GATINEAU, QC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Alors que le monde doit relever un éventail de défis complexes, l'importance du Programme 2030 n'a jamais été aussi évidente. Au cœur de ce programme se trouvent les 17 objectifs de développement durable (ODD), qui visent à s'attaquer aux défis mondiaux les plus urgents d'ici 2030, dont la pauvreté, l'inégalité et les changements climatiques. Reconnaissant le pouvoir transformateur de ces objectifs, le gouvernement du Canada continue de faire preuve de leadership pour faire progresser les ODD.

Aujourd'hui, alors qu'elle participait à la conférence Together|Ensemble 2023 de l'Université Carleton, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada et responsable des objectifs de développement durable au gouvernement fédéral, Karina Gould, a donné un aperçu des progrès réalisés par le Canada à l'égard des ODD. Ces progrès seront dévoilés le mois prochain, lorsque le Canada présentera son deuxième examen national volontaire.

Dans son discours, la ministre Gould a souligné les principaux progrès effectués dans la réalisation des ODD. Notamment, le Canada a fait d'importants progrès dans la réduction de la pauvreté (ODD 1). Le Canada a dépassé son objectif provisoire de réduction de la pauvreté de 20 %. Le taux de pauvreté au Canada était de 7,4 % en 2021, soit près de la moitié du taux de 2015 (14,5 %). Bien que des données récentes reflètent l'émergence de nouveaux défis, notamment une inflation élevée, le Canada demeure bien placé pour atteindre une diminution de 50 % de la pauvreté d'ici 2030, selon les niveaux de 2015. Le Canada fait également des progrès en matière d'éducation de qualité (ODD 4), en partie grâce à l'investissement historique de 30 milliards de dollars sur cinq ans qu'a fait le gouvernement pour la mise en place d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité et inclusif.

Pendant la conférence, la ministre a remercié ceux qui ont participé à la consultation publique pour aider à orienter l'examen national volontaire du Canada. Étant donné que l'atteinte des objectifs est une responsabilité partagée qui nécessite la participation de l'ensemble de la société, l'examen reflétera les efforts de collaboration déployés pour faire progresser les ODD, y compris les contributions et les projets notables des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des municipalités, des organisations autochtones nationales, des organismes sans but lucratif, du milieu universitaire, du secteur privé et d'autres acteurs de la société civile.

Together|Ensemble est la conférence nationale du Canada consacrée au suivi des progrès réalisés à l'égard des ODD. Organisée par l'Université de Waterloo et le Sustainable Development Solutions Network, la conférence nationale de trois jours est financée par le Programme de financement des ODD. Elle vise à approfondir les partenariats, à promouvoir un dialogue national et à surveiller les progrès réalisés vers l'atteinte des ODD au Canada et à l'étranger. Les participants comprennent des intervenants et des partenaires canadiens clés, des militants pour les jeunes et des praticiens des ODD de partout au pays.

Le gouvernement du Canada continue de faire preuve de leadership, de transparence et de responsabilisation à l'égard de cet important programme mondial. Les 17 objectifs de développement durable ont toujours été partie intégrante des programmes et des politiques du gouvernement du Canada et tous les Canadiens ont un rôle à jouer. À mi-chemin de la mise en œuvre du Programme 2030, le Canada reste déterminé à effectuer le travail commencé en 2015, et à bâtir des communautés plus fortes, sûres et inclusives qui n'excluent personne.

Citation

« Le dévoilement des résultats de l'examen national volontaire du Canada offre une excellente occasion de se joindre à des pays du monde entier et de parler des jalons que nous avons atteints et des progrès que nous avons accomplis dans la réalisation du Programme 2030. Des événements comme la conférence Together|Ensemble montrent clairement l'importance du partenariat et de la collaboration entre tous les échelons des gouvernements, le secteur privé, le milieu universitaire et la société civile. Nous avons l'occasion de façonner l'avenir grâce aux objectifs de développement durable alors que nous nous efforçons de bâtir ensemble un monde meilleur. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Les faits en bref

Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 est un cadre mondial de 15 ans adopté en 2015 par le Canada et les 192 autres États membres des Nations Unies. Le Programme 2030 consiste en 17 objectifs et en 169 cibles qui s'attaquent aux défis sociaux, économiques et environnementaux les plus pressants de notre époque.

Le Canada présentera son deuxième examen national volontaire au Forum politique de haut niveau pour le développement durable à la mi-juillet.

Les résultats de l'examen national volontaire du Canada démontreront les progrès réalisés vers l'atteinte des 17 objectifs de développement durable (ODD) depuis la première présentation de l'examen en 2018, avec un accent particulier sur cinq priorités nationales : Élimination de la pauvreté (ODD 1); Éducation de qualité (ODD 4); Égalité entre les sexes (ODD 5); Lutte contre les changements climatiques (ODD 13) et Partenariats pour la réalisation des objectifs (ODD 17).

Le Programme de financement des objectifs de développement durable a été créé pour faire avancer le Programme 2030. Dans le cadre de ce programme, le Canada investit jusqu'à 59,8 millions de dollars sur 13 ans. Depuis son lancement, le Programme de financement des ODD du Canada a appuyé 130 projets pour une valeur approximative de 22 millions de dollars.

Liens connexes

