La ministre Chagger annonce un financement pour des projets de lutte contre le racisme partout au Canada, qui visent à éliminer les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les communautés racialisées, les minorités religieuses et les peuples autochtones

OTTAWA, ON, le 15 oct. 2020 /CNW/ - Il est essentiel de renforcer la diversité et l'inclusion pour favoriser et promouvoir une société plus consciemment inclusive dans laquelle chacun est en mesure de participer pleinement. Le racisme, ainsi que toutes les formes de discrimination, est l'un des principaux obstacles sociaux et économiques auxquels font face de nombreux Canadiens et Canadiennes. Si des progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour résoudre les problèmes systémiques dans les institutions du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, a annoncé que le gouvernement du Canada accorde 15 millions de dollars à 85 projets de lutte contre le racisme qui seront menés partout au pays. Ces projets visent à s'attaquer aux obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale des peuples autochtones, des communautés racialisées et des minorités religieuses.

Les 85 projets financés par l'entremise du nouveau Programme d'action et de lutte contre le racisme contribueront :

à financer des organismes qui luttent contre toutes les formes de racisme et de discrimination systémiques, y compris le racisme envers les Noirs;

à financer les organismes communautaires confrontés au racisme et à la discrimination, à promouvoir la compréhension interculturelle et interconfessionnelle et à favoriser les occasions de participer pleinement à la société canadienne;

à renforcer la recherche et les éléments probants pour mieux comprendre les disparités et les défis auxquels sont confrontés les communautés racialisées, les minorités religieuses et les peuples autochtones.

Parmi ces projets, mentionnons :

Le Diversity Employment Network (DEN), mis sur pied par la Black Business Initiative en Nouvelle-Écosse, qui vise à éliminer les obstacles à l'emploi de la communauté afro-néo-écossaise.

mis sur pied par la Black Business Initiative en Nouvelle-Écosse, qui vise à éliminer les obstacles à l'emploi de la communauté afro-néo-écossaise. La mobilisation communautaire contre le profilage racial dans le Montréal métropolitain , menée par l'Institut de recherche et d'éducation sur les relations raciales, afin de lutter contre le profilage racial.

, menée par l'Institut de recherche et d'éducation sur les relations raciales, afin de lutter contre le profilage racial. Contenir et contrer les groups haineux canadiens , mené par le Canadian Anti-Hate Network, qui accroîtra la surveillance des groupes d'extrême droite, rendra compte de leurs activités et déposera des plaintes auprès des autorités.

, mené par le Canadian Anti-Hate Network, qui accroîtra la surveillance des groupes d'extrême droite, rendra compte de leurs activités et déposera des plaintes auprès des autorités. Addressing Barriers to Enhance Access to Employment, Leadership Training, Supports, Resources and Justice for Indigenous Young Women and Teenage Girls, mené par Justice for Girls Outreach Society à Vancouver , en Colombie-Britannique, qui créera des possibilités de changements systémiques qui amélioreront la situation des femmes et des filles autochtones.

Le Programme d'action et de lutte contre le racisme est une autre mesure importante que nous prenons en vue de combattre le racisme systémique en accordant des fonds pour appuyer les initiatives locales, régionales et nationales ainsi que les activités axées sur les résultats. Le gouvernement du Canada continuera de mettre en œuvre la Stratégie de lutte contre le racisme tout en bâtissant une société meilleure, plus forte et plus consciemment inclusive.

