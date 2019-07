Avis aux médias - Point de presse - Étude scientifique du volcan sous-marin au centre de la zone d'intérêt extracôtière du Pacifique

SIDNEY, BC, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Les scientifiques de Pêches et Océans Canada seront disponibles pour donner des entrevues aux médias avant le départ d'une expédition de deux semaines, visant à étudier et à surveiller le plus grand mont sous-marin du Canada, appelé mont sous-marin Explorer.

Leurs recherches aideront à éclairer la prise de décisions en matière de conservation et de gestion des océans dans la zone d'intérêt extracôtière du Pacifique, qui est proposée comme future zone de protection marine en vertu de la Loi sur les océans. Durant toute la mission, l'équipe animera ses recherches jusqu'à 2000 mètres de profondeur à l'aide d'une plate-forme submersible à caméra sous-marine. Les Canadiens sont encouragés à écouter la retransmission en direct et à poser des questions aux scientifiques qui sont à bord.

L'expédition aura lieu à bord du NGCC John P. Tully, qui se trouvera à l'Institut des sciences de la mer durant les entrevues avec les médias.

Date : Mardi 16 juillet 2019 Heure : 11 h à 12 h (heure locale) Lieu : Institut des sciences de la mer

9860, route Saanich Ouest

Sidney (C.-B.) V8L 4B2

Veuillez prendre note que cet événement aura lieu à l'extérieur. Veuillez porter des chaussures appropriées. L'équipement de sécurité sera fourni.

