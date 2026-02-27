MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. (TSX : BCE) (NYSE : BCE) et Bell Canada, participera à une discussion en marge de la Conférence Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications à San Francisco, le mardi 3 mars 2026 à 12 h 20 (HP) / 15 h 20 (ET).

Une webdiffusion en direct de l'événement sera accessible sur le site Web de BCE.

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

_______________________________________ 1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

