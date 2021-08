La ministre Chagger annonce le financement de projets partout au Canada qui aborderont les obstacles systémiques auxquels font face les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses

GATINEAU, QC, le 3 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est inébranlable dans son engagement à défendre les valeurs de diversité et d'inclusion, notamment en combattant toutes les formes de racisme systémique et de discrimination. Les récents incidents tragiques motivés par la haine nous rappellent que nous devons continuer à travailler pour faire du Canada une société consciemment plus inclusive, où chaque personne peut participer pleinement aux sphères économique, culturelle, sociale et politique; réaliser son plein potentiel; et vivre de façon authentique.

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et députée de Waterloo, a annoncé l'attribution de 20,4 millions de dollars à 92 projets aux quatre coins du pays afin d'enrayer les obstacles que doivent surmonter les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses en matière d'emploi, de justice et de participation sociale.

Les projets, financés dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme, visent les objectifs suivants :

Aider les organismes communautaires à contrer le racisme et la discrimination; à promouvoir le dialogue interculturel et interconfessionnel; et à offrir des occasions de participation pleine et entière à la société canadienne.

Promouvoir le dialogue sur le multiculturalisme, la diversité, le racisme et la discrimination religieuse sur les scènes nationale et internationale.

Aider les organismes à tirer parti des recherches et des données probantes afin de mieux comprendre les disparités et les difficultés que connaissent les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses.

Le Programme d'action et de lutte contre le racisme financera des projets comme celui du First Light St. John's Friendship Centre, qui recevra 253 940 dollars pour accroître la compréhension culturelle et la collaboration entre Autochtones et non-Autochtones, ainsi que pour donner les moyens aux peuples autochtones de participer à l'élaboration des politiques provinciales. De plus, le Centre des femmes afghanes de Montréal recevra 203 702 dollars pour financer un projet visant à combler les lacunes en matière de participation sociale et d'accès à l'emploi pour les femmes d'Asie centrale au Québec, principalement d'origine musulmane, ce qui contribuera à résoudre les problèmes d'isolement et de désengagement dans la société.

Les fonds accordés aujourd'hui font partie de l'enveloppe de 50 millions de dollars sur deux ans prévue dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020 afin de réinvestir dans le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et dans le Programme d'action et de lutte contre le racisme, et afin d'élargir le Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme.

Le Programme d'action et de lutte contre le racisme est un moyen important par lequel le gouvernement du Canada met en œuvre sa stratégie de lutte contre le racisme en finançant des activités locales, régionales et nationales ainsi que des activités visant des résultats précis pour combattre le racisme et la discrimination. Le gouvernement du Canada continuera à mettre en œuvre la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme afin d'édifier une société plus inclusive.

Citations

« Notre gouvernement a à cœur de lutter contre le racisme envers les personnes noires, les personnes d'ascendance asiatique et les Autochtones ainsi que l'antisémitisme, l'islamophobie et toutes les autres formes de racisme. Le soutien offert par l'entremise du Programme d'action et de lutte contre le racisme contribuera à éliminer les obstacles systémiques qui empêchent de nombreuses communautés de participer pleinement et équitablement à toutes les sphères de la société. Nous continuerons à habiliter et à aider les organismes qui visent à enrayer le racisme systémique en vue de construire un Canada plus inclusif. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et députée de Waterloo

« Bien que des progrès aient été réalisés dans la promotion d'une société plus diversifiée et inclusive, nous devons continuer à dénoncer le racisme et la discrimination partout et à tout moment. Le soutien continu fourni dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme permettra aux organismes de s'attaquer aux obstacles sociaux et économiques. Notre gouvernement continuera à collaborer avec les communautés et les organismes en quête d'équité pour enrayer toutes les formes de racisme systémique et bâtir un Canada meilleur pour tout le monde. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse et du ministre du Patrimoine canadien (Sport) et député de Milton

« Ce projet permettra à notre centre de créer un espace culturellement sécuritaire pour les immigrantes d'Asie centrale ou d'origine musulmane. Ces femmes sont souvent victimes de discrimination fondée sur la race, la langue, la religion et le sexe, ce qui les empêche de participer pleinement à la société canadienne et d'avoir une belle vie au Canada. Le projet cherchera à faire tomber ces barrières et à donner à ces femmes la possibilité de former une communauté et de s'engager de manière significative dans diverses interactions sociales. En même temps, le projet nous aidera à sensibiliser la société civile au sens large aux problèmes auxquels nos membres se heurtent et à créer des occasions d'interaction positive. »

- Harif Makai, présidente, Centre des femmes afghanes

« Lutter contre le racisme et la discrimination systémiques n'est pas qu'une responsabilité gouvernementale. C'est un projet de société. L'Association musulmane du Canada espère que ce programme permettra aux communautés de faire leur part pour favoriser la cohésion sociale et offrir un accès plus équitable aux occasions de participation. »

- Abdussalam Nakua, Directeur des institutions, Association musulmane du Canada

« À une époque où les juifs canadiens sont confrontés à l'antisémitisme plus que jamais depuis l'Holocauste, les programmes gouvernementaux comme le Programme d'action et de lutte contre le racisme sont d'une importance capitale. Ils démontrent l'engagement de ce gouvernement à combattre l'antisémitisme de manière proactive. »

- Sam Eskenasi, directeur de la défense des droits, La'ad Canada

« En tant que membre du comité directeur de Colour of Poverty Colour of Change (COP-COC), la Chinese & Southeast Asian Legal Clinic se réjouit de cette annonce très opportune de Patrimoine canadien, compte tenu des disparités raciales croissantes partout au pays. Ce financement nous appuiera dans notre travail avec COP-COC en vue d'accroitre la compréhension du public sur le racisme dans les lieux de travail et la société, et d'aider à renforcer la capacité des communautés racisées à lutter contre le racisme par la création d'outils antiracisme et le rassemblement des intervenants pour trouver des solutions pratiques au racisme systémique de longue date. »

