EDMONTON, AB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Alors que le contexte commercial mondial se redéfinit, l'Alberta et le Canada se concentrent sur ce qui peut être contrôlé : bâtir une économie plus forte et plus résiliente. Tous les ordres de gouvernement doivent agir avec détermination afin de protéger les emplois, de renforcer les économies locales et de garantir que les travailleurs sont outillés pour saisir les nouvelles possibilités qui s'offrent à eux.

Les travailleurs des secteurs touchés par des pressions liées aux droits de douane recevront du soutien afin de les aider à s'adapter, à se réorienter et à saisir de nouvelles possibilités. Ces mesures découlent d'un accord de partenariat annoncé aujourd'hui par la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski (au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu), et le ministre de l'Emploi, de l'Économie, du Commerce et de l'Immigration de l'Alberta, l'honorable Joseph Schow.

Plus précisément, une somme de 68,5 millions de dollars sur trois ans sera investie dans la nouvelle Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Alberta afin de soutenir les travailleurs et les employeurs des secteurs de l'acier et du bois d'œuvre, ainsi que d'autres secteurs directement et indirectement touchés par les droits de douane. Ce nouveau financement aidera plus de 7 800 travailleurs en Alberta à acquérir de nouvelles compétences et à faire la transition vers les emplois recherchés créés par la forte croissance économique de l'Alberta et la demande importante générée par les grands projets.

Une formation axée sur les compétences et des services d'aide à l'emploi seront offerts par l'intermédiaire du réseau de fournisseurs de services d'aide à l'emploi et de formation de l'Alberta. Ces derniers assureront directement la coordination avec les employeurs touchés et les partenaires du secteur afin de fournir du soutien local et personnalisé en temps utile aux travailleurs qui pourraient bénéficier d'une réorientation professionnelle ou de services d'aide à l'emploi, tandis qu'ils effectuent une transition vers de nouvelles possibilités. Ces personnes comprennent :

les travailleurs sans emploi qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour les emplois à forte demande;

les travailleurs dont les employeurs participent à des accords de Travail partagé afin qu'ils puissent perfectionner leurs compétences ou se réorienter à mesure que ces industries s'adaptent;

les travailleurs occupant un emploi qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour renforcer leur résilience dans des entreprises directement touchées par les droits de douane et les changements dans les marchés mondiaux ou dans leurs chaînes d'approvisionnement, ou dans les collectivités qui dépendent considérablement de ces entreprises, comme les collectivités à vocation unique.

La mise en œuvre de l'accord de partenariat s'appuiera sur l'ensemble de programmes pour la main-d'œuvre déjà mis en place par l'Alberta et des mesures de soutien nouvelles ou améliorées, et bénéficiera de l'apport des représentants des travailleurs et des entreprises. Une coordination directe avec les entreprises concernées pour protéger les emplois et renforcer le partage de données offrira aux travailleurs touchés par les droits de douane et à ceux qui participent à des ententes de Travail partagé des possibilités de perfectionnement des compétences et de réorientation.

Cette approche témoigne de l'engagement commun des gouvernements du Canada et de l'Alberta visant à soutenir les travailleurs pendant une période de transition économique, tout en bâtissant une main-d'œuvre solide et confiante afin que les travailleurs puissent composer avec l'incertitude à l'échelle mondiale et que les industries puissent demeurer concurrentielles sur la scène internationale.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne est plus forte quand les employeurs et les partenaires de formation travaillent ensemble. À mesure que le commerce mondial se transforme, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à l'initiative de Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, nous fournissons les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois et continuer de bâtir des collectivités fortes afin que le Canada demeure résilient malgré les défis entraînés par le contexte mondial. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« L'Alberta a les travailleurs, l'énergie, les ressources et l'ambition dont le Canada a besoin pour bâtir une économie plus forte et plus indépendante. Les droits de douane mettent de la pression sur les familles et les employeurs, et le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir davantage ici, au pays, renforcer la capacité nationale et aider les travailleurs à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour être compétitifs et prospérer. Grâce aux ententes sur le développement de la main-d'œuvre Canada-Alberta, nous aidons les travailleurs touchés par les droits de douane à avoir accès à de bons emplois et à participer à l'établissement d'un Canada fort. »

- La ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski

« Les droits de douane à l'échelle mondiale créent une réelle incertitude pour les familles et les entreprises, ici en Alberta. Grâce à ce partenariat, nous donnons à nos travailleurs les outils dont ils ont besoin pour demeurer compétitifs et résilients. Nous ne faisons pas juste réagir devant le défi, nous investissons dans les gens qui permettent à notre économie locale de demeurer en mouvement. »

- Le député d'Edmonton Riverbend (Alberta), Matt Jeneroux

« Dans une économie mondiale en plein changement, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler : s'assurer que les Albertains ont les compétences, le soutien et les possibilités voulues pour réussir. Ces investissements aideront les travailleurs à accéder rapidement à la formation et aux emplois où la demande est forte, et ils feront en sorte que la main-d'œuvre demeure forte, compétitive et capable de s'adapter. »

- Le ministre de l'Emploi, de l'Économie, du Commerce et de l'Immigration de l'Alberta, l'honorable Joseph Schow

Faits en bref

Par l'intermédiaire de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre Canada-Alberta, les gouvernements du Canada et de l'Alberta fournissent de la formation et des services à l'emploi ciblés, financés au moyen des cotisations versées à l'assurance-emploi par les travailleurs et les employeurs, pour aider les travailleurs à retourner plus rapidement sur le marché du travail et renforcer la résilience des collectivités.

Le gouvernement du Canada investit aussi près de 254 millions de dollars chaque année par l'intermédiaire des ententes sur le développement du marché du travail et des ententes sur le développement de la main-d'œuvre en Alberta, qui soutiennent la prestation de formation et de services à l'emploi à environ 66 000 personnes chaque année, y compris à : 18 000 personnes qui obtiennent un emploi six mois environ après avoir reçu du soutien; 32 000 jeunes (de 15 à 29 ans); 20 000 travailleurs en milieu de carrière (de 35 à 54 ans); 30 000 travailleurs des métiers spécialisés, y compris 18 000 apprentis.

L'économie de l'Alberta est demeurée résiliente dans le contexte commercial actuel continuant de se classer au premier rang au pays pour la création d'emplois, l'investissement et la croissance du produit intérieur brut. La province est bien placée pour atteindre les priorités nationales, notamment en ce qui a trait aux grands projets, au programme Maisons Canada et à la Stratégie industrielle de défense, ce qui fait de l'investissement dans la main-d'œuvre de l'Alberta un avantage stratégique pour la province et le pays.

En avril 2026, le taux de chômage de l'Alberta s'établissait à 7 %.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Hunter Baril, Attaché de presse, Emploi, Économie, Commerce et Immigration, Gouvernement de l'Alberta, [email protected], 780-619-5774