L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) collabore avec ses partenaires provinciaux en santé publique, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada pour faire enquête sur une éclosion d'infections au virus de l'hépatite A au Québec et en Nouvelle-Écosse. L'éclosion semble se poursuivre, car des cas de maladie récents continuent d'être signalés à l'ASPC.

D'après les résultats de l'enquête jusqu'ici, il a été déterminé que la consommation de mangues congelées était la cause probable de l'éclosion. Deux des personnes qui sont tombées malades ont déclaré avoir consommé des mangues congelées avant que ne se manifeste la maladie. Les mangues congelées restantes ont été récupérées dans le domicile des personnes malades et un test a révélé la présence du virus de l'hépatite A.

L'ACIA a émis un avis de rappel d'aliments visant diverses mangues congelées vendues sous divers noms de marque. Les produits visés par le rappel ont été distribués en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces et territoires. On trouvera de plus amples renseignements sur les produits rappelés sur le site Web de l'ACIA.

On conseille à la population canadienne de ne consommer aucun des produits alimentaires faisant l'objet du rappel. Si vous pensez avoir été exposés aux produits visés par le rappel ou si vous avez des symptômes correspondant à l'hépatite A, consulter immédiatement votre fournisseur de soins de santé. La vaccination peut prévenir l'apparition des symptômes si elle est reçue dans les quatorze (14) jours qui suivent l'exposition. Le présent avis comprend des conseils additionnels sur la façon d'éviter de tomber malade.

Cet avis de santé publique sera mis à jour au fil de l'évolution de l'enquête.

Résumé de l'enquête

En date du 31 juillet 2021, il y a trois cas confirmés en laboratoire d'infections au virus de l'hépatite A qui sont visés par l'enquête dans les provinces qui suivent : Québec (2) et Nouvelle-Écosse (1). La maladie s'est déclarée chez les personnes touchées entre la fin mars et la mi-juin 2021. On ne rapporte aucune hospitalisation ni aucun décès. Les personnes qui sont tombées malades sont âgées de 23 à 63 ans. La majorité des cas (67 %) sont des femmes.

L'ACIA poursuit son enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Si d'autres produits posant un risque élevé font l'objet d'un rappel, l'ACIA en informera le public par une mise à jour à son avis de rappel d'aliments.

Il est possible que des cas de maladie plus récents soient signalés dans le cadre de cette éclosion, car il s'écoule un certain temps entre le moment où une personne tombe malade et celui où la maladie est signalée aux responsables de la santé publique. Pour cette éclosion, la période de déclaration de la maladie est de deux à six semaines.

Qui est le plus à risque

Les personnes de tout âge peuvent être infectées par le virus de l'hépatite A; toutefois, même si la maladie est rarement grave, sa gravité peut augmenter avec l'âge. Les personnes qui ont une maladie du foie courent aussi un risque accru de tomber gravement malades.

Si vous avez été exposés au virus de l'hépatite A, il est possible de le transmettre à d'autres personnes avant de ressentir des symptômes.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Si avez des mangues congelées visées par le rappel chez vous, ne les consommez pas.

Si vous pensez avoir été exposés aux produits visés par le rappel ou si vous avez des symptômes correspondant à l'hépatite A, consultez immédiatement votre médecin. La vaccination peut prévenir l'apparition des symptômes si elle est reçue dans les quatorze (14) jours qui suivent l'exposition.

Si vous n'êtes pas certain si l'un des produits contenant des mangues congelées que vous avez chez vous est visé par le rappel, ne le consommez pas. Placez le produit dans un sac de plastique et jetez-le, puis lavez-vous bien les mains avec de l'eau chaude et du savon.

Si vous commandez des aliments ou des boissons qui contiennent des mangues congelées dans un restaurant ou un établissement alimentaire, demandez aux employées si les mangues sont visées par le rappel. Si elles le sont ou si les employés l'ignorent, ne consommez pas ces aliments ou boissons.

Nettoyez et désinfectez tous les tiroirs et toutes les tablettes dans le réfrigérateur et le congélateur où les produits visés par le rappel ont été conservés.

Lavez-vous les mains avant et après avoir préparé ou mangé des aliments et après être allé aux toilettes ou avoir changé des couches.

Si l'on vous a diagnostiqué une infection au virus de l'hépatite A, ne préparez aucun aliment, ni aucune boisson pour d'autres personnes et n'en servez pas à autrui.

Symptômes

Toutes les personnes infectées n'auront pas nécessairement de symptômes. Les symptômes sont plus susceptibles de se manifester chez les adultes que chez les enfants. Parmi les symptômes de l'hépatite A, mentionnons ceux qui suivent :

fièvre

urine foncée

perte d'appétit

fatigue (épuisement)

nausées et vomissements

crampes stomacales ou abdominales

ictère (jaunissement de la peau et du blanc des yeux)

Après l'exposition au virus de l'hépatite A, les symptômes apparaissent généralement dans les 14 à 28 jours, mais peuvent se manifester après 50 jours.

Les symptômes durent généralement moins de deux mois. Les symptômes bénins peuvent durer d'une à deux semaines, tandis que les symptômes graves peuvent perdurer jusqu'à neuf mois.

Que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les Canadiens contre les éclosions de maladies entériques.

L'Agence de la santé publique du Canada dirige le volet sur la santé humaine de l'enquête liée à cette éclosion et communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de surveiller l'éclosion et de prendre des mesures concertées pour la combattre.

Santé Canada effectue des évaluations des risques pour la santé afin de déterminer si la présence de certaines substances ou de certains microorganismes dans les aliments constitue un risque pour la santé des consommateurs.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments mène des enquêtes sur la salubrité des aliments afin de trouver la source alimentaire possible de l'éclosion.

Renseignements additionnels