Avvy Go, directeur, Chinese & Southeast Asian Legal Clinic

« Au cours des six dernières années, le Black Boys Code a touché des milliers de garçons des quatre coins du Canada et il a développé leurs compétences en matière de littératie numérique, en veillant à ce qu'ils aient des chances égales d'être de futurs chefs de file en technologie. Aujourd'hui, nous sommes de pouvoir aider également les filles de la communauté noire, qui ont longtemps été des ''figures de l'ombre'' dans les domaines des STIM, et qui auront désormais le même accès et les mêmes possibilités que les garçons. »

- Bryan Johnson, président-directeur général, Black Boys Code

« Compte tenu des 500 ans d'histoire du colonialisme au Canada, il faudra beaucoup de temps, d'efforts et de ressources pour parvenir à une réconciliation réelle et durable entre les peuples autochtones et non autochtones. Le Centre d'amitié est ravi que Patrimoine canadien reconnaisse l'importance d'investir dans la lutte contre le racisme et de fournir les ressources nécessaires pour que la communauté autochtone puisse diriger le processus. Nous croyons que ce projet est un pas important vers la réconciliation. »

- Stacey Howse, directrice générale, Centre d'amitié First Light de St. John's

Les faits en bref

Le 25 juin 2019, après des consultations pancanadiennes, le gouvernement a dévoilé Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022. Cette stratégie, dotée d'un budget de 45 millions de dollars, vise à instaurer des changements à long terme en soutenant les communautés et en améliorant les politiques, les initiatives et les pratiques dans nos institutions fédérales.

Le 15 octobre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé le financement de 85 projets partout au pays par l'entremise du nouveau Programme d'action et de lutte contre le racisme. Doté d'un budget de 15 millions de dollars, ce programme vise à aider les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses à surmonter des obstacles en matière d'emploi, de justice et de participation sociale.

Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 50 millions de dollars sur deux ans dès 2021-2022 au Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et au Programme d'action et de lutte contre le racisme afin de leur permettre d'atteindre les objectifs du gouvernement en matière de lutte contre le racisme et d'élargir le mandat du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme.

Le budget de 2021 présente le plan du gouvernement en vue d'édifier un Canada plus sain, plus inclusif et plus égalitaire. Il prévoit également de nouveaux fonds pour renforcer l'autonomie des Canadiens et Canadiennes racisés et pour aider les organismes communautaires à lutter contre toutes les formes de racisme.

Produits connexes

Document d'information

La consolidation de la diversité et de l'inclusion est essentielle au soutien et à la promotion d'une société consciemment plus inclusive où chacun est en mesure de participer pleinement aux sphères économique, culturelle, sociale et politique. Dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme, le gouvernement du Canada investit 20,4 millions de dollars dans 92 projets de lutte contre le racisme qui visent à éliminer les obstacles systémiques auxquels font face les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses.

*Projets annoncés lors du Sommet national sur l'antisémitisme le 21 juillet 2021 et du Sommet national sur l'islamophobie le 22 juillet 2021.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Organisme : Centre d'amitié First Light de St. John's inc.

Titre du projet : First Peoples Policy Forum

Description : L'organisme vise à faire tomber les obstacles culturels pour les peuples autochtones, à améliorer la compréhension et la collaboration interculturelles entre les peuples autochtones et non autochtones en plus de leur donner les moyens de participer à l'élaboration de politiques provinciales.

Montant accordé : 253 940 $

Organisme : Gouvernement du Nunatsiavut

Titre du projet : Improving Inter-Cultural Understanding of Inuit in Newfoundland and Labrador

Description : L'organisme veut s'attaquer aux obstacles systémiques au sein du système de justice de Terre‑Neuve‑et‑Labrador en faisant appel à l'expérience des professionnels qui y travaillent et au savoir des membres de la communauté inuite.

Montant accordé : 352 660 $

Organisme : First Light St. John's Friendship Centre Inc.

Titre du projet : Digital Literacy and You: Training Modules

Description : L'organisme montera un cours pour aider à combattre le racisme en ligne, à accroître les compétences numériques et à lancer une campagne de communication.

Montant accordé : 362 900 $

NOUVELLE-ÉCOSSE

Organisme : African Nova Scotian Music Association

Titre du projet : Lift Every Voice

Description : L'organisme mènera une étude pour déterminer quelle est l'expérience des musiciens noirs de la Nouvelle-Écosse en matière d'emploi et de participation à l'industrie de la musique.

Montant accordé : 89 600 $

Organisme : Izaac Walton Killiam Health Centre

Titre du projet : Driving Diversity in our Health Workforce for Indigenous peoples and Africa Nova Scotian Communities: Operationalizing Action on Systemic Barriers

Description : L'organisme vise à analyser les lacunes au sein de l'effectif du centre de santé IWK afin de favoriser un recrutement stratégique et de représenter adéquatement les patients, les familles et les particularités régionales.

Montant accordé : 146 700 $

Organisme : Recreation Nova Scotia

Titre du projet : Nova Scotia Anti-Racism and Discrimination Charter in Recreation

Description : L'organisme vise à établir une démarche sectorielle de lutte contre le racisme et la discrimination dans le but d'accroître la participation des peuples autochtones, des communautés racisées et des minorités religieuses aux activités sportives et culturelles récréatives.

Montant accordé : 123 000 $

Organisme : YMCA du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse

Titre du projet : Media Literacy and Digital Citizenship in Youth

Description : L'organisme vise à élargir la portée des programmes pour les jeunes pour inclure l'enseignement d'habiletés numériques multiples qui sont des connaissances indispensables à notre époque pour que les jeunes puissent combattre la haine en ligne.

