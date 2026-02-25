Bell et Hypertec ont établi un partenariat stratégique pour offrir des capacités d'IA souveraine de bout en bout, alliant une infrastructure bâtie au Canada à des services de centres de données hébergés au pays.

Ce partenariat élargit l'accès sécurisé et évolutif à des capacités de calcul d'IA avancées pour les clients des secteurs public, privé et de la recherche.

MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Bell, la plus grande entreprise de communications au pays, et Hypertec, un chef de file canadien mondial en IA à grande échelle et en infrastructures de calcul haute performance, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à fournir une infrastructure d'IA souveraine de bout en bout, bâtie, hébergée et opérée au Canada.

Ce partenariat tire parti de l'infrastructure de processeurs graphiques d'Hypertec bâtie au Canada, qui comprend des systèmes d'IA avancés basés sur les technologies NVIDIA et fabriqués au sein de sa chaîne d'approvisionnement nationale. Il s'appuie également sur le Réseau d'IA tissé de Bell, une plateforme nationale offrant des services de calcul d'IA et de centres de données hébergés au pays. Ensemble, les entreprises offriront un accès sécurisé et évolutif à des capacités de calcul d'IA avancées. Elles garantiront que les charges de travail et les données critiques demeurent au Canada et sous juridiction canadienne.

En intégrant les capacités de fabrication nationales et la chaîne d'approvisionnement canadienne d'Hypertec aux centres de données de Bell partout au pays, ce partenariat permettra aux clients des secteurs publics, privés et de la recherche de déployer des charges de travail d'IA en toute sécurité et à grande échelle. Il assurera un haut niveau de confiance et de contrôle sur la gestion des données et des ressources de calcul.

Avec l'accélération de l'adoption de l'IA, les organisations recherchent des infrastructures offrant un équilibre entre performance, sécurité et résidence des données. Bell et Hypertec ont pour objectif de soutenir les organisations canadiennes en leur offrant une base fiable pour les cas d'utilisation de l'IA les plus exigeants au pays. Cela inclut des secteurs clés tels que la défense, les infrastructures essentielles, les soins de santé, les services financiers, la recherche et la fabrication à la fine pointe de la technologie.

Ensemble, Bell et Hypertec travaillent à renforcer la capacité du Canada à bâtir, héberger et opérer des systèmes d'IA avancés à l'aide d'infrastructures détenues et exploitées par des intérêts canadiens. Ce partenariat consolide les chaînes d'approvisionnement nationales, favorise la souveraineté technologique et soutient la compétitivité et la résilience économiques à long terme.

« Hypertec est fière de s'associer à Bell pour faire progresser l'écosystème de l'IA souveraine du pays. En alliant les systèmes d'IA hautement performants bâtis au Canada d'Hypertec à la plateforme nationale du Réseau d'IA tissé de Bell, nous offrons une base d'IA sécurisée, évolutive et entièrement souveraine qui permet aux entreprises canadiennes d'innover en toute confiance, avec la certitude que leurs données critiques et leurs ressources de calcul sont gérées au pays. »

- Don Schlidt, président, HPC et IA, Groupe Hypertec

« Alors que les entreprises canadiennes adoptent l'IA à grande échelle pour être compétitives et prospères dans l'économie de demain, elles recherchent une infrastructure canadienne sécurisée afin de soutenir l'innovation. En tirant parti de l'infrastructure de processeurs graphiques d'Hypertec bâtie au Canada et des centres de données hébergés au Canada du Réseau d'IA tissé de Bell, nous offrons à nos clients la confiance et le contrôle dont ils ont besoin pour déployer l'IA à grande échelle, tout en conservant les données et les charges de travail critiques au pays. »

- Michel Richer, premier vice-président, solutions d'entreprise, ingénierie des données et IA, Bell

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canadai. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

À propos d'Hypertec

Fondée en 1984, Hypertec a pour mission de mettre à profit son expertise, son esprit d'innovation et la force de ses partenariats pour transformer les défis en moteurs de croissance durable, grâce à des solutions technologiques. Hypertec est reconnue par des leaders de l'intelligence artificielle, des services financiers, des médias et du divertissement, de la santé et du secteur public. Présente dans plus de 80 pays, elle aide ses clients à repousser les limites et à garder une longueur d'avance grâce à des technologies transformatrices. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web : www.hypertec.com.

