondateur de l'Institut McKenna

« L'UNB favorise depuis longtemps l'éducation et la recherche pour soutenir les besoins en constante évolution de l'industrie, et cela génère des retombées concrètes. Ce partenariat prometteur avec Bell renforce notre capacité à faire progresser la formation en cybersécurité avec une plus grande agilité. Nous créons ainsi de nouvelles occasions pour la main-d'œuvre du Nouveau-Brunswick. Grâce à cette initiative, nos personnes nouvellement diplômées pourront intégrer plus facilement des équipes hautement qualifiées en cybersécurité, prêtes à affronter la multiplication des cybermenaces partout dans l'industrie. »

- Paul J. Mazerolle, recteur et vice-chancelier, Université du Nouveau-Brunswick

Ce partenariat s'appuie sur le lancement de Bell Cyber, un pilier central de la stratégie de Bell visant à être la référence en matière de solutions d'IA pour les entreprises. Bell Cyber réunit les solutions de cybersécurité dans l'ensemble de l'écosystème de Bell sur une plateforme unique de bout en bout pour le réseau, le nuage et la sécurité des points d'extrémité. Bell Cyber s'appuie sur les capacités élargies de Bell en matière d'IA, notamment Ateko et le Réseau d'IA tissé de Bell. Cette nouvelle marque fournit des solutions sécurisées, souveraines et exploitées ici. Elles contribuent à protéger les infrastructures essentielles du pays et à réduire la dépendance à l'égard des sources de renseignements étrangères pour la clientèle des secteurs public et privé.

Investir dans l'avenir du Nouveau-Brunswick

Bell continue de développer son réseau pour soutenir l'avenir du Nouveau-Brunswick avec plus d'un milliard de dollars investis dans les réseaux de fibre à large bande et sans fil depuis 2013, et 55 millions de dollars pour 2025 seulement. Bell offre une technologie d'avenir qui connecte les foyers, les entreprises et les institutions publiques dans une économie de plus en plus numérique. Le réseau sans fil de Bell, le plus vaste de la province et en pleine expansion, dessert 98 % de la population.

Bell Cause pour la cause continue d'investir dans la santé des collectivités de la région, en versant en moyenne 700 000 dollars par année. Cet investissement vise à faciliter l'accès à des services et à du soutien en santé mentale pour la population de l'Atlantique. Cela comprend un soutien ciblé en santé mentale pour les personnes aux études à l'Université du Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, Bell Cause pour la cause a versé environ 150 000 dollars pour des projets de formation en thérapie avancée à cet établissement. Ces fonds visent aussi à mettre en œuvre la norme de santé mentale dans les établissements postsecondaires et la création d'un poste de coordination en mieux-être pour la diversité.

Au-delà de la santé mentale, Bell entretient des partenariats de longue date avec des initiatives culturelles et communautaires régionales au Nouveau-Brunswick. Par exemple, le partenariat avec le festival de musique Harvest contribue à renforcer le dynamisme et la vitalité économique des collectivités de la province et de la région de l'Atlantique.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays 1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

À propos de l'Université du Nouveau-Brunswick

L'Université du Nouveau-Brunswick est la plus ancienne université anglophone du Canada et la seule université nationale du Nouveau-Brunswick. Fondé en 1785, cet établissement à plusieurs campus possède une histoire riche et accorde une importance particulière à la recherche, à l'innovation, à l'apprentissage par l'expérience et à l'entrepreneuriat. L'UNB accueille sur ses campus plus de 10 000 personnes étudiantes provenant de 100 pays différents. Avec plus de 250 programmes, certificats et diplômes répartis dans 14 facultés, l'UNB aide les personnes étudiantes à acquérir les compétences nécessaires pour laisser leur marque dans leur collectivité.

À propos de l'Institut McKenna

L'Institut McKenna stimule la croissance économique et le progrès social en favorisant l'utilisation des technologies numériques au Nouveau-Brunswick. L'Institut œuvre à développer notre bassin de talents, à stimuler les idées et à permettre à toutes les collectivités du Nouveau-Brunswick de prospérer dans un monde numérique.

