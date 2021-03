La nouvelle application aide les entrepreneurs à suivre de près la santé financière de leur entreprise

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - BDC, la banque des entrepreneurs canadiens, a lancé sa première application en interaction directe avec les entrepreneurs, BDC Mobile. L'appli vise à donner aux propriétaires d'entreprise un meilleur contrôle et une meilleure perspective des finances de leur entreprise. Elle est exclusivement disponible dans l'App Store et s'ajoute à l'expérience client omnicanal que BDC offre déjà en permettant aux utilisateurs de suivre l'information sur leur compte, de surveiller la santé financière de leur entreprise et de progresser vers l'atteinte de leurs objectifs financiers, et ce, 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Grâce à BDC Mobile, les clients seront en mesure de suivre la performance financière de leurs entreprises en fonction d'indicateurs de rendement clés générés à partir de leurs états financiers en dossier ou hébergés dans leur système comptable infonuagique (QuickBooks Online ou FreshBooks). Ils auront ainsi rapidement accès aux détails de leur compte, comme leur calendrier de remboursement et les montants exigibles. L'appli peut servir de point de départ à des conversations plus éclairées et ciblées au sujet du potentiel de croissance d'une entreprise. Elle utilise les objectifs que l'entrepreneur s'est fixés pour son entreprise afin de lui proposer des trucs et conseils pratiques pour les atteindre.

Près de 90 % des utilisateurs actuels de BDC Mobile se disent satisfaits de l'appli et les premiers commentaires sont positifs :

« Appli formidable. Donne un aperçu et des suggestions de mesures à prendre. Bons conseils. Très pratique. » Client de Montréal.

« Peu de petites entreprises ont un comptable dans leur effectif; cet outil m'aide à analyser mes états financiers et me donne des conseils. » Utilisateur de test

« En tant que banque des entrepreneurs canadiens, BDC est déterminée à soutenir les entrepreneurs canadiens en offrant des solutions numériques qui leur procurent un meilleur accès ainsi que plus de facilité et de commodité », déclare Annie Marsolais, chef de la direction marketing à BDC. « En quelques clics, BDC Mobile permet à nos clients d'accéder en tout temps à des conseils et à du contenu personnalisés ainsi qu'à des indicateurs du rendement de leur entreprise en temps réel. »

BDC Mobile est un autre exemple des efforts que BDC déploie pour numériser son offre et faire qu'il soit plus facile pour les entrepreneurs de faire affaire avec elle. Le lancement de l'appli est une nouvelle étape importante de la transformation numérique de BDC. BDC Mobile vient s'ajouter aux solutions de financement en ligne et à l'application primée Prêt Express de BDC, grâce à laquelle nos directeurs de comptes peuvent autoriser des prêts allant jusqu'à 750 000 $ en moins de 30 minutes, en une seule visite chez le client.

Pour le moment, l'appli BDC Mobile est disponible seulement sur iPhone (version iOS13 ou supérieure). Elle deviendra compatible avec d'autres systèmes d'exploitation et d'autres appareils au fur et à mesure qu'elle continuera d'évoluer et que de nouvelles fonctionnalités seront offertes. Les clients qui souhaitent obtenir plus d'information sur l'appli BDC Mobile sont invités à s'adresser à leur représentant de BDC ou à la télécharger à partir de l'App Store.

À propos de BDC

BDC est la banque des entrepreneurs canadiens. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez bdc.ca.

SOURCE Banque de développement du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - BDC, [email protected]

Liens connexes

www.bdc.ca