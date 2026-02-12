10 ACTIONS EN 100 JOURS : la Ville de Montréal annonce la création du Laboratoire centre-ville

MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada est fière d'annoncer la création du Laboratoire centre-ville, une zone d'innovation qui verra le jour au cœur de la ville, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Délimité par le boulevard Saint-Laurent et les rues Sherbrooke, Guy et de la Commune, l'hypercentre deviendra un réel laboratoire d'innovation urbaine. Il permettra d'expérimenter des solutions novatrices pour répondre à un large éventail d'enjeux, notamment en matière de mobilité et de gestion des chantiers, afin de réduire les impacts des travaux sur les citoyennes et citoyens, les commerces et les automobilistes.

À ce jour, les quatre thématiques prioritaires suivantes ont été identifiées :

planification intégrée et simulation des scénarios de chantiers;

amélioration de la mobilité, de la sécurité et de l'accessibilité autour des chantiers;

suivi et adaptation dynamique des chantiers en temps réel sur le terrain;

habillage des chantiers et expérience urbaine.

Un appel à solutions sera lancé afin de recueillir des idées auprès de jeunes pousses et de PME montréalaises. L'objectif est de développer des prototypes et expérimenter, directement dans la zone du Laboratoire centre‑ville, des solutions concrètes aux défis urbains actuels.

La Ville pourra également s'appuyer sur l'expertise du comité aviseur en intelligence artificielle. Le mandat du comité est de conseiller la municipalité sur ses choix stratégiques en matière d'innovation et d'intelligence artificielle, d'évaluer les meilleures pratiques internationales, de bonifier les approches proposées et d'assurer une vigie rigoureuse des risques liés à la gouvernance, à l'éthique et à la souveraineté numérique.

Composé de dirigeants d'entreprises technologiques, de chercheuses et chercheurs de haut niveau en intelligence artificielle ainsi que de leaders du milieu institutionnel et des politiques publiques, le comité aviseur contribuera à faire du Laboratoire centre-ville un modèle d'innovation urbaine responsable, performant et adapté aux réalités montréalaises.

Enfin, la Ville travaille déjà à l'élaboration d'une feuille de route pour l'implantation de jumeaux numériques, qui permettront d'améliorer la gestion, la planification et la prise de décisions liées aux quatre thématiques prioritaires.

Citations

« Quand un des symboles de notre ville est rendu le cône orange, on a le devoir de changer ça. On l'avait mentionné lors de la campagne électorale : une de nos priorités était de redonner aux automobilistes l'accès au centre-ville. La multiplication et la coordination des chantiers et la grosseur des cônes, personne n'en est fier. Il faut développer de nouvelles solutions pour que les gens puissent enfin circuler à Montréal. Je suis heureuse qu'on ait choisi mon arrondissement, Ville-Marie, pour tester ces nouvelles solutions. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« À Montréal, nous avons la chance de pouvoir compter sur des gens extrêmement talentueux et créatifs, capables d'enrichir nos façons de faire et de nous aider à gagner en efficacité. Avec le Laboratoire, nous serons en mesure de tester rapidement des solutions innovantes et de mieux tirer parti des outils déjà en place au sein de la Ville. Et c'est important de le rappeler : nous ne partons pas de zéro. Nous pouvons déjà nous appuyer sur AGIR, un écosystème collaboratif qui rassemble la programmation des chantiers et le portrait complet des entraves sur le territoire. L'intelligence artificielle ne résout pas tout d'un seul coup, mais son potentiel est immense. L'heure est venue d'en faire un véritable levier d'amélioration au bénéfice des Montréalaises et des Montréalais. »

- Alexandre Teodoresco, élu responsable de l'optimisation, de la performance municipale et de l'innovation au comité exécutif

