OTTAWA, ON, le 2 juill. 2021 /CNW/ - À compter du 5 juillet 2021 à 00 h 01, heure avancée de l'Est, les voyageurs entièrement vaccinés arrivant par voie terrestre ou aérienne qui sont autorisés à entrer au Canada et qui respectent certains critères ne seront pas tenus de se mettre en quarantaine ou de subir un test de dépistage de la COVID-19 au 8e jour suivant leur arrivée. De plus, les voyageurs entièrement vaccinés arrivant par voie aérienne ne seront pas tenus de séjourner dans un hôtel autorisé par le gouvernement (HAG) en attendant le résultat de leur test à l'arrivée.

Il est important de souligner que les voyageurs qui arrivent avant 00 h 01, heure avancée de l'Est, le 5 juillet ne pourront pas bénéficier des mesures de santé publique assouplies. Cela signifie que les voyageurs qui sont récemment rentrés au Canada doivent continuer et terminer leur quarantaine de 14 jours et le test du jour 8.

Qui est autorisé à entrer au Canada?

Ces changements s'appliquent seulement aux voyageurs entièrement vaccinés qui sont autorisés à entrer au Canada. Les voyageurs autorisés à entrer au Canada sont ceux qui entrent de plein droit (citoyens canadiens, résidents permanents et personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens), ainsi que les étrangers qui sont autorisés à entrer en vertu des décrets suivants : Interdiction d'entrer au Canada en provenance des États-Unis; Interdiction d'entrer au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis.

Critères spécifiques pour les voyageurs autorisés entièrement vaccinés

Pour pouvoir bénéficier des mesures de santé publique assouplies, les voyageurs doivent respecter les critères suivants :

être autorisés à entrer au Canada ; être entièrement vaccinés; pour être considérés comme entièrement vaccinés, les voyageurs doivent avoir reçu toutes les doses d'un vaccin ou d'une combinaison de vaccins contre la COVID-19 approuvés par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée au Canada . À l'heure actuelle, ces vaccins sont fabriqués par Pfizer, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD et Janssen (Johnson & Johnson). rencontrer toutes les exigences d'exemption pour les voyageurs entièrement vaccinés telles que présenter la preuve d'un test de dépistage moléculaire de la COVID 19 avant de monter à bord d'un avion ou d'arriver à la frontière terrestre, et soumettre leurs renseignements obligatoires incluant une preuve de vaccination numérique en français ou en anglais à l'aide d'ArriveCAN.

Soumission obligatoire des renseignements dans ArriveCAN

Les voyageurs entièrement vaccinés doivent soumettre leurs renseignements obligatoires, notamment une preuve de vaccination numérique en français ou en anglais, dans ArriveCAN (au moyen de l'application ou du portail Web) avant d'arriver à la frontière. Les voyageurs pourront téléverser leur preuve de vaccination dans ArriveCAN avec la nouvelle version qui sera publiée le 5 juillet à 00 h 01, heure avancée de l'Est. Les voyageurs doivent utiliser la version la plus récente publiée le 5 juillet dans la boutique Google Play ou la boutique d'applications pour iPhone. Si les voyageurs ne sont pas en mesure de saisir eux-mêmes leurs informations, ils peuvent demander à un ami ou à un membre de leur famille de le faire pour eux.

Toutes les autres restrictions demeurent en vigueur

Il n'y a aucun changement pour les voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés. Ces voyageurs doivent toujours séjourner trois jours dans un HAG (mode aérien), se mettre en quarantaine pendant 14 jours, passer tous les tests de dépistage obligatoires (avant le départ, à l'arrivée/1er jour et 8e jour) et soumettre leurs renseignements obligatoires dans ArriveCAN avant d'arriver au Canada.

Le tourisme au Canada demeure interdit

Toutes les restrictions de voyage en vigueur au Canada et toutes les exigences de santé publique continuent de s'appliquer. Les voyages discrétionnaires (c.-à-d. pour le tourisme, les loisirs, ou le divertissement) demeurent interdits pour les étrangers. Les voyageurs qui tentent de passer la frontière pour ces motifs se verront refuser l'entrée.

Il convient de souligner que les États-Unis ont aussi prolongé les restrictions liées aux voyages non essentiels jusqu'au 21 juillet à leur frontière terrestre et maritime avec le Canada et le Mexique, sauf pour le commerce et les voyages essentiels.

Informez-vous et soyez préparé

Avant de se présenter à la frontière, les voyageurs doivent s'informer et comprendre pleinement leurs obligations en vérifiant s'ils sont autorisés à entrer au Canada et en consultant la page Web Voyageurs vaccinés contre la COVID-19 qui entrent au Canada.

Le temps d'attente aux points d'entrée canadiens pourrait être plus long pour les voyageurs en raison des mesures de santé publique renforcées; l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ne mettra pas la santé et la sécurité des Canadiens en danger pour diminuer les temps d'attente à la frontière. L'ASFC remercie les voyageurs de leur patience.

