TORONTO, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - BDC a annoncé aujourd'hui le lancement d' Excelles - Fonds et lab pour les femmes , une initiative de 500 millions de dollars, à l'occasion du festival Elevate à Toronto. Misant sur le succès du Fonds pour les femmes en technologie de BDC Capital lancé en 2017, Excelles sera la plus importante plateforme d'investissement du genre au monde, soutenant les entreprises canadiennes dirigées par des femmes afin qu'elles puissent croître et avoir un impact durable sur l'économie.

« Aujourd'hui, avec le lancement de la plateforme Excelles, BDC prend une fois de plus une initiative audacieuse qui démontre l'immense potentiel des entreprises dirigées par des femmes pour les investisseuses et investisseurs au Canada et dans le monde », a déclaré Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. « Cet investissement vise à faire rayonner les femmes entrepreneures canadiennes, en leur offrant de plus grandes opportunités et, à terme, de meilleures chances de réussir sur la scène mondiale. Nous croyons que l'incroyable potentiel de ces femmes peut devenir un important levier de prospérité économique pour le pays. »

D'où le nouveau nom : « Excelles ». Il n'est tout simplement pas suffisant qu'un plus grand nombre de femmes démarrent et bâtissent des entreprises. Il est essentiel pour l'économie canadienne que ces pionnières aient accès à tout ce dont elles ont besoin pour devenir les cheffes de file mondiales de demain.

La plateforme Excelles est composée de trois éléments distincts, qui offrent une approche complète pour faire face aux obstacles auxquels sont confrontées les femmes, que ce soit à travers des investissements directs aux étapes du démarrage, des investissements stratégiques dans des fonds dirigés par des femmes et axés sur les femmes, ou des modèles émergents permettant de fournir des investissements en capitaux propres à des entreprises dirigées par des femmes qui en sont aux tout premiers stades de développement, tout en continuant à développer un écosystème plus robuste et durable.

La plateforme comprendra plus précisément ce qui suit :

Fonds d'investissement direct de 300 millions de dollars - Ce fonds a pour objectif de s'associer, aux stades de l'amorçage et des séries A et B, à des entreprises technologiques canadiennes dirigées par des femmes qui se démarquent. S'appuyant sur la même thèse d'investissement que le Fonds pour les femmes en technologie, le fonds Excelles continuera d'inclure tous les secteurs d'activité et d'investir dans des entreprises ayant un fort potentiel de croissance et de marché évolutif, qui allient l'innovation, l'équipe et les ressources nécessaires pour transformer les marchés d'aujourd'hui.

Lab de 100 millions de dollars - Il s'agit d'une nouvelle initiative conçue pour élaborer des modèles novateurs d'investissement en capitaux propres. Il s'adresse aux entreprises dirigées par des femmes qui présentent des modèles d'affaires et un potentiel de croissance prometteurs, mais qui ne remplissent pas nécessairement les critères traditionnels pour obtenir des investissements en capital de risque. L'objectif initial du lab Excelles sera de proposer son offre unique en collaboration avec des partenaires de l'écosystème, dans le but de combler les lacunes importantes en matière de financement aux premiers stades de développement. Des renseignements plus précis sur ce lab seront publiés au cours des prochains mois.

Enveloppe d'investissement indirect de 100 millions de dollars - Cette somme sera investie par l'équipe Investissements - fonds de BDC Capital dans des fonds dirigés par des femmes et axés sur les femmes partout au pays. Cette enveloppe se fonde sur le leadership de BDC Capital en matière de normes de diversité, d'équité et d'inclusion et sur des résultats significatifs à ce jour, puisque 43 % du portefeuille actif de l'équipe Investissements - fonds est investi dans des fonds qui sont dirigés ou codirigés par des femmes ou qui comptent minimalement une femme à un poste d'associée; soit le double de la moyenne canadienne.

« À BDC, nous croyons fermement à l'importance de notre rôle en tant que banque de développement et nous l'abordons avec une ambition renouvelée, a affirmé Isabelle Hudon. La plateforme Excelles est un parfait exemple de ce que nous voulons accomplir : une initiative à la mesure de nos ambitions, une attention particulière aux entrepreneures à qui BDC peut apporter une valeur ajoutée unique et un esprit de leadership complémentaire pour réunir des capitaux privés et des partenaires. De plus, comme le déploiement de la plateforme est appuyé par une équipe exceptionnelle, je suis convaincue qu'Excelles aura un impact à la hauteur de nos grandes aspirations. »

Les entreprises en démarrage fondées par des femmes au Canada doivent travailler plus fort pour obtenir le financement dont elles ont besoin et faire continuellement plus avec moins, comparativement aux entreprises similaires dirigées par des hommes. Pourtant, selon Boston Consulting Group, les données révèlent des revenus nettement supérieurs par dollar investi : 78 cents de revenus par dollar investi pour les entreprises en démarrage dirigées par des femmes, contre seulement 31 cents pour les hommes. Ces données permettent de valider l'idée selon laquelle il est impératif de former des équipes diversifiées afin de prendre de meilleures décisions d'affaires et d'obtenir de meilleurs résultats.

« Au cours des cinq dernières années, nous avons investi dans d'incroyables entreprises dirigées par des femmes au Canada, qui transforment leurs secteurs d'activité respectifs », a ajouté Michelle Scarborough, associée directrice du Fonds pour les femmes en technologie et du fonds Excelles. « Nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour éliminer les préjugés systémiques au sein du secteur, mais nous pensons être sur la bonne voie. Nous voyons déjà des occasions exceptionnelles sur le marché. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour investir dans des entreprises dirigées par des femmes. »

Depuis la création du Fonds pour les femmes en technologie, Michelle Scarborough et son équipe ont réalisé 38 investissements dans des entreprises dirigées par des femmes, dont huit jusqu'ici ont connu une sortie réussie. De plus, les activités de développement de l'écosystème organisées dans le cadre du Fonds ont bénéficié à plus de 7 500 femmes entrepreneures et partenaires de l'écosystème depuis 2017.

