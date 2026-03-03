La solution tire parti de Genesys Cloud, la plateforme d'orchestration de l'expérience pilotée par l'IA, et de l'expertise de Bell en matière de déploiement et de gestion, offrant une plateforme sécurisée, résiliente et uniforme hébergée au Canada.

MONTRÉAL et OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - Bell, la plus grande entreprise de communications au pays1, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'un important contrat de modernisation des centres de contact du gouvernement du Canada. Le projet sera propulsé par GenesysMD, un leader mondial dans les solutions infonuagiques d'orchestration de l'expérience pilotée par l'IA. Cette entente marque une étape cruciale dans les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la prestation de services grâce à l'utilisation d'outils numériques.

Le gouvernement du Canada met en œuvre des initiatives pour améliorer sa prestation de services numériques et répondre à la demande croissante d'accès en ligne. Bell tire parti de Genesys CloudMC, la plateforme d'orchestration de l'expérience pilotée par l'IA. À la suite de processus d'approvisionnement concurrentiels, elle s'est vu attribuer des contrats pour moderniser les centres de contact qui desservent les Canadiens et Canadiennes dans les principaux ministères et organismes fédéraux : Emploi et Développement social Canada (EDSC), l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Ces organisations représentent les principaux points d'entrée du gouvernement du Canada vers les services essentiels dont dépendent des millions de Canadiens, de Canadiennes et de personnes nouvellement arrivées au pays.

Le déploiement de la solution dans les divers organismes doit établir les bases d'un service à la clientèle amélioré. Il vise à mieux répondre aux demandes de renseignements sur les prestations et les impôts, ainsi qu'à celles sur l'immigration et les services sociaux. Cette initiative représente une étape importante dans la modernisation des centres de contact au sein du gouvernement fédéral.

S'appuyant sur la plateforme Genesys Cloud et sur l'expertise de Bell en matière de déploiement et de gestion, la solution offre une plateforme sécurisée, résiliente et uniforme hébergée au Canada. Elle s'inscrit pleinement dans un engagement concret envers la souveraineté des données canadiennes. Cette solution, à la fois sécurisée et évolutive, permettra de gagner en efficacité grâce à une plateforme centralisée. Les organisations pourront ainsi mettre à contribution une IA responsable qui leur fournit des analyses approfondies pour leur permettre d'innover et d'améliorer leurs services en continu.

Voici les avantages principaux à long terme :

Une résilience et une sécurité renforcées; toutes les données seront traitées et hébergées dans des centres de données canadiens, ce qui garantira la conformité aux directives du Canada en matière de souveraineté des données;

Une plateforme unifiée pour les agents de tous les services, permettant une intégration plus rapide et une amélioration continue.

Citations

« C'est avec fierté que nous unissons nos forces avec Services partagés Canada pour offrir au gouvernement canadien une solution moderne axée sur le nuage. Cette transformation met l'accent sur les personnes afin de garantir que le gouvernement du Canada soit le mieux placé pour offrir une innovation qui soutient la population canadienne dans les moments qui comptent le plus. »

- Costa Pantazopoulos, vice-président, produits, Bell

« Une modernisation de la prestation des services publics nécessite une orchestration judicieuse à toutes les échelles. Grâce à Genesys Cloud, le gouvernement du Canada bâtit une structure sécuritaire pilotée par l'IA. Ce système vise à favoriser un engagement centralisé, permettre des analyses en temps réel et générer des expériences de service plus réceptives et résilientes pour les Canadiens et Canadiennes. »

- Michael Wiesblatt, vice-président et directeur national, Canada, Genesys

