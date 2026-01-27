MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Le maire intérimaire de l'arrondissement de Côte-des- Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Sonny Moroz, invite les membres des médias à une mêlée de presse lors de laquelle il fera le point sur les pannes de courant sur le territoire de l'arrondissement.

Cette mêlée de presse fait suite à une rencontre avec la PDG d'Hydro-Québec.

Date : Mardi le 27 janvier 2026

Heure : 14h00

Endroit : Dans le hall de la Bibliothèque Benny

6400, avenue de Monkland

Montréal (Québec) H4B 1H3

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Guillaume Pelletier, Soutien aux élu(e)s, Arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce, (438) 821-2278