Montant accordé : 120 370 $

NOUVEAU-BRUNSWICK

Organisme : Joint Economic Development Initiative Inc.

Titre du projet : Atlantic Indigenous Reconciliation - Employer Action Plan

Description : L'organisme vise à éliminer les obstacles à l'emploi pour les Autochtones en favorisant des milieux de travail diversifiés, inclusifs et accueillants où les Autochtones ont l'occasion de participer pleinement à la population active canadienne.

Montant accordé : 193 200 $

Organisme : Première nation d'Oromocto

Titre du projet : #RacismNoMore

Description : L'organisme vise à former des groupes de discussion composés de personnes de tout âge pour approfondir leurs connaissances de la culture, des traditions et de la véritable histoire des Premières Nations dans le but d'éliminer des obstacles pour les membres de la Première Nation d'Oromocto.

Montant accordé : 121 250 $

QUÉBEC

Organisme : Community Media Advocacy Centre

Titre du projet : Building an Anti-Racism Strategy for Canadian Broadcasting: Conversation & Convergence

Description : Par l'entremise de rencontres organisées partout au Canada, l'organisme vise à cerner les obstacles à l'emploi auxquels font face les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses dans le secteur canadien de la radiodiffusion et des médias.

Montant accordé : 133 822 $

Organisme : Black Students Mental Health Project (BSMHP)

Titre du projet : Fracturer le silence pour l'inclusion professionnelle et la participation sociale des étudiant(e)s des communautés noires

Description : L'organisme vise à éliminer les obstacles culturels à l'emploi et à la participation sociale des étudiants noirs par la mise en œuvre d'ateliers et la production d'un documentaire et de capsules de formation qui seront présentés dans le milieu universitaire et certains milieux professionnels.

Montant accordé : 226 798 $

Organisme : Bureau de la communauté haïtienne de Montréal

Titre du projet : Justice pour tous

Description : L'organisme vise à réduire la proportion d'enfants issus des groupes noirs et racisés qui n'ont pas accès au système de justice et se retrouvent sous l'égide de la protection de la jeunesse de Montréal.

Montant accordé : 400 000 $

Organisme : Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or inc.

Titre du projet : Kinawit, l'aventure Anicinabe - Vers une programmation de guérison autochtone et de réconciliation culturelle

Description : L'organisme vise à élaborer une programmation de guérison autochtone et de réconciliation culturelle grâce à l'établissement de partenariats clés au sein de la population abitibienne.

Montant accordé : 416 400 $

*Organisme : Centre des femmes afghanes

Titre du projet : Renforcer l'autonomie des femmes racisées : participation sociale, justice sociale et changement systémique

Description : L'organisme a pour but d'accroître la participation sociale et l'accès à l'emploi au Québec des femmes originaires d'Asie centrale, principalement de religion musulmane, afin de réduire leurs problèmes d'isolement et de désengagement dans la société.

Montant accordé : 203 702 $

Organisme : Centre social d'aide aux immigrants

Titre du projet : Silence discriminAction!

Description : L'organisme vise à mettre en place une campagne de sensibilisation au racisme systémique dans les domaines de l'emploi et de la justice à partir de douze capsules vidéos.

Montant accordé : 113 648 $

Organisme : Corporation Wapikoni Mobile

Titre du projet : Soutenir le développement et le rayonnement des talents autochtones pour agir à l'intersection des obstacles d'accessibilité et lutter contre l'invisibilité

Description : L'organisme vise à réduire les obstacles à l'emploi et à la participation sociale des jeunes Autochtones par l'entremise des arts, de la culture et la sensibilisation des décideurs, des institutions et des entreprises.

Montant accordé : 587 313 $

Organisme : Desta Black Youth Network

Titre du projet : DESTA Black Justice Program 2021-2023

Description : L'organisme vise à combattre les obstacles systémiques liés à la justice auxquels sont confrontées les personnes racisées évoluant dans le système carcéral du Québec. Ces obstacles ont notamment entraîné des taux de récidive plus élevés et une surreprésentation des personnes racisées dans le système carcéral.

Montant accordé : 102 450 $

Organisme : Équipe R.D.P.

Titre du projet : Forum jeunesse des communautés noires

Description : L'organisme vise à permettre aux jeunes Noirs de proposer des changements à effectuer dans les services offerts à la communauté pour lutter efficacement contre la discrimination.

Montant accordé : 340 000 $

Organisme : Centre multiculturel de ressources de LaSalle (CMRL)

Titre du projet : Changing Black Youth's Future (CBYF)

Description : L'organisme vise à mettre en lumière les mécanismes discriminatoires qui ponctuent le parcours scolaire des jeunes Noirs et leur accès à l'emploi. On cherche aussi à remédier au manque de données fondées sur la race concernant les inégalités et les lacunes auxquelles sont confrontés les étudiants noirs et leurs familles dans le système d'éducation québécois.

Montant accordé : 425 000 $

Organisme : Maison d'Haïti

Titre du projet : Traces et présences

Description : L'organisme vise à mettre sur pied des activités destinées aux communautés noires francophones du quartier Saint-Michel, à Montréal, pour permettre un accès plus équitable à la culture.

Montant accordé : 279 810 $

Organisme : Média Sayaspora Media

Titre du projet : Construis ton ascension | Making Your Way Up

Description : L'organisme vise à lever les obstacles à l'emploi et à la mobilité professionnelle auxquels sont confrontées les jeunes Noires de 18 à 30 ans qui sont sous-représentées dans la population active et exclues des postes supérieurs et des possibilités d'entrepreneuriat malgré leurs compétences et leur niveau de scolarité.

