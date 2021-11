Les événements seront une occasion pour les femmes entrepreneures de discuter de leurs défis, d'échanger des connaissances et de réseauter

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Pour célébrer la Journée de l'entrepreneuriat féminin, qui aura lieu le 19 novembre, BDC lance une série de groupes de discussion pancanadienne animés par Isabelle Hudon, première femme présidente et cheffe de la direction de BDC.

Le premier événement aura lieu le 15 décembre en mode virtuel. . Au cours de la nouvelle année, Mme Hudon visitera des villes d'un bout à l'autre du pays pour rencontrer et écouter des femmes propriétaires d'entreprises, en particulier celles qui évoluent dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie, notamment les voyages, le tourisme, le commerce de détail et l'accueil. Chaque événement fournira aux femmes entrepreneures l'occasion de discuter de leurs défis, d'échanger des connaissances et de réseauter.

« Avant la pandémie, on prévoyait qu'il faudrait 100 ans pour atteindre l'égalité des sexes dans le monde. Aujourd'hui, on s'attend à ce que cela prenne 135 ans », a déclaré Mme Hudon en citant les données du Forum économique mondial. « Pour accélérer le rythme, nous devons nous donner des objectifs ambitieux et les faire suivre d'actions concrètes. Le but de cette tournée est de réunir des femmes entrepreneures motivées pour découvrir comment nous pouvons faire plus et mieux pour soutenir leurs ambitions. »

Cette initiative fait partie du projet +Impact de BDC, un examen approfondi des activités de la Banque visant à faire évoluer ses aspirations pour la prochaine décennie afin de mieux soutenir les propriétaires d'entreprises au Canada. Dans le cadre de cet exercice, BDC a sondé 1 000 femmes entrepreneures au sujet de leurs besoins après la pandémie de COVID-19. Ce sondage a révélé que les femmes sont plus susceptibles que les autres propriétaires d'entreprises de donner la priorité à la croissance de leur entreprise, mais qu'elles ont moins confiance en leur capacité à atteindre leurs objectifs. Elles sont plus susceptibles d'adapter leurs activités pour en réduire l'impact sur l'environnement. Enfin, elles ont moins de difficultés à attirer et à retenir du personnel.

« Les données corroborent ce que nous constatons déjà, a déclaré Laura Didyk, vice-présidente, Clients - Diversité, BDC. Les femmes créent des entreprises fortes qui ont une mission et qui sont dirigées par des équipes plus diversifiées. Depuis 2015, BDC a fourni plus de 2,7 milliards de dollars en financement aux entreprises appartenant à des femmes, et avec plus de 200 champion.nes de la diversité de la clientèle au Canada, nous ne faisons que commencer. »

Les événements rassembleront des femmes entrepreneures en personne et en ligne afin de tenir compte des emplois du temps chargés et de respecter les protocoles liés à la COVID-19. Des détails, des photos et des anecdotes seront publiés sur les pages Twitter, LinkedIn et Instagram de Mme Hudon (@HudonIsabelle) dans les semaines à venir.

BDC a à cœur la diversité, l'équité et l'inclusion et soutient depuis longtemps les femmes propriétaires d'entreprises. Isabelle Hudon, cofondatrice de L'Effet A, entre autres initiatives, est une passionnée de l'entrepreneuriat féminin. Les femmes entrepreneures qui veulent obtenir plus de renseignements, du financement, des conseils ou des ressources et des outils gratuits sont invitées à visiter le site bdc.ca/femmes.

