EDMONTON, AB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Des chaînes d'approvisionnement solides et fiables sont essentielles à la croissance économique du Canada et à sa compétitivité mondiale. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport afin de faciliter la circulation efficace et sécuritaire des marchandises partout au pays.

Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Steven MacKinnon, s'est joint aujourd'hui à des partenaires à l'aéroport international d'Edmonton pour souligner l'inauguration officielle des travaux de construction du Centre de fret international. Ce projet permettra de développer l'infrastructure du terrain d'aviation, d'augmenter la capacité des chaînes d'approvisionnement du Canada et de renforcer les corridors commerciaux, et ce, grâce au financement du Fonds national des corridors commerciaux.

L'aéroport international d'Edmonton joue un rôle de plus en plus important dans le réseau de fret et de logistique du Canada. Le projet contribuera à réduire les contraintes liées aux infrastructures qui freinent la croissance du fret et favorisera une circulation plus efficace des marchandises entre les marchés canadiens, américains et internationaux.

Le projet sera extrêmement bénéfique pour les chaînes d'approvisionnement et le commerce du Canada, car il renforcera la capacité et éliminera les goulots d'étranglement à l'aéroport. Il permettra de créer de nouvelles voies commerciales, ce qui augmentera la valeur et le volume des marchandises exportées et importées entre le Canada et les marchés nationaux et internationaux. Ce projet créera environ 800 emplois dans la construction et 250 emplois dans les aéroports.

Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, le gouvernement du Canada investit dans des corridors commerciaux efficaces pour améliorer l'acheminement des marchandises, aider les Canadiennes et les Canadiens à être compétitifs dans les marchés internationaux clés, faciliter les échanges commerciaux avec les partenaires étrangers et maintenir la compétitivité des chaînes d'approvisionnement du Canada.

Citations

« Notre gouvernement met en place des chaînes d'approvisionnement plus fortes et plus résilientes pour assurer la circulation des marchandises et soutenir les entreprises canadiennes. Avec l'inauguration des travaux aujourd'hui à l'aéroport international d'Edmonton, nous renforçons notre capacité commerciale en acheminant les marchandises de l'Alberta vers des clients partout au Canada et dans le monde entier. Nous bâtissons un réseau de transport plus efficace et plus concurrentiel qui profite à toute la population canadienne. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Notre gouvernement se concentre sur ce que nous pouvons contrôler : renforcer notre pays et diversifier nos relations à l'étranger. Ce nouveau centre de fret à l'aéroport international d'Edmonton contribue à la réalisation de ces deux objectifs en offrant aux entreprises de la région de nouvelles possibilités d'établir de nouvelles chaînes d'approvisionnement internationales, tout en facilitant le transport des marchandises à travers le pays. Des chaînes d'approvisionnement diversifiées et fiables, tant au pays qu'à l'étranger, sont essentielles à la croissance économique, à la résilience et à la compétitivité mondiale du Canada. En investissant dans cette infrastructure essentielle, nous soutenons la création d'emplois de qualité et stimulons la croissance à long terme dans l'Ouest canadien. »

L'honorable Eleanor Olszewski

Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience communautaire et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Le Centre de fret international (CFI) est un investissement à long terme dans l'avenir du commerce et de la logistique au Canada. Il positionne l'aéroport international d'Edmonton comme une porte d'entrée essentielle pour le commerce mondial, renforce la résilience des chaînes d'approvisionnement et crée de nouvelles possibilités pour nos industries afin qu'elles puissent croître et être concurrentielles à l'échelle internationale. Le CFI améliorera la capacité de notre région à soutenir les opérations de défense et de sécurité dans les régions de l'Ouest et du Nord, consolidant ainsi davantage la position de la région d'Edmonton en tant que plaque tournante de la défense de l'Ouest canadien. »

Myron Keehn

Président et chef de la direction de l'aéroport international d'Edmonton

Les faits en bref

Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, le gouvernement du Canada investit pour faciliter le transport des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada.

Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada. Au total, 4,1 milliards de dollars ont été investis dans des projets depuis le lancement du programme.

Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

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SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]