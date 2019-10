Avis de santé publique - Éclosion de salmonellose liée au saucisson à l'italienne, doux, salé à sec, de marque Filicetti

OTTAWA, le 23 oct. 2019 /CNW/ - Avis original

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires provinciaux de la santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada, pour faire enquête sur une éclosion de salmonellose dans l'Ontario et au Québec. L'éclosion ne semble pas terminée, car des cas récents continuent d'être signalés à l'ASPC

Selon les résultats de l'enquête à ce jour, l'exposition au saucisson à l'italienne, doux, salé à sec, de marque Filicetti serait une des sources de l'éclosion. Certaines personnes malades ont déclaré avoir mangé ce produit, avant que la maladie ne se manifeste. D'autres personnes malades ont rapporté avoir consommer des saucissons à sec de marque Filicetti avant d'être malades. L'enquête se poursuit ; il est possible que l'on identifie d'autres sources pour cette maladie.

Le 16 octobre 2019, l'ACIA a diffusé un avis de rappel d'aliments visant différents saucissons séchés prêts à manger, y compris le saucisson à l'italienne doux salé à sec de marque Filicetti.

À la suite du rappel du 16 octobre, un échantillon de saucisson à l'italienne, doux, salé à sec, de marque Filicetti, a été soumis à des analyses supplémentaires en laboratoire, qui ont révélé que les saucissons de marque Filicetti et les individus malades en Ontario et au Québec possèdent la même souche génétique de salmonelle.

L'ACIA a découvert d'autres produits touchés et a diffusé un avis de rappel d'aliments actualisé. Pour connaître tous les noms et les codes de lot des produits rappelés, veuillez consulter le site web de l'ACIA.

Il est conseillé aux Canadiens de ne pas consommer de produits rappelés ni d'aliments qui en contiennent. Les établissements de restauration ne devraient pas vendre ni servir de produits rappelés, ni de mets pouvant avoir été préparés ou confectionnés avec des produits rappelés.

L'ACIA poursuit son enquête sur la salubrité des aliments susceptible d'entraîner le rappel d'autres produits. Si des produits supplémentaires sont rappelés, l'ACIA en informera la population au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'avis sera mis à jour au fur et à mesure de l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

En date du 23 octobre 2019, il y a enquête sur 12 cas confirmés d'infection à Salmonella Litchfield (Salmonella enterica sérotype Litchfield) dans deux provinces, l'Ontario (10) et le Québec (2). La maladie s'est déclarée chez les personnes touchées entre mai et septembre 2019. Une personne a été hospitalisée. Aucun décès n'a été signalé. Les personnes malades avaient entre 4 et 81 ans. La majorité des personnes malades (58 %) sont de sexe féminin.

L'enquête concertée sur l'éclosion a été lancée en raison d'une augmentation de cas d'infection à Salmonella Litchfield signalés, une souche de salmonelles rare qui n'est pas commune au Canada.

Il est possible que d'autres cas d'infection plus récents soient signalés dans le contexte de cette éclosion vu qu'il s'écoule un certain temps entre l'apparition de la maladie chez une personne et le moment où son cas est signalé aux responsables de la santé publique. La période de signalement de cas pour la présente éclosion s'étend sur de 4 à 5 semaines.

Qui est le plus à risque?

N'importe qui peut contracter la salmonellose (infection à salmonelles), mais les nourrissons, les enfants, les aînés et les personnes dont le système immunitaire est affaibli ont un risque accru de maladie grave parce que leur système immunitaire est fragile.

La plupart des personnes rendues malades par la salmonellose se rétablissent complètement après quelques jours. Il est possible pour certaines personnes d'être infectées par des salmonelles sans être malades et sans avoir de symptômes, mais de pouvoir quand même transmettre l'infection à d'autres personnes.

Ce que vous devriez faire pour protéger votre santé

Vérifiez si vous avez des saucissons salés à sec prêts-à-manger visés par le rappel chez vous. Si oui, n'en mangez pas.

Jetez immédiatement tous les produits rappelés, puis lavez et désinfectez bien tous les contenants utilisés pour les conserver avant de réutiliser ces contenants.

Si vous avez des saucissons salés à sec prêts-à-manger sans leur emballage d'origine et que vous ne savez pas s'ils sont visés par le rappel, jetez-les par mesure de précaution.

Lavez-vous les mains avec de l'eau chaude et du savon pendant au moins 20 secondes immédiatement après tout contact avec un produit rappelé.

Ne préparez pas d'aliments pour d'autres personnes si vous croyez avoir contracté la salmonellose ou toute autre maladie contagieuse causant de la diarrhée.

Symptômes

Les symptômes d'une infection à salmonelles, appelée salmonellose, apparaissent habituellement de 6 à 72 heures après l'exposition à des salmonelles provenant d'un animal ou d'une personne infecté ou d'un produit contaminé.

Les symptômes comprennent :

fièvre;

frissons;

diarrhée;

crampes abdominales;

maux de tête;

nausées;

vomissements.

Les symptômes durent habituellement de quatre à sept jours. Chez les personnes autrement en bonne santé, la salmonellose guérit souvent sans traitement. Dans certains cas, l'infection mène à une maladie grave ou entraîne une hospitalisation. L'administration d'antibiotiques peut être nécessaire dans certains cas. Les personnes infectées par des salmonelles peuvent être contagieuses pendant des jours ou même des semaines. Les personnes qui ont des symptômes ou des problèmes médicaux sous-jacents devraient communiquer avec leur fournisseur de soins de santé si elles soupçonnent qu'elles ont contracté la salmonellose.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada veille résolument sur la salubrité des aliments. Lors d'une éclosion, l'Agence de la santé publique du Canada dirige l'enquête sur la santé humaine et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour surveiller la situation et contribuer aux mesures de lutte contre l'éclosion.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible d'une éclosion.

Le gouvernement du Canada continuera de tenir les Canadiens au courant de tout fait nouveau afférent à ces enquêtes.

Renseignements supplémentaires

