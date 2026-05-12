DARTMOUTH, NS, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le marché mondial et le contexte commercial changent rapidement, ce qui crée de l'incertitude et des défis pour les travailleurs, les industries et les collectivités partout au pays. Dans un monde en évolution, le gouvernement du Canada se concentre sur la création d'une économie plus forte et plus résiliente. Les différents ordres de gouvernement doivent prendre des mesures coordonnées pour protéger les emplois, renforcer les économies locales et aider les travailleurs à s'adapter.

Aujourd'hui, le ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Sean Fraser (au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu), et le ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Nolan Young, ont annoncé un nouvel accord de partenariat à Cherubini Bridges and Structures, une entreprise située à Dartmouth.

Ce nouveau financement soutiendra les travailleurs et les employeurs de la Nouvelle‑Écosse qui sont directement ou indirectement touchés par les droits de douane et les fluctuations du marché mondial dans divers secteurs, comme l'acier, le bois d'œuvre résineux, les pêches et les fruits de mer, l'agroalimentaire et d'autres industries liées à l'exportation. Le financement les aidera à s'adapter, à se recycler et à réussir.

Environ 13,8 millions de dollars seront investis sur trois ans dans le cadre de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Nouvelle-Écosse. Ces fonds devraient aider jusqu'à 1 557 travailleurs de la Nouvelle‑Écosse à acquérir de nouvelles compétences et à tirer parti des nouvelles possibilités.

Le soutien sera offert par les programmes provinciaux. Il sera axé sur le recyclage et le perfectionnement et visera à éliminer les obstacles pour faire en sorte que les entreprises puissent maintenir en poste les travailleurs ou aider les travailleurs à faire la transition vers de nouveaux rôles auprès du même employeur.

L'initiative appuiera :

les travailleurs sans emploi qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour les emplois pour lesquels la demande est forte;

les travailleurs dont les employeurs participent à des accords de Travail partagé afin qu'ils puissent perfectionner leurs compétences ou se réorienter à mesure que les industries s'adaptent;

les employés qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences pour améliorer leur résilience au sein d'entreprises touchées directement par les droits de douane et les fluctuations du marché mondial, y compris celles faisant partie de chaînes d'approvisionnement ou situées au sein de collectivités à industrie unique.

La mise en œuvre de l'accord s'appuiera sur la contribution des partenaires du milieu du travail, des entreprises et des industries. La coordination directe avec les employeurs et l'amélioration de l'échange de données aideront à établir des liens entre les travailleurs touchés et la formation ainsi que les perspectives d'emploi.

Ce partenariat témoigne de l'engagement commun des gouvernements du Canada et de la Nouvelle‑Écosse à appuyer les travailleurs et les entreprises pendant une période d'adaptation économique, tout en constituant une main-d'œuvre solide et en mesure de s'adapter.

Le ministre Fraser a aussi annoncé près de 4 millions de dollars de financement pour aider Cherubini Bridges and Structures (Cherubini Metal Works) à moderniser ses opérations, à accéder à de nouveaux marchés et à soutenir la concurrence au sein de l'économie mondiale en évolution. Dans le cadre de la Réponse tarifaire du nouveau gouvernement du Canada, ce soutien aidera l'entreprise à embaucher des spécialistes qualifiés, à former les travailleurs, à renforcer l'analyse des données et à acheter de l'équipement de fabrication de pointe. Ces investissements aideront la compagnie à accroître la production et l'efficience, à trouver de nouveaux clients et à bâtir la capacité nécessaire pour croître au-delà des marchés actuels. Ce soutien est accordé par l'intermédiaire de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne est plus forte quand les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. À mesure que le commerce mondial se transforme, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à l'initiative de Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, nous fournissons les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois et continuer de bâtir des collectivités fortes afin que le Canada demeure résilient malgré les défis entraînés par le contexte mondial. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les droits de douane et l'incertitude à l'échelle mondiale créent de véritables pressions pour les travailleurs et les entreprises, partout en Nouvelle‑Écosse. Le Canada investit donc 13,8 millions de dollars pour aider les travailleurs à se recycler, à acquérir de nouvelles compétences et à demeurer en poste, et près de 4 millions de dollars pour aider Cherubini Bridges and Structures (Cherubini Metal Works) à se moderniser, à trouver de nouveaux clients et à croître. Ce sont de tels investissements qui aident les gens à continuer de travailler, les entreprises, à soutenir la concurrence, et nos collectivités, à être fortes. »

- Le ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Sean Fraser

« L'objectif est d'accorder la priorité aux travailleurs. Les droits de douane à l'échelle mondiale et les changements touchant les marchés créent de l'incertitude pour certaines industries, et nous intervenons pour les aider. Nous faisons le nécessaire pour que les habitants de la Nouvelle‑Écosse aient accès à la formation, au soutien et aux occasions nécessaires pour continuer de travailler, acquérir de nouvelles compétences et profiter de nouvelles perspectives. »

- Le ministre du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Nolan Young

« Cherubini Bridges & Structures a bâti sa réputation en réalisant des projets complexes fondés sur l'acier, tout en offrant la qualité, l'expertise et les capacités nécessaires pour soutenir la concurrence à l'échelle mondiale. Cet investissement nous aide à accroître notre capacité, à renforcer notre chaîne d'approvisionnement et à créer des emplois spécialisés ici, au Canada atlantique. C'est un investissement dans notre compétitivité à l'échelle mondiale et dans la force à long terme de la fabrication dans la région. »

- Le chef de la direction du Cherubini Group of Companies, Darren Czech

Faits en bref

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Nouvelle-Écosse, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse fournissent une formation et des services à l'emploi ciblés financés par les cotisations à l'assurance-emploi des travailleurs et des employeurs, ce qui aide les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail et à renforcer la résilience des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit aussi 103 millions de dollars chaque année par l'intermédiaire de l'entente sur le développement du marché du travail en Nouvelle-Écosse, qui appuie la formation et les services à l'emploi offerts à environ 12 000 personnes chaque année, y compris : 6 300 personnes qui ont obtenu un emploi six mois après avoir reçu du soutien; 3 500 jeunes (âgés de 15 à 29 ans); 3 900 travailleurs en milieu de carrière (âgés de 35 à 54 ans); 2 000 travailleurs des métiers spécialisés, y compris 1 900 apprentis.

À l'échelle nationale, l'accord prépare les travailleurs pour qu'ils saisissent de nouvelles possibilités, comme celles qui seront créées dans le cadre d'initiatives nationales, notamment le Bureau des grands projets, Maisons Canada et la Stratégie industrielle de défense.

En avril 2026, le taux de chômage en Nouvelle-Écosse était de 6,3 %, ce qui témoigne de l'existence de difficultés générales sur le marché du travail causées par les répercussions des droits de douane.

L'investissement de 4 millions de dollars de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique est fait dans le cadre de l'initiative régionale de réponse tarifaire (996 555 $ non remboursables) et des programmes réguliers (3 millions de dollars remboursables).

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Laura Todesco, Conseillère en communications, Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 902-476-2482, [email protected]