OTTAWA, ON, le 1er mars 2021 /CNW/ - Le 8 janvier 2020, des missiles surface-air iraniens ont abattu le vol 752 du transporteur Ukraine International Airlines près de Téhéran et ont tué 176 personnes, dont 138 avaient des liens avec le Canada. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec ses partenaires étrangers pour améliorer la sécurité aérienne mondiale et empêcher que des tragédies comme celle du vol 752 du transporteur Ukraine International Airlines ne se reproduisent.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a participé à une rencontre virtuelle du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Il a discuté des progrès réalisés dans le cadre de l'initiative sur la sécurité aérienne et a continué d'insister auprès de la République islamique d'Iran sur l'importance de mener une enquête exhaustive, rapide et transparente.

Dans le cadre de l'initiative sur la sécurité aérienne, le Canada travaille avec l'OACI, d'autres organisations internationales et des spécialistes de l'industrie de l'aviation civile partout dans le monde afin d'améliorer la sécurité et la sûreté des transporteurs aériens commerciaux et de prévenir de futures tragédies. Le ministre Alghabra a souligné la création récente du Comité consultatif sur la sécurité aérienne, qui rassemble des spécialistes de l'aviation mondiale pour aider à offrir de l'information et des conseils, et à préconiser et soutenir la mise en œuvre d'initiatives internationales pour améliorer davantage la sécurité aérienne dans les zones de conflits, ou près de celles-ci.

Le ministre a également souligné que le Canada avait organisé avec succès le premier forum sur la sécurité aérienne. Ce forum est un évènement mondial visant exclusivement à réduire les risques que font peser les zones de conflit sur les activités civiles d'aviation. Le forum s'est tenu virtuellement, le 8 et le 9 décembre, et a rassemblé plus de 400 participants provenant de 82 pays ainsi que 31 intervenants de l'industrie.

Pour souligner la première année passée depuis la destruction du vol PS 752, le Canada a organisé une série d'évènements commémoratifs qui ont mené à la désignation par le gouvernement du Canada du 8 janvier comme étant la Journée nationale de commémoration des victimes de catastrophes aériennes. Après la destruction du vol, et tout au long de la période qui a suivi, la priorité du Canada a toujours été de fournir aux familles et aux proches le soutien dont ils avaient besoin. Nous demeurons résolus à demander à l'Iran de rendre des comptes et à obtenir la transparence, l'imputabilité et la justice dont les familles ont besoin et qu'elles méritent.

Citations

« En travaillant ensemble, nous pouvons améliorer la sécurité aérienne et empêcher que des tragédies comme la destruction du vol 752 d'Ukraine International Airlines ne se reproduisent. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a élaboré l'initiative sur la sécurité aérienne afin de réunir des partenaires pour établir un ensemble commun de pratiques visant à mieux protéger les passagers contre le risque de voler à l'intérieur ou à proximité de zones de conflit étrangères. La rencontre d'aujourd'hui a été une occasion de présenter les progrès que nous avons réalisés pour faire progresser l'initiative sur la sécurité aérienne. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec l'OACI et d'autres partenaires clés afin de bâtir un avenir plus sécuritaire et plus sûr. »

Le ministre des Transports

L'honorable Omar Alghabra

« C'était un honneur pour moi d'organiser le premier forum sur la sécurité aérienne en décembre dernier, et je suis heureux de voir que le travail qu'accomplit le Canada dans le cadre de l'initiative sur la sécurité aérienne continue de progresser de façon évidente. Il nous est impossible de retourner en arrière et d'effacer la tragédie qu'était le vol PS 752, mais nous pouvons contribuer à éviter de futures tragédies en tentant vaillamment d'améliorer les normes de sécurité aérienne pour les vols civils passant au-dessus ou à proximité des zones de conflit. »

Le ministre des Affaires étrangères

L'honorable Marc Garneau