Montant accordé : 128 684 $

Organisme : Missions Exeko

Titre du projet : Au carrefour des égalités

Description : L'organisme vise à soutenir les Autochtones touchés par le racisme et à sensibiliser le public aux avantages de la diversité culturelle et aux efforts de réconciliation.

Montant accordé : 113 500 $

Organisme : Motivation-Jeunesse 16/18 inc.

Titre du projet : Inclusion Canada

Description : L'organisme vise à proposer diverses activités aux jeunes de Montréal pour leur permettre de tisser des liens et leur offrir un espace convivial où vivre des rencontres positives et apprendre à lutter contre les préjugés, les stéréotypes et les conditions peu favorables qui précèdent leurs rencontres professionnelles.

Montant accordé : 99 811 $

Organisme : Centre des organismes communautaires

Titre du projet : Diversité en œuvre

Description : L'organisme vise à réduire les obstacles à l'emploi que doivent affronter les personnes autochtones, noires et racisées dans la communauté par l'entremise de formation et de soutien organisationnel.

Montant accordé : 184 628 $

*Organisme : ZMQ Global

Titre du projet : Window of Quebec |

Description : Dans le cadre du projet, l'application « Your Story Teller » servira à créer des dessins animés numériques qui relateront les témoignages recueillis auprès de cinq communautés racisées au Québec (autochtone, noire, arabo-musulmane, latino-américaine et sud asiatique). L'outil numérique visera à améliorer les connaissances, à modifier les attitudes et à établir de nouvelles pratiques pour faire tomber les obstacles systémiques dans le secteur de l'emploi.

Montant accordé : 287 840 $

Organisme : Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes inc. (TCRI)

Titre du projet : Des communautés accueillantes et inclusives en région, pour un « Meilleur vivre ensemble » au Québec

Description : L'organisme organisera des activités dans sept régions administratives du Québec et mobilisera l'ensemble des organismes membres de la TCRI, des employeurs et des participants afin de définir avec eux leurs besoins pour élaborer les outils et les cours les plus adéquats pour contrer le racisme en emploi et ainsi réduire les obstacles à l'emploi.

Montant accordé : 375 000 $

ONTARIO

Organisme : Inner City Outreach

Titre du projet : Youth Employment and Development Program

Description : L'organisme vise la mise en œuvre d'un programme de mentorat pour aider les jeunes Noirs de 16 à 24 ans habitant le quartier Jane and Finch de Toronto à rehausser leurs compétences.

Montant accordé : 41 416 $

Organisme : Makeway Charitable Society

Titre du projet : East Scarborough Works for Equity (ESW-E)

Description : L'organisme vise à aborder les obstacles systémiques à l'emploi que connaissent les employés et les chômeurs racisés et marginalisés du secteur de Scarborough-Est.

Montant accordé : 238 707 $

Organisme : La Coopérative Radiophonique de Toronto Inc.

Titre du projet : STOP RACISME 105,1

Description : L'organisme vise la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation au racisme et à la discrimination en collaboration avec des partenaires et des experts des peuples autochtones, des communautés racisées et des minorités religieuses. La campagne portera sur les questions d'emploi, de justice, de participation sociale et d'interactions en ligne.

Montant accordé : 49 999 $

Organisme : Les Femmes Michif Otipemisiwak

Titre du projet : Changing the Tides: Understanding and Combatting Stereotypes and Online Hate against Indigenous Women, Girls and Gender-Diverse People

Description : L'organisme vise à créer des outils pour lutter contre la haine en ligne et les stéréotypes négatifs visant les personnes de diverses identités de genre, les femmes et les filles autochtones et sensibiliser les Canadiens non autochtones à cet enjeu.

Montant accordé : 659 201 $

*Organisme : Institut canado-arabe

Titre du projet : Breaking Down to Build Up: Debunking Arab Identity Myths and Tackling Racism

Description : L'organisme a pour but de lutter contre le racisme et la discrimination que vivent les personnes arabo-canadiennes en créant des vidéos et des spectacles.

Montant accordé : 184 000 $

*Organisme : Somali Canadian Association of Etobicoke

Titre du projet : Somali Muslim Hate Crime Summit

Description : L'organisme a pour but d'améliorer les capacités de la communauté à lutter contre la haine en ligne sur les médias sociaux et d'autres plateformes, et d'élaborer des solutions.

Montant accordé : 75 000 $

*Organisme : United Jewish Appeal Federation of Toronto

Titre du projet : Online Hate Research and Education Program

Description : L'organisme a pour but de lutter contre la haine en ligne en définissant les différentes formes de haine sur divers sites et plateformes de médias sociaux, et en élaborant des stratégies pour donner aux jeunes des moyens de réagir en présence de propos haineux.

Montant accordé : 340 000 $

Organisme : Aboriginal Peoples Alliance of Northern Ontario

Titre du projet : Blazing Trails for Indigenous Youth Justice

Description : L'organisme vise à remédier à la surreprésentation des jeunes Autochtones dans le système judiciaire par l'entremise d'un programme de mentorat et de formation en matière de justice destiné aux membres des Premières Nations, aux Métis et aux Inuits de 12 à 25 ans vivant à l'extérieur des réserves en les faisant participer à des activités d'apprentissage par l'expérience.

Montant accordé : 512 000 $

Organisme : Université Algoma

Titre du projet : Shifting Indigenous Front-Line Tactics (SHIFT)

Description : L'Université a mis sur pied un partenariat avec la Children of Shingwauk Alumni Association (un ancien pensionnat indien) afin de combler l'écart culturel entre les organismes de la fonction publique, le secteur privé et les communautés autochtones, en rehaussant la sensibilisation à la culture des peuples autochtones.

