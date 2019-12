Avis de santé publique : Éclosion d'infections à E. coli associées à des préparations de salade Sunflower Crisp de marque Fresh Express

OTTAWA, le 8 déc. 2019 /CNW/ - Avis original

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires provinciaux en santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada pour enquêter sur une éclosion d'infection à E. coli dans cinq provinces de l'Est. L'éclosion semble se poursuivre, car de récents cas continuent d'être signalés à l'ASPC.

D'après les résultats de l'enquête à ce jour, l'exposition à des préparations de salade Sunflower Crisp de marque Fresh Express a été identifiée comme une source probable de l'éclosion. Bon nombre des personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir mangé des préparations de salades de cette marque avant de se trouver incommodées. L'enquête est en cours, et il est possible que d'autres sources soient identifiées.

Le 8 décembre 2019, l'ACIA a émis un avis de rappel d'aliments pour les préparations de salade Sunflower Crisp de marque Fresh Express vendue en emballage de 315 g, CUP : 0 71279 30906 4, commençant par le code de lot Z. Ces produits avaient une date « Meilleur avant » allant jusqu'au 07DEC19 inclusivement et étaient vendu en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Pour de plus amples renseignements sur le produit visé par le rappel, veuillez consulter le site Web de l'ACIA.

Il est conseillé aux Canadiens de ne pas consommer le produit rappelé ou toute préparation de salade Sunflower Crisp de marque Fresh Express, vendue en emballage de 315 g, CUP : 0 71279 30906 4, commençant par le code de lot Z, et ayant une date « Meilleur avant » allant jusqu'au 07DEC19 inclusivement. Il est conseillé aux détaillants et aux établissements de restauration de ne pas vendre ni servir ces produits ou tout autre article qui pourraient avoir été préparés ou produits à l'aide de ces produits.

L'ACIA poursuit son enquête sur la salubrité des aliments, qui pourrait mener au rappel d'autres produits. Si d'autres produits font l'objet d'un rappel, l'ACIA avisera le public au moyen d'avertissements de rappel d'aliments mis à jour.

Cet avis de santé publique sera mis à jour à mesure que l'enquête évoluera.

Résumé de l'enquête

En date du 8 décembre 2019, il y a enquête sur 16 cas confirmés d'infection à E. coli O157 dans six provinces : Ontario (10), Québec (1), Nouveau Brunswick (3), Nouvelle-Écosse (1), et Terre Neuve et Labrador (1). La maladie s'est déclarée chez les personnes touchées entre le 5 novembre et le 22 novembre 2019. Quatre personnes ont été hospitalisées. Aucun décès n'a été signalé. Les personnes malades avaient entre 11 et 73 ans. La majorité des personnes malades (62 %) sont de sexe féminin.

L'enquête concertée sur l'éclosion a été lancée en raison d'une augmentation de cas d'infection à E. coli O157 ayant fait l'objet d'un rapport.

Il est possible que d'autres cas d'infection plus récents soient signalés dans le contexte de cette éclosion vu qu'il s'écoule un certain temps entre l'apparition de la maladie chez une personne et le moment où son cas est signalé aux responsables de la santé publique. Le signalement de cas pour la présente éclosion s'étend sur une période de trois à quatre semaines.

Qui est le plus à risque?

Cette souche d'éclosion d' E. coli est plus susceptible que toute autre souche de causer de graves symptômes. Les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les enfants en bas âge et les personnes âgées courent le plus grand risque de complications graves.

Alors que la plupart des personnes qui deviennent malades après avoir été infectées par E. coli se rétablissent complètement d'elles-mêmes, certaines seront beaucoup plus malades au point qu'il faudra les hospitaliser. L'infection peut même entraîner des effets persistants sur leur état de santé. Dans de rares cas, des complications potentiellement mortelles peuvent se manifester, y compris un accident vasculaire cérébral, une insuffisance rénale ou une crise d'épilepsie, qui pourraient entraîner la mort. Il se peut que certaines personnes soient infectées par la bactérie et ne deviennent pas malades ou ne présentent aucun symptôme, mais qu'elles puissent tout de même transmettre l'infection à d'autres.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Vérifiez si vous avez chez vous des préparations de salade Sunflower Crisp de marque Fresh Express à la maison. Si oui, suivez ce conseil :

Ne consommez pas les produits rappelés ni les préparations de salade Sunflower Crisp de marque Fresh Express vendus en paquets de 315 g, CUP 0 71279 30906 4, commençant par le code de lot Z, et ayant une date « Meilleur avant » allant jusqu'au 07DEC19 inclusivement.

Jetez immédiatement tous les produits rappelés, puis lavez et désinfectez bien tous les contenants utilisés pour les conserver avant de réutiliser ces contenants.

Si vous avez des préparations de salade Sunflower Crisp de marque Fresh Express sans leur emballage d'origine et que vous ne savez pas s'ils sont visés par le rappel, jetez-les par mesure de précaution.

Lavez-vous les mains avec de l'eau chaude et du savon pendant au moins 20 secondes immédiatement après tout contact avec un produit faisant l'objet d'un rappel.

Ne préparez pas d'aliments pour d'autres personnes si vous croyez avoir contracté une infection par l'E. coli ou toute autre maladie contagieuse causant de la diarrhée.

Symptômes

Les personnes infectées à E. coli peuvent développer une multitude de symptômes. Certaines ne tombent pas malades du tout, bien qu'elles puissent quand même transmettre l'infection à d'autres. D'autres peuvent ressentir de sérieux maux d'estomac. Dans certains cas, les personnes deviennent gravement malades et doivent être hospitalisées.

Voici les symptômes qui peuvent se manifester entre le premier et le dixième jour après un contact avec les bactéries :

des nausées;

des vomissements;

des maux de tête;

une légère fièvre;

de violentes crampes d'estomac;

des diarrhées liquides ou sanglantes.

La plupart des symptômes disparaissent au bout de cinq à dix jours. Il n'y a pas vraiment de traitement contre les infections à E. coli, autrement que de surveiller l'évolution de la maladie, assurer le confort du malade et éviter la déshydratation par une hydratation et une alimentation adéquates. Les gens qui développent des complications pourraient nécessiter des soins plus poussés, comme une dialyse dans les cas d'insuffisance rénale. Si les symptômes persistent, vous devriez communiquer avec votre professionnel de la santé.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada a à cœur la salubrité des aliments. L'Agence de la santé publique du Canada dirige le volet sur la santé humaine de l'enquête liée à cette éclosion. Elle est constamment en communication avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux de manière à surveiller une éclosion et à prendre des mesures concertées pour la combattre.

Santé Canada fournit des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de vérifier si une éclosion tire son origine d'un aliment.

Le gouvernement du Canada tiendra les Canadiens informés de tout fait nouveau relatif à cette enquête.

Renseignements supplémentaires

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

