Avis aux médias - 10 ACTIONS EN 100 JOURS : processus d'optimisation et de revue de la prestation de service

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
11 févr, 2026, 09:43 ET
MONTRÉAL, le 11 févr. 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et le président du comité exécutif, Claude Pinard, invitent les médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils présenteront le plan d'optimisation des ressources et activités de la Ville afin d'assurer une gestion rigoureuse et responsable des finances publiques.
Date :
Le mercredi 11 février 2026
Heure :
12 h 30
Le lieu de l'événement sera confirmé aux médias accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse, 438 221-5117, [email protected]; Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]