Montant accordé : 262 500 $

Organisme : Amherstburg Freedom Museum

Titre du projet : Amherstburculturelink Freedom Museum Mentorship & Freedom Achievers Program

Description : L'organisme vise à établir un programme pour que les jeunes racisés d'Amherstburg puissent discuter avec des mentors et des bâtisseurs de la communauté des obstacles et des difficultés qu'ils ont surmontés pour créer un changement positif.

Montant accordé : 11 602 $

Organisme : Association canadienne des femmes venant du Burundi - Haguruka

Titre du projet : Discutons à cœur ouvert pour combattre le racisme systémique

Description : L'organisme vise à mettre en lumière les obstacles systémiques qui ont une incidence négative sur la vie des jeunes Noirs francophones et à élaborer des solutions communautaires à ces problèmes.

Montant accordé : 81 350 $

Organisme : Association des sages-femmes de l'Ontario

Titre du projet : Association of Ontario Midwives (AOM) Initiative to Dismantle Racism in Midwifery Profession and Education

Description : L'organisme vise à sensibiliser les sages-femmes au racisme en élaborant une stratégie pour éradiquer le racisme structurel et institutionnel de la profession qui crée des inégalités dans les perspectives d'emploi.

Montant accordé : 224 936 $

Organisme : Children's Peace Theatre

Titre du projet : Black Family Freedom School - Toronto

Description : L'organisme a pour but d'inciter les familles à revendiquer un programme scolaire obligatoire sur l'histoire des Noirs en Ontario, à rédiger des programmes communautaires sur les Noirs destinés aux élèves de la première à la sixième année et à participer à des ateliers sur l'activisme scolaire.

Montant accordé : 250 000 $

Organisme : Conseil national des Canadiens chinois

Titre du projet : Cultivating Anti-Racism Allies from Newcomers to Young Professionals Description : L'organisme vise à former les nouveaux arrivants parlant chinois en matière de lutte contre le racisme, à former les avocats canadiens originaires de l'Asie orientale en matière de défense de la justice raciale et sociale, et à proposer des changements politiques à l'égard des crimes haineux envers les Canadiens d'origine asiatique.

Montant accordé : 240 000 $

Organisme : Chinese Cultural Centre of Greater Toronto

Titre du projet : Calling out racism

Description : L'organisme vise à proposer des ateliers aux femmes racisées (principalement de la communauté asiatique) pour leur apprendre à reconnaître et à prévenir le racisme; à encourager la participation sociale et l'inclusion; et à constituer une boîte à outils et un site internet communautaire pour venir en aide aux victimes de crimes haineux.

Montant accordé : 151 205 $

Organisme : CultureLink Settlement and Community Services

Titre du projet : Women of Courage: All of our Stories

Description : Ce projet a pour but de mobiliser les femmes racisées nouvellement arrivées pour les inciter à participer à un projet artistique antiracisme et à un projet d'engagement en ligne. Elles raconteront leur histoire personnelle sous forme d'écrits, de récits ou d'œuvres théâtrales et partageront leurs habiletés numériques et leurs compétences en matière de médias sociaux à plusieurs emplacements clés des musées de la ville de Toronto.

Montant accordé : 227 636 $

Organisme : Durham Region Unemployed Help Centre

Titre du projet : Confronting Racism in Durham

Description : L'organisme vise à sensibiliser la population locale à la discrimination raciale manifeste, inconsciente et systémique dans la région et à proposer des façons de la contrer.

Montant accordé : 225 801 $

Organisme : Experience Sikhi Organization

Titre du projet : The Experience Sikhi Project

Description : L'organisme vise à renforcer les réseaux professionnels des jeunes sikhs au Canada. Le manque de réseaux professionnels est considéré comme un obstacle systémique qui empêche les jeunes sikhs de trouver un emploi satisfaisant et d'accéder à des possibilités de perfectionnement professionnel.

Montant accordé : 120 880 $

Organisme : Georgian Bay Native Friendship Centre Inc.

Titre du projet : N'dagwaginzidimin : Indigenous Youth building Community

Description : L'organisme a pour but d'aborder les obstacles et les expériences des jeunes et des adultes autochtones qui passent de la réserve à un milieu urbain en leur proposant des activités et des enseignements culturels, des ateliers en matière d'emploi et de formation, des plans d'action et du réseautage.

Montant accordé : 416 000 $

Organisme : Grand Council Treaty #3 Representative Services Inc.

Titre du projet : Youth First Nations and the Justice System

Description : L'organisme vise à monter et à offrir une série d'ateliers pédagogiques aux communautés autochtones, en particulier aux jeunes, et aux représentants de la justice locaux. Ces ateliers leur permettront de mieux comprendre le système de justice et leurs droits dans le contexte de la justice.

Montant accordé : 346 700 $

Organisme : Parry Sound Friendship Centre

Titre du projet : Cultural Competency Initiative

Description : L'organisme vise à concevoir et à mettre en place une série d'activités pour sensibiliser les personnes non autochtones à la culture autochtone, aux problèmes actuels et au protocole à respecter dans les rapports avec les peuples autochtones.

Montant accordé : 225 000 $

Organisme : Jane/Finch Community and Family Centre

Titre du projet : Activated and Connected

Description : L'organisme vise à aider le Jane/Finch Community and Family Centre à proposer des activités sportives et récréatives à une communauté reconnue pour ses populations vulnérables.

Montant accordé : 216 810 $

Organisme : Société John Howard de l'Ontario

Titre du projet : JHS Employment Pilot Project

Description : L'organisme vise à promouvoir l'emploi et la participation sociale en aidant les personnes issues de communautés marginalisées, qui peuvent avoir des démêlés avec la justice, à acquérir des compétences indispensables et à développer des réseaux essentiels.

