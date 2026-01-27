MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce demande aux résidentes et aux résidents de respecter les interdictions de stationnement qui seront en vigueur.

Dans les prochains jours des travaux d'urgence de stabilisation du réseau électrique seront menés par Hydro-Québec. Ces travaux nécessitent un accès aux poteaux électriques le long de certaines rues. Les opérations de chargement de la neige seront donc effectuées en priorité sur les avenues Westmore, Patricia, Trenholme et Connaught, entre le chemin de la Côte-Saint-Luc et la rue Sherbrooke.

Carte du secteur (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)

Une interdiction de stationnement de 24 heures entrera en vigueur dès ce soir, le mardi 27 janvier à 19 h, et demeurera en place jusqu'au mercredi 28 janvier à 19 h. À noter que ces interdictions de stationnement s'appliqueront qu'aux côtés de rue qui seront déneigés. Il est important de respecter la signalisation supplémentaire qui sera mise en place.

Nous demandons la grande collaboration des résidentes et résidents et les invitons à ne pas stationner leur véhicule, et ce, même après le passage des équipes de déneigement pour permettre à Hydro-Québec de procéder aux travaux nécessaires pour stabiliser le réseau électrique.

Par ailleurs, Hydro-Québec demande à la population de réduire leur consommation d'électricité pendant la durée des travaux, afin d'éviter toute surcharge au réseau.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Guillaume Pelletier, Soutien aux élu(e)s, Arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce, (438) 821-2278