OTTAWA, ON, le 12 août 2020 /CNW/ - Cet avis a été actualisé pour informer la population que l'éclosion semble être terminée et que l'enquête portant sur celle-ci a été clôturée.

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a collaboré avec des partenaires provinciaux de la santé publique et Santé Canada pour enquêter sur une éclosion d'infections liées à E. coli O157 qui ont eu lieu dans trois provinces. L'éclosion semble être terminée et l'enquête est maintenant clôturée.

Selon les résultats de l'enquête, l'exposition aux aliments crus et congelés pour animaux de compagnie de la marque Carnivora fut identifiée comme la source probable de l'éclosion. Toutes les personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir été exposées à des aliments crus et congelés pour animaux de compagnie de la marque Carnivora ou à des chiens nourris avec ces aliments crus, avant que la maladie ne survienne.

Le 12 juin 2020, l'entreprise responsable a volontairement rappelé les aliments crus et congelés pour animaux de compagnie de la marque Carnivora qui sont touchés, lesquels portent divers codes de date. Ces produits furent vendus en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires. Pour plus de renseignements sur les produits touchés par cette éclosion, veuillez consulter le site web portant sur les Rappels et avis de sécurité de Santé Canada.

Bien qu'elle soit terminée, cette éclosion nous rappelle de l'importance de bien manipuler les produits alimentaires crus pour animaux. Les bactéries renfermées dans ces produits pourraient facilement se propager sur les surfaces où l'on prépare la nourriture et entrainer la maladie si l'on n'adopte pas de bonnes pratiques de manipulation de produits alimentaires crus pour animaux.

Résumé de l'enquête

Somme toute, il y a eu cinq cas d'infection à E. coli O157 liés à cette éclosion qui ont été confirmés dans trois provinces : la Colombie-Britannique (2), l'Alberta (2) et le Manitoba (1). La maladie s'est déclarée chez les personnes touchées entre le début mars et la fin mai 2020. Deux personnes ont été hospitalisées. Aucun décès n'a été signalé. Les personnes qui ont été malades étaient âgées de 3 à 43 ans. La majorité des personnes malades (60 %) étaient de sexe féminin.

L'enquête collaborative sur l'éclosion a été lancée parce que des cas signalés de maladies à E. coli O157 ayant des empreintes génétiques similaires ont été identifiés. Toutes les personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir été exposées à des aliments crus et congelés pour animaux de compagnie de la marque Carnivora achetés dans diverses animaleries avant que la maladie ne survienne.

Qui est le plus à risque?

La bactérie E. coli O157 est plus susceptible de provoquer des maladies graves que les autres souches d'E. coli. Les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les enfants en bas âge et les personnes âgées courent le plus grand risque de complications graves.

Alors que la plupart des personnes qui deviennent malades après avoir été infectées par E. coli O157 se rétablissent complètement d'elles-mêmes, certaines seront beaucoup plus malades au point qu'il faudra les hospitaliser. L'infection peut même entraîner des effets persistants sur leur état de santé. Dans de rares cas, des complications mettant la vie en danger peuvent se manifester, y compris un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale ou une crise d'épilepsie, lesquelles pourraient entraîner la mort. Il se peut que certaines personnes soient infectées par la bactérie et ne deviennent pas malades ou ne présentent aucun symptôme, mais qu'elles puissent tout de même transmettre l'infection à d'autres.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Bien que l'éclosion soit terminée, vous devriez toujours suivre ces conseils pour prévenir d'autres maladies liées à la manipulation de produits alimentaires crus pour animaux :

Ne donnez pas de nourriture faisant objet d'un rappel à votre animal de compagnie.

Lavez et désinfectez tous les récipients, les ustensiles et les surfaces que les aliments crus ont touchés avant de les utiliser de nouveau. Cela comprend les comptoirs, le micro-ondes et le réfrigérateur.

Lavez-vous toujours les mains soigneusement avec du savon et de l'eau chaude après avoir nourri ou manipulé des animaux de compagnie et après tout nettoyage qui leur est associé. Même s'ils semblent en bonne santé, les animaux nourris avec de la viande crue sont plus susceptibles d'excréter des bactéries nocives comme la salmonelle et des souches dangereuses d' E. coli , comparativement aux animaux nourris avec des croquettes commerciales ou d'autres aliments cuits. Nettoyez régulièrement les surfaces qui entrent en contact avec les aliments pour animaux de compagnie ou les animaux de compagnie.

et des souches dangereuses d' , comparativement aux animaux nourris avec des croquettes commerciales ou d'autres aliments cuits. Nettoyez régulièrement les surfaces qui entrent en contact avec les aliments pour animaux de compagnie ou les animaux de compagnie. Dans la mesure du possible, conservez tous les aliments et les friandises pour animaux de compagnie à l'écart des lieux où sont conservés ou préparés les aliments destinés à la consommation humaine et hors de portée des jeunes enfants.

Si vous croyez être tombé malade après avoir été exposé à des aliments crus et congelés pour animaux de compagnie ou à des animaux nourris avec ces aliments, et que vous avez des symptômes correspondant à une infection à E. coli O157 , parlez-en à votre fournisseur de soins de santé.

, parlez-en à votre fournisseur de soins de santé. L'Agence de la santé publique du Canada ne recommande pas de donner des aliments crus aux animaux de compagnie, en particulier dans les ménages avec de jeunes enfants ou des personnes dont les affections qui compromettent leur système immunitaire les exposent à un risque élevé de maladie grave. Toutefois, si vous choisissez de nourrir votre animal de compagnie avec des aliments crus, il est recommandé de les acheter auprès d'entreprises qui utilisent des ingrédients dérivés de la viande qui ont été préparés dans des conditions sanitaires et ont passé l'inspection pour la consommation humaine. Recherchez également les entreprises qui ont mis en place un protocole d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques, lequel fixe des normes et des pratiques de sécurité et contribue à réduire considérablement le risque de contamination bactérienne.

Symptômes

Les personnes infectées à E. coli O157 peuvent développer une multitude de symptômes. Certaines ne tombent pas malades du tout, bien qu'elles puissent quand même transmettre l'infection à d'autres. D'autres peuvent ressentir de sérieux maux d'estomac. Dans certains cas, les personnes deviennent gravement malades et doivent être hospitalisées.

Voici les symptômes qui peuvent se manifester entre le premier et le dixième jour après un contact avec les bactéries :

des nausées;

des vomissements;

des maux de tête;

une légère fièvre;

de violentes crampes d'estomac;

des diarrhées liquides ou sanglantes.

La plupart des symptômes disparaissent au bout de cinq à dix jours. Il n'y a pas vraiment de traitement contre les infections à E. coli, autrement que de surveiller l'évolution de la maladie, assurer le confort du malade et éviter la déshydratation par une hydratation et une alimentation adéquates. Les personnes qui développent des complications pourraient nécessiter des soins plus poussés, comme une dialyse dans les cas d'insuffisance rénale. Si les symptômes persistent, vous devriez communiquer avec votre fournisseur de soins de santé.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la salubrité des aliments. L'Agence de la santé publique du Canada mène l'enquête en matière de santé humaine sur une éclosion. Elle communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de surveiller la situation et de collaborer sur les mesures à prendre pour contrer une éclosion.

Santé Canada apporte son soutien pour informer les Canadiens des produits qui sont retirés du marché canadien.

Le gouvernement du Canada continuera de tenir les Canadiens au courant des nouvelles informations relatives à cette enquête.

Renseignements supplémentaires

