BDC Capital lance le Fonds Innovation industrielle, un fonds de 250 millions de dollars

Joe Regan se joint à titre d'associé directeur du fonds

MONTRÉAL, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - BDC Capital, la division d'investissement de BDC, lance le Fonds Innovation industrielle, un fonds de 250 millions de dollars destiné aux entreprises et entrepreneurs en technologie qui accélèrent la transformation de secteurs d'activité de base du Canada tels que les technologies de l'agriculture et de l'alimentation, les technologies d'extraction des ressources et la fabrication de pointe. Le Fonds investira dans les entreprises dont le stade de développement va du démarrage au stade avancé et qui ont le talent et l'ambition pour conjuguer des technologies, des processus et des modèles d'affaires innovateurs et transformateurs afin d'améliorer de façon marquée la productivité et la compétitivité à l'échelle de toute la chaîne de valeur des secteurs concurrentiels qui sont les piliers de l'économie canadienne.

« Grâce à son nouveau fonds de capital de risque, BDC Capital se réjouit d'être à nouveau une pionnière, cette fois en soutenant l'innovation et l'adoption des technologies au sein de secteurs d'activité traditionnels et concurrentiels de base tels que les technologies de l'agriculture, l'extraction des ressources et la fabrication de pointe », a déclaré Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. « Le Fonds Innovation industrielle complète le travail que nous faisons déjà avec le Fonds Technologies industrielles, propres et énergétiques pour nous permettre de contribuer de façon plus marquée au développement de solutions transformatrices pour les industries canadiennes. »

BDC Capital est fière d'accueillir Joe Regan à titre d'associé directeur du Fonds Innovation industrielle. M. Regan apportera à ses nouvelles fonctions une longue expérience du capital de risque et une perspective opérationnelle solide qui contribueront au succès du Fonds et à l'atteinte de ses objectifs. Pour prendre connaissance du profil de M. Regan, visitez bdccapital.ca.

Le Fonds Innovation industrielle a comme objectif de favoriser l'innovation et la commercialisation de technologies dans des secteurs industriels clés du Canada tels que les technologies agricoles, la fabrication de pointe, les technologies pétrolières et gazières et les technologies minières.

« Certains secteurs industriels tardent à prendre le virage numérique, alors qu'ils représentent des domaines dans lesquels le Canada jouit d'un avantage concurrentiel à l'échelle mondiale », a ajouté M. Nycz. « Le Fonds Innovation industrielle vise à répondre aux besoins urgents de la prochaine génération de leaders d'affaires visionnaires qui aspirent à jouer un rôle clé dans les secteurs d'activité qui sont les moteurs de l'économie canadienne. »

Avec plus de trois milliards de dollars sous gestion, BDC Capital a déjà investi directement et indirectement dans plus de 700 entreprises et contribue à l'essor de l'écosystème du capital de risque au Canada. Celui-ci s'est considérablement développé au cours de la dernière décennie - les investissements et les fonds mobilisés ne cessent d'augmenter et le nombre de commandités canadiens a doublé en six ans.

« Par ce fonds de 250 millions de dollars, BDC Capital encourage l'innovation dans les secteurs d'activité traditionnels canadiens au sein desquels le capital de risque n'est pas encore présent à grande échelle », a indiqué Kim Furlong, chef de la direction de l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement privé (ACCR). « Le Fonds Innovation industrielle mettra en lumière la façon dont le capital de risque peut accélérer la croissance d'une gamme variée de secteurs et d'industries au Canada. »

« Je félicite BDC Capital pour le nouveau Fonds Innovation industrielle », a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations. « Ce Fonds témoigne de la valeur des secteurs d'activité traditionnels du Canada et de leur capacité d'innover et de générer des entreprises impressionnantes qui font croître notre économie et créent des emplois pour la classe moyenne. »

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC - la seule banque au Canada qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital

