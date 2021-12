OTTAWA, ON, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Mise à jour

Le présent avis est mis à jour pour communiquer la source de l'éclosion et inclure 5 autres cas déclarés dans le cadre de l'enquête en cours sur l'éclosion. Il y a maintenant 84 cas de salmonellose déclarés dans 5 provinces. D'après les résultats de l'enquête jusqu'ici, l'éclosion est liée au maïs en grains entiers surgelé de marque Alasko.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a publié un avis de rappel d'aliments le 14 et le 19 décembre pour le maïs à grains entiers surgelés de marque Alasko importé par New Alasko Limited Partnership. Certains de ces produits ont possiblement été distribués à l'échelle nationale. Il en a résulté un deuxième rappel du maïs à grains entiers surgelés de marque Fraser Valley Meats, le 18 décembre. D'autres avis de rappel d'aliments au Canada sont possibles. On trouvera de plus amples renseignements sur les produits rappelé en ligne.

Évitez de manger, d'utiliser, de vendre ou de servir les maïs à grains entiers surgelés de marque Alasko ou de marque Fraser Valley Meats. Ces conseils s'appliquent à toutes les personnes ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants et aux établissements de services alimentaires comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée au Canada.

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires provinciaux en santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada pour faire enquête sur une éclosion de cas de salmonellose dans cinq provinces : en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. La maladie signalée en Ontario était liée à un voyage en Alberta et en Colombie-Britannique.

Bon nombre des personnes qui ont été malades ont déclaré avoir consommé des produits crus et cuits avant le début des symptômes de maladie. Dans un premier temps, les enquêteurs ont constaté que de nombreux cas avaient signalé la présence d'avocats frais avant qu'ils ne tombent malades; toutefois, des informations supplémentaires étaient nécessaires pour confirmer la source de l'épidémie.

Dans le cadre de l'enquête sur la salubrité des aliments, l'ACIA a recueilli différents aliments de restaurants où les personnes malades ont mangé. Des tests ont permis de révéler la source de l'éclosion de Salmonelle dans un emballage non ouvert de maïs à grains entiers surgelés de marque Alasko. Les constatations faites au cours du retraçage ont permis de déterminer que la marque commune de maïs surgelés consommés dans différents établissements alimentaires par des personnes qui sont devenues malades. Selon les conclusions de l'enquête à ce jour, l'éclosion est liée au maïs à grains entiers surgelés de marque Alasko.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a publié un avis de rappel d'aliments le 14 et le 19 décembre pour le maïs à grains entiers surgelés de marque Alasko. Les produits visés par le rappel a été vendu en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan et au Québec et pourrait avoir été distribué dans d'autres provinces et territoire. Il en a résulté un deuxième rappel du maïs à grains entiers surgelés de marque Fraser Valley Meats, le 18 décembre. On trouvera de plus amples renseignements sur les produits rappelés en ligne. L'ACIA poursuit son enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout rappel de produit sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'éclosion semble se poursuivre, puisque d'autres cas de maladie sont signalés. Évitez de manger, d'utiliser, de vendre ou de servir les maïs à grains entiers surgelés de marque Alasko ou de marque Fraser Valley Meats. Ces conseils s'appliquent à toutes les personnes ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants et aux établissements de services alimentaires comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée au Canada.

Cette éclosion est un rappel important aux Canadiens et aux entreprises que les légumes surgelés peuvent être porteurs de germes nocifs qui peuvent entraîner des maladies d'origine alimentaire s'ils ne sont pas manipulés et cuits correctement avant d'être consommés.

Cet avis de santé publique sera mis à jour au fil de l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

En date du 21 décembre, l'enquête portait sur 84 cas confirmés d'infection à Salmonella enteritidis en Colombie-Britannique (36), en Alberta (30), en Saskatchewan (4), au Manitoba (12) et en Ontario (2). Les maladies signalées en Ontario étaient liées à un voyage en Alberta et en Colombie-Britannique.