Montant accordé : 433 225 $

*Organisme : La'aD Canada Foundation

Titre du projet : CARE: Combatting Antisemitism through Research and Education

Description : L'organisme vise à susciter le rayonnement entre les communautés et la formation en sensibilisation culturelle pour le personnel du secteur public le plus susceptible d'interagir avec les membres de la communauté juive.

Montant accordé : 154 200 $

Organisme : Matawa First Nations Management

Titre du projet : Matawa First Nations Anti-Indigenous Racism Action Plan Using an Intersectional Focus on Indigenous and Francophone Communities in Northern Ontario

Description : L'organisme vise la création d'un centre de lutte contre le racisme autochtone au sein de la direction de la Matawa First Nations pour assurer la liaison entre 13 communautés du nord-ouest de l'Ontario et pour aborder le sujet du racisme et de la discrimination.

Montant accordé : 355 208 $

Organisme : Metro Toronto Chinese & Southeast Asian Legal Clinic

Titre du projet : Breaking Down Barriers to Racialized Communities through Building Community Research and Knowledge Capacity

Description : L'organisme a pour but de s'attaquer à la question du racisme systémique sur le marché du travail et au faible niveau de participation sociale des communautés racisées qui découle de la pauvreté racisée et du racisme systémique.

Montant accordé : 286 910 $

Organisme : Midaynta Community Services

Titre du projet : Mending the Crack in the Sky

Description : L'organisme a pour but d'encourager un changement communautaire profond, l'activisme et l'élimination des obstacles à la justice par l'entremise d'une collaboration avec le service de police de Toronto pour lutter contre le racisme institutionnel en améliorant la transparence, la confiance et la sécurité communautaire.

Montant accordé : 275 000 $

Organisme : Nigerian Canadians for Cultural, Educational and Economic Progress

Titre du projet : Youth Justice Program

Description : L'organisme vise à s'attaquer aux obstacles systémiques à la justice en proposant un programme de justice pour les jeunes racisés et des mesures extrajudiciaires axées sur les méthodes de justice réparatrice.

Montant accordé : 219 420 $

Organisme : Northern Nishnawbe Education Council

Titre du projet : Overcoming Systemic Barriers to Employment

Description : L'organisme vise à éliminer les obstacles systémiques à l'emploi pour les jeunes Autochtones qui quittent des réserves en région éloignée pour étudier ou travailler à Thunder Bay en offrant des séances de formation sur les compétences culturelles (en ligne et en personne) aux entreprises locales et des ressources pédagogiques aux employeurs locaux.

Montant accordé : 250 000 $

Organisme : Oasis Centre Des Femmes inc.

Titre du projet : Connaissance de ses droits : agentivité des mères et des jeunes noir.es francophones face à la justice

Description : L'organisme vise à s'attaquer à l'obstacle systémique à la justice en menant un projet de recherche‑action afin de mieux cerner les obstacles systématiques rencontrés par les femmes francophones racisées ayant des démêlés avec la justice ou dont les enfants ont des démêlés avec la justice.

Montant accordé : 173 071 $

Organisme : Ontario Black History Society

Titre du projet : Seeing is believing - expanding and achieving

Description : L'organisme vise à s'attaquer aux obstacles systémiques à l'emploi en offrant des cours sur l'équité et la diversité aux entreprises dans l'espoir de les sensibiliser à cet enjeu et d'éliminer les préjugés et le racisme dans leurs processus d'embauche.

Montant accordé : 160 000 $

Organisme : Ontario Coalition of Rape Crisis Centres

Titre du projet : Coalition-Building : A Project supporting the work of Black, Indigenous and people of colour (BIPOC) counsellors at Ontario's community-based sexual assault centres

Description : L'organisme vise à éliminer les obstacles systémiques à l'emploi des conseillers noirs, autochtones et de couleur en mettant en place des ressources et des méthodes pour améliorer les pratiques féministes pour contrer l'oppression et le racisme dans les centres communautaires de lutte contre la violence sexuelle en Ontario.

Montant accordé : 96 770 $

Organisme : Regent Park Community Health Centre

Titre du projet : Addressing Anti-Racism in Regent Park through Trauma Informed Community Building Approaches

Description : L'organisme vise à supprimer les obstacles à la participation sociale des habitants de Regent Park qui ont subi des traumatismes liés à l'isolement, à l'exclusion et au racisme historiques et structurels.

Montant accordé : 275 823 $

Organisme : Return the Love Community Support

Titre du projet : Athletic Women Empowered - AWE

Description : L'organisme vise à aborder les stratégies et les politiques de lutte contre le racisme des principaux intervenants du secteur des sports, des affaires, des médias et des gouvernements et à offrir une formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion.

Montant accordé : 200 000 $

Organisme : Right Path World Arts Centre

Titre du projet : The AMANI Project

Description : L'organisme vise à concevoir un programme de partage des connaissances pour améliorer le taux de réussite professionnelle des artistes canadiens issus de la diaspora africaine; donner aux artistes les moyens d'agir; et sensibiliser les organismes, les établissements d'enseignement et les travailleurs du secteur artistique à la manière d'éliminer le racisme envers les Noirs dans le domaine des arts.

Montant accordé : 53 635 $

*Organisme : Riverdale Immigrant Women's Centre

Titre du projet : Islamophobia Helpline for Muslim Women and Youth

Description : L'organisme vise à réduire les obstacles systémiques à la justice qui se dressent devant les musulmanes victimes d'islamophobie et à améliorer l'accès aux ressources.

Montant accordé : 288 387 $

Organisme : Sentencing and Parole Project

Titre du projet : Sentencing and Parole Project

Description : L'organisme vise à créer un programme de formation sur le racisme envers les Noirs et son incidence sur le système de justice pénale canadien. Ce programme sera offert aux intervenants du domaine de la justice.

