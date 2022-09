OTTAWA, ON, le 2 sept. 2022 /CNW/ -

Pourquoi tenir compte du présent avis

L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec des partenaires de santé publique provinciaux et territoriaux, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada pour mener une enquête au sujet de maladies liées à des épices importées contaminées par de l'aconitine en Ontario.

Selon les résultats de l'enquête jusqu'à présent, les maladies sont liées à l'ingestion de poudre de Keampferia Galanga de marque Mr. Right (poudre de gingembre de sable), une épice fréquemment retrouvée dans la cuisine asiatique, contaminée par la toxine aconitine. L'aconitine provient de certaines plantes et de racines qui contiennent des toxines d'alcaloïdes pouvant causer une forme grave de maladie, et même le décès.

L'ACIA a diffusé un avis de rappel d'aliments pour poudre de Keampferia Galanga de marque Mr. Right (poudre de gingembre de sable). Le produit est en vente en emballage de 454 g et porte le CUP 69 892102 8038. Le produit visé par le rappel se vend en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec et pourrait avoir été distribué dans d'autres provinces et territoires. Aucun autre cas de maladie n'a été signalé ailleurs qu'en Ontario pour le moment, toutefois, la distribution et l'utilisation de ce produit dans d'autres administrations pourraient mener à d'autres cas.

Évitez de consommer, d'utiliser, de vendre ou de servir la poudre de galanga visée par le rappel (poudre de gingembre de sable) ou tout produit contenant cet ingrédient. Cet avis s'applique à toutes les personnes au Canada, ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants et aux établissements de restauration, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, et ce, partout au pays.

Cet avis de santé publique sera mis à jour selon l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

En date du 2 septembre 2022, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est au fait de 11 personnes en Ontario ayant présenté des symptômes évoquant un empoisonnement à l'aconitine après avoir consommé un repas servi dans un restaurant qui utilise le produit visé par le rappel. Aucun décès n'a été signalé, toutefois cinq personnes ont été hospitalisées après avoir consommé leur repas.

Le 1er septembre 2022, l'ACIA a diffusé un avis de rappel d'aliments pour la poudre de Keampferia Galanga de marque Mr. Right (poudre de gingembre de sable). Pour en savoir plus sur le produit visé par le rappel, veuillez consulter le site Web de l'ACIA. L'ACIA poursuit son enquête sur la salubrité des aliments, qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout rappel de produit sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Les conseils suivants s'appliquent à toutes les personnes au Canada ainsi qu'aux détaillants, aux distributeurs, aux fabricants et aux établissements de restauration, comme les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée :

Évitez de consommer, d'utiliser, de vendre ou de servir la poudre de galanga visée par le rappel (poudre de gingembre de sable) ou les produits préparés avec celle-ci. Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Dans l'affirmative, emballez soigneusement le produit dans un sac en plastique, jetez-le et lavez-vous les mains.

Nettoyez et désinfectez toutes les surfaces et les zones d'entreposage avec lesquelles la poudre de Keampferia Galanga de marque Mr. Right (poudre de gingembre de sable) visé par le rappel ou les produits préparés avec celle-ci ont pu entrer en contact, y compris les comptoirs, les récipients, les ustensiles, les congélateurs et les réfrigérateurs.

Si vous avez de la poudre de galanga (poudre de gingembre de sable) sans son emballage original et que vous ne savez pas si ce produit est visé par le rappel, jetez-la.

Symptômes

L'ingestion de la toxine aconitine peut entraîner un large éventail de symptômes. Dans la plupart des cas, l'apparition des symptômes est rapide, et les personnes peuvent devenir gravement malades rapidement, et doivent être hospitalisées. Les personnes devant être hospitalisées peuvent se rétablir, mais des formes graves de la maladie sont possibles, y compris le décès.

Les symptômes peuvent survenir de quelques minutes à plusieurs heures après l'ingestion de la toxine aconitine, notamment :

Engourdissement ou picotement de la langue, des lèvres ou des membres

Crampes ou douleurs abdominales

Nausées

Vomissement

Faiblesse

Battements cardiaques irréguliers ou rapides

Des tableaux cliniques plus graves sont également possibles.

Si vous croyez avoir été exposé au produit visé par le rappel et souffrez de symptômes, consultez immédiatement un fournisseur de soins de santé.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les Canadiennes et les Canadiens contre les éclosions de maladies entériques.

L'ASPC dirige le volet sur la santé humaine de l'enquête liée à cette éclosion et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de surveiller l'éclosion et de prendre des mesures concertées pour la combattre.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé pour déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'ACIA mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible de l'éclosion.

Renseignements supplémentaires

