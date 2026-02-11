Avis aux médias - 10 ACTIONS EN 100 JOURS : processus d'optimisation et de revue de la prestation de service

MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le président du comité exécutif, Claude Pinard, invitent les médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils présenteront le plan d'optimisation des ressources et activités de la Ville afin d'assurer une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques.

Date : Le mercredi 11 février 2026



Heure : 12 h 30

Le lieu de l'événement sera confirmé aux médias accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