Montant accordé : 300 000 $

Organisme : Somali Centre for Family Services

Titre du projet : YOLO (You Only Live Once)

Description : L'organisme vise à lutter contre le racisme systémique et les obstacles à la justice que vivent les élèves noirs suspendus ou expulsés de l'école.

Montant accordé : 170 000 $

*Organisme : Urban Alliance on Race Relations

Titre du projet : Black and Muslim Youth Leadership Initiative

Description : L'organisme vise à améliorer l'accès à l'emploi des jeunes des communautés noires et musulmanes de la région du Grand Toronto dans les domaines suivants : gouvernement et politique publique, système juridique, environnement, arts et technologie.

Montant accordé : 235 800 $

Organisme : Chinese Canadian National Council Toronto Chapter

Titre du projet : Combatting Online Hate in Minority Language Media and Social Media: Understanding Misinformation in Chinese Language Media and Advancing Media Literacy

Description : L'organisme vise à aborder le sujet de la hausse de la haine en ligne et de la mésinformation dans les médias de langue minoritaire au Canada, et à étudier la présence de la haine en ligne sur les plateformes médiatiques de langue chinoise au Canada.

Montant accordé : 32 785 $

*Organisme : Association musulmane du Canada

Titre du projet : Ballers for Hope

Description : L'organisme a pour but de s'attaquer aux obstacles systémiques nuisant à la participation sociale des jeunes musulmanes, plus précisément en ce qui a trait aux sports, en leur fournissant des outils et du soutien pour accroître leur représentation.

Montant accordé : 349 210 $

MANITOBA

Organisme : Returning to Spirit : Residential School Reconciliation Inc.

Titre du projet : The Power of Story - 1 Generation of Reconciliation for 1 Generation of Racism

Description : L'organisme vise l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme qui permettra aux participants autochtones et venant d'autres communautés de suivre une démarche de réconciliation très personnelle afin de transformer les attitudes, les perceptions et les comportements modelés par le racisme.

Montant accordé : 118 420 $

Organisme : Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc.

Titre du projet : Decolonizing Anti-Racism : First Nations Women, Girls and LGBTQ2S individuals Empowerment Workshops and Advocacy for Safety and Security

Description : L'organisme vise à aborder les sujets de la sécurité à court, à moyen et à long terme, de la lutte contre le racisme, de l'emploi, de la justice et de la participation sociale des femmes, des filles et des personnes LGBTQ2 autochtones au Manitoba.

Montant accordé : 500 000 $

Organisme : Regional Connections Inc.

Titre du projet : Welcoming and Inclusive Communities Toolkit

Description : L'organisme vise à sensibiliser les employeurs et les dirigeants à la manière d'appliquer les pratiques exemplaires pour créer des communautés et des milieux de travail plus équitables et accueillants, améliorer la compréhension interculturelle, changer les relations entre les employeurs et les employés, et réduire le racisme en milieu de travail.

Montant accordé : 254 704 $

SASKATCHEWAN

Organisme : Moose Jaw and District Chamber of Commerce

Titre du projet : Moose Jaw Economic Inclusion Partnership

Description : L'organisme vise à mieux faire comprendre les avantages de la diversité et l'importance de l'inclusion, à accroître l'interaction et les compétences interculturelles, et à créer une communauté accueillante pour les populations marginalisées.

Montant accordé : 170 000 $

Organisme : Daughters of Africa Resource Center Regina Inc.

Titre du projet : From Awareness to Action: Dialogue on Removing Barriers to Employment

Description : L'organisme vise à lutter contre la discrimination systémique dans le processus d'embauche en cernant les obstacles et en aidant les employeurs à les reconnaître et à les éliminer.

Montant accordé : 125 000 $

ALBERTA

Organisme : Umoja Community Mosaic (anciennement Soccer without Boundaries)

Titre du projet : Communities United through Sports, Arts & Volunteerism

Description : L'organisme utilisera un modèle d'intervention axé sur les atouts de la communauté pour améliorer la participation sociale des communautés racisées, principalement noires et musulmanes, et des nouveaux arrivants en augmentant leur sentiment d'appartenance et leur engagement civique.

Montant accordé : 288 800 $

Organisme : Action Dignity Society

Titre du projet : People's coalition to advance fairness and equity (People's CAFÉ)

Description : L'organisme vise à établir et à soutenir un réseau d'organismes populaires ethnoculturels et de groupes privés d'équité pour s'attaquer à l'exclusion sociale systémique qui empêche les communautés racisées de participer pleinement à la société.

Montant accordé : 245 675 $

Organisme : Action for Healthy Communities Society of Edmonton

Titre du projet : P.A.S.S. - Participating in Arts, Sports and Society

Description : L'organisme vise à éliminer les obstacles qui contribuent à réduire la participation sportive des jeunes racisés en faisant appel à l'expérience d'intervenants multisectoriels d'organismes sportifs et de fournisseurs de services.

Montant accordé : 233 430 $

Organisme : Alliance Jeunesse-Famille de l'Alberta Society

Titre du projet : Agissons ensemble - Let's Act Together

Description : L'organisme vise à accroître la cohésion sociale, la compréhension interculturelle et la solidarité entre les jeunes francophones d'origine africaine et les autres jeunes francophones de l'Alberta, en milieu rural et urbain.

Montant accordé : 173 850 $

Organisme : Council for the Advancement of African Canadians in Alberta

Titre du projet : Anti-Black Racism Community Capacity and Institutional Relationship Building

Description : L'organisme vise à accroître le niveau de participation des Canadiens noirs aux organes décisionnels qui façonnent les programmes sociaux et les politiques publiques qui les touchent, en concevant et en proposant une formation de dirigeants, de l'encadrement et des stages aux jeunes.

