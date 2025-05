La nouvelle campagne démontre comment les investissements du secteur privé dans les infrastructures à large bande dynamisent, transforment et renforcent l'économie du Canada

Bell demande au gouvernement fédéral et au CRTC de mettre en œuvre des politiques avisées qui débloqueront des milliards de dollars en investissements privés dans les infrastructures essentielles

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - Bell Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de la campagne Bâtir, connecter et faire progresser le Canada, une campagne multimédia nationale demandant au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et au gouvernement fédéral de mettre en œuvre des politiques avisées qui libèreront la croissance de l'économie en débloquant des milliards de dollars en investissements dans le secteur privé afin de bâtir des réseaux sur fibre optique.

Bâtir, connecter et faire progresser le Canada (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

Aujourd'hui, ce sont 7,8 millions de foyers et d'entreprises dans la zone de couverture de Bell qui ont accès à son réseau pure fibre. Cependant, les actions du CRTC compromettent les investissements futurs et l'amélioration de la connectivité.

Depuis 2020, Bell a investi près de 23 milliards $ pour agrandir son réseau pure fibre. Ces réseaux haute vitesse sont des infrastructures essentielles pour l'économie canadienne, générant des emplois et améliorant la connectivité des foyers et des entreprises.

La décision du CRTC permettant à TELUS, Rogers et Bell de revendre des services sur les réseaux des autres menace la rentabilité des investissements liés à la construction de nouveaux réseaux. Ainsi, elle compromet des investissements de milliards de dollars déjà prévus par les entreprises pour améliorer l'accès aux services Internet haute vitesse des Canadiens.

En raison de la politique du CRTC, Bell a revu ses objectifs de construction du réseau de fibre optique à la baisse en retirant 1,5 million d'emplacements et a réduit ses dépenses en capital de 500 millions $, et ce, cette année seulement.

Une baisse des investissements privés signifie moins d'emplois dans la chaîne d'approvisionnement de Bell, une diminution de la résilience du réseau et moins de Canadiens ayant accès à la meilleure technologie Internet au monde, en particulier dans les communautés rurales, éloignées et autochtones, à un moment où le Canada ne peut pas se le permettre.

L'abrogation de la politique du CRTC éliminera l'incertitude règlementaire et débloquera des milliards de dollars d'investissements pour le développement national, essentiels à la transformation et à la protection de l'économie du Canada.

Pour en savoir plus sur la campagne Bâtir, connecter et faire progresser le Canada, visitez le site BCE.ca/Batir.

Citation

« Depuis 145 ans, Bell contribue à bâtir, connecter et faire progresser le Canada. Nous ne sommes pas qu'une entreprise de communications; nous bâtissons l'infrastructure essentielle du Canada, qui est à la base de la croissance économique et de la sécurité nationale. Alors que l'économie et la souveraineté du Canada sont menacées, il est plus important que jamais d'encourager les investissements d'entreprises canadiennes solides comme Bell, qui souhaitent bâtir, connecter et faire progresser le Canada. Nous demandons au CRTC et au gouvernement fédéral de mettre en œuvre des politiques avisées qui débloqueront des milliards de dollars en investissements du secteur privé pour assurer des réseaux canadiens forts, tout en dynamisant, transformant et renforçant notre économie. »

- Robert Malcolmson, vice-président exécutif et chef des affaires juridiques et règlementaires

Quelques faits

Selon un sondage récent réalisé par spark * advocacy auprès de 4 000 Canadiens, 79 % des Canadiens sont d'avis que permettre aux grands acteurs comme TELUS et Bell de faire de la revente de services sur les réseaux de fibre optique des autres n'augmentera pas la concurrence en matière de prix. Au contraire, cela réduira les investissements dans l'expansion des réseaux à large bande 1 plus vastes.

advocacy auprès de 4 000 Canadiens, 79 % des Canadiens sont d'avis que permettre aux grands acteurs comme TELUS et faire de la revente de services sur les réseaux de fibre optique des autres n'augmentera pas la concurrence en matière de prix. Au contraire, cela réduira les investissements dans l'expansion des réseaux à large bande plus vastes. Le même sondage a révélé que 74 % des Canadiens craignent une détérioration à long terme2 de la situation au Canada si les entreprises ne sont pas encouragées à investir dans le développement des réseaux.

