L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, met en valeur 16 projets de lutte contre le racisme au Québec qui visent à éliminer les obstacles systémiques qui se dressent devant les communautés racialisées, les minorités religieuses et les peuples autochtones

QUÉBEC, le 23 oct. 2020 /CNW/ - Il est essentiel de renforcer la diversité et l'inclusion pour bâtir une société plus consciemment inclusive dans laquelle chacun est en mesure de participer pleinement. Le racisme et toutes les formes de discrimination sont parmi les principaux obstacles sociaux et économiques auxquels font face bon nombre de Canadiens et de Canadiennes. Si des progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire.

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a mis en valeur, de concert avec l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, 16 projets de lutte contre le racisme au Québec qui viennent d'être annoncés dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Citons comme exemples de projets :

Strengthening Community Responses to Racism: Building Increased Social Participation of Newcomer, Racialized, and Indigenous Youth [renforcer les actions communautaires contre le racisme : accroître la participation sociale des nouveaux arrivants, des personnes racialisées et des jeunes autochtones], un projet dirigé par EQUITAS - Le Centre international d'éducation aux droits humains exécutera des programmes communautaires inclusifs qui accroîtront la participation sociale des nouveaux arrivants, des groupes racialisés et des jeunes autochtones.

[renforcer les actions communautaires contre le racisme : accroître la participation sociale des nouveaux arrivants, des personnes racialisées et des jeunes autochtones], un projet dirigé par EQUITAS - Le Centre international d'éducation aux droits humains exécutera des programmes communautaires inclusifs qui accroîtront la participation sociale des nouveaux arrivants, des groupes racialisés et des jeunes autochtones. In the Know Too (2) [en toute connaissance aussi (2)] élaboré au Centre de ressources de la communauté noire, comblera les lacunes dans l'accès à la justice en anglais au Québec, qui contribuent au désengagement des jeunes (en particulier les jeunes Noirs) dans la société.

[en toute connaissance aussi (2)] élaboré au Centre de ressources de la communauté noire, comblera les lacunes dans l'accès à la justice en anglais au Québec, qui contribuent au désengagement des jeunes (en particulier les jeunes Noirs) dans la société. Canada Task Force on Online Antisemitism [groupe de travail canadien sur l'antisémitisme véhiculé en ligne], géré par l'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne de l'Université Concordia, formulera des recommandations pour aider les entreprises de médias sociaux et de technologie à modifier leurs politiques et à élaborer de nouvelles solutions technologiques pour lutter contre l'antisémitisme, la négation de l'Holocauste et la distorsion en ligne.

Doté d'une enveloppe de 15 millions de dollars, le Programme d'action et de lutte contre le racisme a permis de financer 85 initiatives locales, régionales et nationales ainsi que des activités axées sur les résultats qui visent à lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes. Cette aide financière est une autre mesure importante que prend le gouvernement du Canada en vue de mettre en œuvre la Stratégie de lutte contre le racisme dont le but est de poursuivre la lutte contre le racisme systémique et de bâtir une société meilleure, plus forte et plus consciemment inclusive.

Citations

« Notre engagement à combattre toutes les formes de racisme et de discrimination est indéfectible. Ces projets contribueront à s'attaquer aux obstacles systémiques qui empêchent les peuples autochtones, les communautés racialisées et les minorités religieuses de participer pleinement et équitablement à tous les aspects de la société canadienne. Nous poursuivrons notre travail en tant qu'alliés et partenaires de toutes les communautés en quête d'équité pour lutter contre le racisme et bâtir une société meilleure et plus consciemment inclusive. »

− L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Nous avons tous la responsabilité d'éradiquer le racisme systémique et nous devons continuer à travailler avec les peuples autochtones, les communautés racialisées et les minorités religieuses pour atteindre cet objectif. L'aide financière versée en appui à ces projets québécois par l'entremise du Programme d'action et de lutte contre le racisme commencera à éliminer les obstacles systémiques qui se dressent devant ces communautés de sorte qu'elles pourront participer pleinement à la société canadienne. »

− L'honorable Marc Miller, ministre des Services autochtones

« À Equitas, nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec des partenaires de la communauté, des écoles et des municipalités au Québec et ailleurs au Canada grâce à ce financement qui nous permettra de porter haut et fort la voix des jeunes noirs et autochtones et des jeunes de couleur de même que celle des jeunes récemment arrivés au Canada. En enseignant les droits de la personne aux jeunes, ils seront en mesure d'agir dans leur communauté : ils pourront sensibiliser leurs pairs à la justice raciale et lutter contre le racisme. Ces jeunes seront au cœur des mesures prises au Canada pour bâtir des communautés plus inclusives. »

− Odette McCarthy, directrice générale, Equitas

« Au Centre de ressources de la communauté noire, nous sommes reconnaissants du financement que nous avons reçu pour réaliser le projet In The Know Too (2). Nous croyons que le projet arrive à point nommé et s'impose dans le contexte social actuel. En informant la population sur la loi, les processus judiciaires et les droits et responsabilités découlant de la loi quand elle évolue dans les divers systèmes, nous cherchons à accroître les connaissances juridiques des personnes faisant partie des communautés minoritaires, noires ou autres, et à leur offrir des conseils et des services de sorte qu'elles seront plus en mesure de comprendre ces systèmes et leur fonctionnement. »

− Clarence Bayne, Ph.D., président, Centre de ressources de la communauté noire

« L'Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne est heureux de bénéficier du soutien du gouvernement du Canada pour faire face à l'une des formes de haine les plus anciennes et les plus persistantes, à savoir l'antisémitisme. Nous sommes impatients de trouver des solutions pour faire face à la montée de l'antisémitisme et du déni de l'Holocauste sur les plateformes de médias sociaux. »

− Kyle Matthews, directeur général, Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne, Université Concordia

Les faits en bref

Construire une fondation pour le changement : la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, qui a été dévoilée le 25 juin 2019 après de vastes consultations menées d'un bout à l'autre du pays, se traduit par un investissement de 45 millions de dollars. La Stratégie vise à instaurer des changements à long terme dans le soutien aux communautés et à améliorer les politiques, les initiatives et les pratiques de nos institutions fédérales.

Dans le cadre de la Stratégie de lutte contre le racisme, un appel de propositions de 15 millions de dollars a été lancé le 3 septembre 2019 pour le Programme d'action et de lutte contre le racisme.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme a également reçu 15 millions de dollars par l'entremise de la Stratégie.

Le site Web du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme vient d'être inauguré. Il s'agit d'une ressource où toute la population canadienne peut trouver de l'information sur les travaux menés par le Secrétariat, les activités à venir et les possibilités de financement offertes par le gouvernement.

Dans le discours du Trône prononcé le 23 septembre 2020, le gouvernement du Canada a exposé ses priorités, notamment ses efforts soutenus afin de lutter contre le racisme systémique en travaillant de concert avec les communautés racialisées et les peuples autochtones.