Montant accordé : 221 500 $

Organisme : Edmonton Centre for Race and Culture

Titre du projet : Mobilizing Anti-Racism Knowledge

Description : L'organisme vise à soutenir et à renforcer la capacité des fournisseurs de services à défendre l'équité raciale, à s'attaquer aux obstacles organisationnels et systémiques, et à prôner une stratégie antiracisme dans les politiques, les programmes et les pratiques de leur travail.

Montant accordé : 222 020 $

Organisme : Human Services Professionals Association

Titre du projet : Fair Representation of Racial Minority Leaders in Canadian Higher Education

Description : L'organisme vise à remédier à la sous-représentation des personnes racisées dans les postes de direction des établissements postsecondaires de l'Alberta.

Montant accordé : 70 946 $

Organisme : Riel Institute for Education and Learning

Titre du projet : Enhancing Indigenous Employment Opportunities

Description : L'organisme vise à créer un réseau d'employeurs de la ville de Calgary et des environs qui veulent engager des Autochtones et en font la promotion.

Montant accordé : 236 095 $

Organisme : ACCT Foundation

Titre du projet : Beyond good workers and model minorities - overcoming barriers to full civic participation & civic leadership development

Description : L'organisme vise à accroître l'engagement civique et la participation sociale des Canadiens d'origine chinoise en éliminant les obstacles à l'engagement civique, en examinant les contraintes politiques à la lutte contre la haine asiatique et en partageant les ressources de l'histoire de la communauté chinoise au Canada.

Montant accordé : 105 000 $

Organisme : United Way of Calgary and Area

Titre du projet : Elders' Knowledge Circle

Description : L'organisme a pour but de mettre sur pied un cercle d'aînés pour qu'ils transmettent leur savoir aux jeunes Autochtones, ce qui contribuera à la préservation de leur culture et les aidera à trouver des emplois à long terme.

Montant accordé : 68 750 $

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Organisme : Nanaimo Aboriginal Centre Society

Titre du projet : Youth leading reconciliation - digital literacy project

Description : L'organisme vise à donner aux jeunes Autochtones les moyens de lutter contre la haine en ligne et de promouvoir des concepts de réconciliation qui leur ressemblent.

Montant accordé : 175 000 $

Organisme : Black Boys Code Society

Titre du projet : Black Kids Code (Black Girls)

Description : L'organisme vise à élaborer un programme d'intervention précoce qui donnera la possibilité aux jeunes Noires de développer des compétences techniques dès leur plus jeune âge, ce qui améliorera leurs résultats scolaires.

Montant accordé : 165 308 $

Organisme : Lytton First Nation

Titre du projet : Lytton Restorative Justice Outreach, Education (Capacity Development) & Facilitation Development Project

Description : L'organisme vise à collaborer avec les administrations scolaires pour faire participer les jeunes à risque à des activités liées à la justice réparatrice.

Montant accordé : 125 540 $

Organisme : M.O.S.A.I.C. Multi-Lingual Orientation Service Association for Immigrant Communities

Titre du projet : SCOPE (Social and Civic Opportunities; Pathways to Equity)

Description : L'organisme vise à favoriser des possibilités d'engagement social et civique équitables pour les immigrants, et à en réduire les obstacles, en plus d'accroître l'accès à divers postes.

Montant accordé : 213 250 $

Organisme : North Shore Multicultural Society

Titre du projet : Rethinking Assumptions: Unpacking Canadian Work Experience

Description : L'organisme vise à passer en revue les exigences en matière d'expérience de travail au Canada lors d'une demande d'emploi et la façon dont cette exigence prive souvent les immigrants et les nouveaux arrivants racisés d'une participation équitable aux processus d'embauche.

Montant accordé : 247 653 $

Organisme : Providing Advocacy Counselling & Education Society

Titre du projet : Creating Inclusive Communities

Description : L'organisme vise à donner les moyens d'agir aux travailleurs du sexe racisés pour les aider à obtenir un meilleur accès aux espaces communautaires, aux services sociaux et aux perspectives d'emploi.

Montant accordé : 110 000 $

Organisme : Q'wemtsin Health Society

Titre du projet : Everyone Eats! Decolonizing the Food System, Combating Racism And Building Community with Food

Description : L'organisme vise à décoloniser les habitudes alimentaires des Autochtones et à s'attaquer aux obstacles systémiques à leur participation sociale en reconnectant la culture avec l'importance des modes d'apprentissages autochtones locaux.

Montant accordé : 333 865 $

Organisme : South Asian Legal Clinic Society of British Columbia

Titre du projet : Engaging Multicultural Youth and Families for Just Outcomes

Description : L'organisme vise à faire comprendre le système judiciaire et les droits de la personne à la diaspora sud‑asiatique en Colombie-Britannique, ainsi qu'à réduire les obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale de ses membres.

Montant accordé : 148 000 $

*Organisme : Al Ihsan Educational Foundation

Titre du projet : Online Mosaic Anti-Hate Project/Islam Unravelled Project

Description : Cette aide supplémentaire permettra à la Al Ihsan Educational Foundation d'étendre ses activités de lutte contre la haine en ligne qui comprennent la lutte contre l'islamophobie et la haine antiasiatique.

Montant accordé : 199 000 $

YUKON

S. O.

NUNAVUT

Organisme : Pinnguaq Association

Titre du projet : Digital skills, digital storytelling workshops

Description : L'organisme vise à offrir aux jeunes en quête d'équité la possibilité de surmonter les obstacles qui les empêchent d'accéder à un emploi, tout en se réappropriant leurs histoires traditionnelles.

Montant accordé : 51 180 $

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

S. O.

