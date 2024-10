AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation pour des mécanismes de prévention et de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles

MONTRÉAL, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Trois ans après l'entrée en vigueur de la Loi 27, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, les travailleurs et travailleuses continuent de se mobiliser pour faire respecter leurs droits. Les représentants des médias sont invités à une manifestation devant les locaux de la CNESST de la rue Sainte-Catherine à Montréal pour exiger des mécanismes de prévention qui fonctionnent dans tous les milieux et l'accès à une pleine réparation pour les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Trois ans après l'entrée en vigueur de la réforme, on attend encore les améliorations promises en prévention

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Manifestation pour réclamer de véritables mécanismes de prévention et de réparation des accidents du travail et de maladies professionnelles



Date : Lundi 7 octobre 2024



Heure : De 12 h à 13h



Où : Complexe Desjardins, 150 rue Sainte-Catherine Ouest

(métro Place-des-Arts)



Qui : Marc-Édouard Joubert, président du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (CRFTQMM); Luc Vachon, président de la CSD; Chantal Ide, 1re vice-présidente du Conseil central du Montréal métropoliain - CSN; et Félix Lapan de l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM)

SOURCE Conseil régional FTQ Montréal métropolitain

Renseignements : Marc-Édouard Joubert, Conseil régional FTQ Montréal métropolitain - CRFTQMM, 514 226-1282; Simon Lajoie, Centrale des syndicats démocratiques - CSD, 514 662-5495; Bertrand Guibord, Conseil central du Montréal métropolitain - CSN, 514 598-2002; Félix Lapan, Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades - UTTAM, 514 527-3661