BDC Capital, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction et Palomino Capital investissent 29 M$ US dans Spring Lane Capital Fund I

Le fonds de 156,5 M$ US investira dans les entreprises

de technologies propres en démarrage et post-démarrage

MONTRÉAL, le 10 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Pour appuyer le développement des entreprises de technologies propres, quatre institutions basées au Québec s'unissent pour investir un total de 29 M$ US dans le nouveau fonds Spring Lane Capital Funds I de 156,5 M$ US. Par leur investissement, BDC Capital (15 M$ US), le Fonds de solidarité FTQ (7,5 M$ US), Fondaction (3,5 M$ US) et Palomino Capital (3 M$ US) entendent faciliter les stades de démarrages et de post-démarrages d'entreprises œuvrant dans ce secteur essentiel au développement durable.

« BDC Capital est heureuse d'appuyer le lancement du fonds inaugural de Spring Lane, a déclaré Alison Nankivell, vice-présidente, Investissements - fonds et Croissance internationale. Nous sommes convaincus que le modèle de Spring Lane, soit une combinaison de financement de projet et d'équité de croissance pour des projets environnementaux de petite envergure contribuera à combler un véritable déficit dans la chaîne de financement des entreprises de technologies propres ».

« Grâce à un modèle structurant et innovateur, Spring Lane Capital s'attaque au principal défi des entreprises du secteur des technologies propres : le financement des phases de démarrage et post-démarrage. L'investissement du Fonds de solidarité FTQ dans le modèle Spring Lane Capital favorisera davantage le développement de technologies propres au Québec », déclare Dany Pelletier, vice-président aux investissements, Capital structurant, Énergie, Environnement et Mines, au Fonds de solidarité FTQ.

« Le modèle préconisé par Spring Lane Capital permettra à des entreprises d'ici qui développent des technologies innovantes d'avoir accès aux capitaux pour développer leur marché, dans des secteurs qui s'inscrivent dans nos intentions de développement durable et de lutte contre les changements climatiques. De plus, son expertise en financement de projets en fait un modèle attrayant pour accélérer la transformation positive de notre économie », souligne Marc-André Binette, chef adjoint de l'investissement à Fondaction.

« Nous sommes très fiers d'appuyer le développement des technologies propres, tant ici au Québec qu'ailleurs. Les entreprises du secteur bénéficieront sans doute du modèle innovateur de financement de Spring Lane pour leur croissance », ajoute Gary Alexander, chef de la direction de Palomino Capital.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC--la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que pour celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds appuie 215 104 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 126 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

À propos de Fondaction

Fondaction se distingue par ses investissements qui visent à soutenir, à promouvoir et à encourager le développement durable. Il gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 170 000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de plus de 1 200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Entre 2015 et 2018, Fondaction a réduit de 51 % l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Palomino Capital

Palomino Capital Corp. est un office familial basé à Montréal. Nous investissons nos propres capitaux dans plusieurs catégories d'actifs, incluant auprès de gestionnaires de fonds alternatifs et de facilités personnalisées de crédit privé et, de même que dans du capital-actions privé et l'immobilier.