La maladie s'est déclarée chez les personnes touchées entre le début de septembre 2021 et la fin de novembre 2021. Quatre personnes ont été hospitalisées. Aucun décès n'a été signalé. Les personnes qui sont tombées malades étaient âgées de 5 à 89 ans. La majorité des cas (64 %) étaient des femmes.

L'Agence canadienn d'inspection des aliments (ACIA) a publié un avis de rappel d'aliments le 14 et le 19 décembre pour le maïs à grains entiers surgelés de marque Alasko; et un deuxième rappel du maïs à grains entiers surgelés de marque Fraser Valley Meats, le 18 décembre. L'ACIA poursuit son enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout rappel de produit sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

Qui est le plus à risque?

N'importe qui peut être atteint par une infection à Salmonella, mais les jeunes enfants , les personnes âgées , les femmes enceintes or les personnes au système immunitaire affaibli sont plus susceptibles de contracter une maladie grave.

La plupart des personnes qui tombent malades en raison d'une infection à Salmonella se rétablissent complètement en quelques jours. Certaines peuvent être infectées par des bactéries sans être malades et sans montrer de symptômes, mais elles peuvent quand même transmettre l'infection.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Les conseils suivants s'appliquent à toutes les personnes ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants et aux établissements de services alimentaires comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée au Canada :

Évitez de manger, d'utiliser, de vendre ou de servir les maïs à grains entiers surgelés de marque Alasko ou de marque Fraser Valley Meats.

Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces et les zones d'entreposage avec lesquelles le maïs à grains entiers surgelés de marque Alasko ou de marque Fraser Valley Meats qui fait objet du rappel a pu entrer en contact, y compris les comptoirs, les récipients, les ustensiles, les congélateurs et les réfrigérateurs.

Si vous avez été diagnostiqué avec une infection à Salmonella ou toute autre maladie gastro-intestinale, ne préparez pas d'aliments pour d'autres personnes.

Pour une utilisation générale des légumes surgelés, y compris le maïs surgelé, les conseils suivants vous aideront également à réduire le risque de tomber malade :

Les légumes surgelés ne sont pas des produits prêts à consommer. N'oubliez pas de toujours cuire les légumes surgelés en suivant les instructions figurant sur l'emballage.

Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau chaude pendant au moins 20 secondes avant de manipuler des légumes surgelés et après les avoir manipulés.

Désinfectez toutes les surfaces qui ont pu entrer en contact avec les légumes surgelés et leur emballage, comme les comptoirs, les récipients, les ustensiles, les congélateurs et les réfrigérateurs.

Symptômes

Les symptômes de l'infection à salmonellose, appelée salmonellose, se manifestent généralement de 6 à 72 heures après l'exposition aux bactéries salmonellose provenant d'un animal infecté ou d'un produit contaminé.

Voici quelques-uns de ces symptômes :

fièvre

frissons

diarrhée

crampes abdominales

maux de tête

nausée

vomissements

Ces symptômes durent généralement de 4 à 7 jours. Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose disparaît souvent sans traitement, mais des antibiotiques peuvent parfois être nécessaires. Dans certains cas, la salmonellose peut causer une maladie grave qui exige une hospitalisation. Les personnes qui contractent la salmonellose peuvent être contagieuses durant plusieurs jours ou plusieurs semaines.

Les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents doivent communiquer avec leur prestataire de soins de santé si elles pensent avoir contracté la salmonellose.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens contre les éclosions de maladies entériques.

Lors d'une éclosion, l'Agence de la santé publique du Canada dirige l'enquête sur la santé humaine et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour surveiller la situation et contribuer aux mesures de lutte contre l'éclosion.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'ACIA mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible d'une éclosion.

Renseignements supplémentaires

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Renseignements aux médias : Agence de la santé publique du Canada, Relations avec les médias, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public : Numéro sans frais : 1-866-225-0709, Courriel : [email protected]