Citations

« Par l'entremise de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, nous finançons des projets visant à contrer le racisme sous toutes ses formes. Ces projets aideront à s'attaquer aux obstacles systémiques qui empêchent les peuples autochtones, les communautés racialisées et les minorités religieuses de participer pleinement et équitablement à tous les aspects de la société. Nous poursuivrons notre travail en tant qu'alliés et partenaires des communautés racialisées pour combattre le racisme tout en bâtissant une société meilleure et plus consciemment inclusive. »

− L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Trop de Canadiens et de Canadiennes sont encore confrontés au racisme, à la discrimination et à l'inégalité chaque jour. Le soutien qu'apportera le Programme d'action et de lutte contre le racisme aidera les organismes communautaires à mettre en œuvre des projets qui visent à lutter contre le racisme et la discrimination, à promouvoir la compréhension interculturelle et interconfessionnelle, ainsi qu'à favoriser des chances équitables de participer pleinement à la société canadienne. »

− Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Intégration et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport)

« Le Diversity Employment Network s'attaquera à la très forte prévalence du chômage, du sous-emploi, du faible revenu et de la pauvreté au sein de la communauté afro-néo-écossaise, plus particulièrement aux difficultés d'accès à des emplois de meilleure qualité en raison de la discrimination, perçue ou réelle, et d'un manque de diversité dans la plupart des lieux de travail et des conseils d'administration. Ce travail ne se ferait pas sans le soutien du Programme d'action et de lutte contre le racisme du gouvernement fédéral. »

- Rustum Southwell, président-directeur général, Black Business Initiative

« Le racisme, en particulier le racisme systémique, mine notre potentiel économique, notre cohésion sociale, notre vitalité culturelle et, surtout, nos valeurs fondamentales. Un solide leadership de la part de notre gouvernement fédéral, jumelé à des ressources adéquates pour lutter contre le racisme, nous donnera les outils et la confiance nécessaires pour aller de l'avant ensemble et poursuivre la tâche d'édification de la nation. »

- Fo Niemi, secrétaire-trésorier, Institut de recherche et d'éducation sur les relations raciales

« Il y a plus de membres et de sympathisants des groupes haineux au Canada aujourd'hui qu'il y en avait une génération plus tôt. Ils font du tort à de nombreuses communautés au Canada avec leurs campagnes de violence et de harcèlement. Malheureusement, ces mouvements grandissent. Aujourd'hui, le Canada prend une mesure importante pour contrer et contenir ces mouvements de haine. Grâce à ce nouveau financement, nous renforcerons notre capacité à assurer le service public de surveillance, de rapport et, par conséquent, de lutte contre les groupes haineux. Ce travail contre le racisme est essentiel pour protéger les personnes au Canada qui sont ciblées en raison de leur race ou de leur religion, de leur expression de genre, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap. »

- Amira Elghawaby, membre fondatrice du conseil, Canadian Anti-Hate Network

« Justice for Girls est très heureuse de recevoir un financement dans le cadre de cette initiative antiraciste. Il nous aidera à améliorer l'accès des jeunes femmes et des filles autochtones à la justice, à l'éducation et à l'emploi, ainsi qu'à améliorer les interventions des institutions à l'égard de la violence envers les filles autochtones. Le racisme systémique est un problème grave dans notre pays, et nous sommes fières de participer à une initiative visant à combattre le racisme et la discrimination dans la vie des jeunes femmes et des filles autochtones. »

- Zoe Craig Sparrow, Co-Director of Justice for Girls

Les faits en bref

Construire une fondation pour le changement : La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 a été dévoilée le 25 juin 2019 après de vastes consultations menées d'un bout à l'autre du pays, y compris 22 séances en personne. Dotée d'une enveloppe de 45 millions de dollars, la Stratégie vise à instaurer des changements à long terme dans le soutien aux communautés et à améliorer les politiques, les initiatives et les pratiques de nos institutions fédérales.

Dans le cadre de la Stratégie de lutte contre le racisme, un appel de propositions de 15 millions de dollars a été lancé le 3 septembre 2019 pour le Programme d'action et de lutte contre le racisme. L'appel de propositions a pris fin le 13 janvier 2020.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme (PSCMLR) a également reçu 15 millions de dollars par l'entremise de la Stratégie de lutte contre le racisme.

Depuis 2018, notre gouvernement a financé 663 activités, 261 projets et 77 organismes par l'entremise du PSCMLR.

